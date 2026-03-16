Στενά του Ορμούζ: Πέρασε τάνκερ με σημαία Πακιστάν – Σε ποια πλοία επιτρέπεται η διέλευση

Είναι η πρώτη φορά που περνάει τάνκερ με ανοικτό το σύστημα εντοπισμού ΑIS γεγονός που δείχνει ότι το Πακιστάν πιθανότατα διαπραγματεύθηκε με τους Ιρανούς την ασφαλή διέλευση

Εύη Απολλωνάτου

Πετρελαιοφόρα και πλοία παρατάσσονται στο Στενό του Ορμούζ, όπως φαίνεται από το Khor Fakkan, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026

AP/Altaf Qadri
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πετρελαιοφόρο με σημαία Πακιστάν διέπλευσε χθες, Κυριακή, τα Στενά του Ορμούζ. Αυτή τη φορά το τάνκερ Aframax δεν είχε κλειστό το σύστημα εντοπισμού AIS, όπως συνέβη με τάνκερ που πέρασαν τις προηγούμενες ημέρες αφού έκλεισαν το σύστημα για να μην εντοπίζονται από τις ιρανικές αρχές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ιστότοπου MarineTrafiic, αυτό δείχνει ότι σε κάποιες μεταφορές δίνεται ασφαλής διέλευση από τα Στενά μετά από διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Το μήκους 237 μέτρων πλοίο, που μετέφερε αργό πετρέλαιο, «εισήλθε στην ιρανική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στις 11:33 UTC (14:33 ώρα Ελλάδας) της 15ης Μαρτίου και διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ στις 14:43 UTC», ανέφερε το MarineTrafiic σήμερα στο X.

«Η διέλευση αυτή πραγματοποιείται έπειτα από αρκετές εβδομάδες πολύ μειωμένης κυκλοφορίας σε αυτόν τον στρατηγικό υδάτινο δίαυλο», προσθέτει ο ιστότοπος.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Bloomberg, στις 28 Φεβρουαρίου το πλοίο ήταν ακόμη αγκυροβολημένο στο νησί Ντας, έναν κόμβο εξαγωγής πετρελαίου των Εμιράτων.

Η εταιρία ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd's List Intelligence κατέγραψε την Παρασκευή 77 διελεύσεις πλοίων στο Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Αλλά επρόκειτο ουσιαστικά, σύμφωνα με την ίδια, για πλοία που του λεγόμενου σκιώδους στόλου, δηλαδή που λειτουργούν εκτός των παραδοσιακών κυκλωμάτων ασφάλισης και θαλάσσιας παρακολούθησης, κυρίως για να μεταφέρουν πετρέλαιο που τελεί υπό κυρώσεις ή για να παρακάμψουν ορισμένες ρυθμίσεις.

Από την 1η Μαρτίου, 20 εμπορικά πλοία, μεταξύ των οποίων εννέα πετρελαιοφόρα, δέχθηκαν επίθεση ή έστειλαν σήμα για συμβάντα στην περιοχή, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό της Βρετανίας. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει καταγράψει από την πλευρά του 16 συμβάντα, μεταξύ των οποίων οκτώ στα οποία ενεπλάκησαν πετρελαιοφόρα.

Αραγτσί: Τα Στενά παραμένουν κλειστά για τους εχθρούς και όσους τους υποστηρίζουν

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά μόνο για «τους εχθρούς και όσους υποστηρίζουν την επιθετικότητά τους». «Μετά από 15 ημέρες πολέμου, κατέφυγαν σε τρίτους για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, απευθυνόμενοι σε όσους μέχρι χθες θεωρούσαν εχθρούς», τόνισε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι η αποστολή της διαφύλαξης των Στενών πρέπει να αναληφθεί από το ΝΑΤΟ.

Και συνέχισε: «Ζητούν από άλλες χώρες να έρθουν να τους βοηθήσουν, ώστε τα Στενά να παραμείνουν ανοιχτά. Από τη δική μας οπτική γωνία, τα Στενά είναι ανοιχτά αλλά είναι κλειστά για τους εχθρούς μας, κλειστά για όσους διέπραξαν αυτή τη δειλή επιθετικότητα εναντίον μας και για τους συμμάχους τους».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι κράτη που δεν συμμετέχουν στον πόλεμο έχουν τη δυνατότητα να διέρχονται με τα πλοία τους από τα Στενά του Ορμούζ, κατόπιν συντονισμού και άδειας από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

Σκοτ-Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

AP

Μπέσεντ: Πλοία της Ινδίας και της Κίνας διέρχονται κανονικά

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν «κανένα πρόβλημα» με το γεγονός ότι ορισμένα ιρανικά, ινδικά και κινεζικά πλοία διέρχονται προς το παρόν από τα Στενά του Ορμούζ προκειμένου να εφοδιαστεί η αγορά.

«Βλέπουμε όλο και περισσότερα πλοία μεταφοράς καυσίμων να αρχίζουν να διέρχονται. Τα ιρανικά πλοία έχουν ήδη αρχίσει να βγαίνουν, και το αφήσαμε να συμβεί αυτό για να εφοδιάσουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε δει ινδικά πλοία να βγαίνουν τώρα… πιστεύουμε ότι έχουν βγει και κάποια κινεζικά πλοία», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC ο Αμερικανός υπουργός.

«Αυτό θα πρέπει να αρχίσει να αυξάνεται πριν εμφανιστούν οποιεσδήποτε νηοπομπές ή προστατευτικές αρμάδες στον Κόλπο. Επομένως, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ένα φυσικό άνοιγμα που επιτρέπουν οι Ιρανοί. Και προς το παρόν, δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό. Θέλουμε ο κόσμος να είναι καλά εφοδιασμένος», λέει ο Σκοτ Μπέσεντ.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν μέσα που θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση Τραμπ για να μετριάσει τις υψηλότερες τιμές και τις επιπτώσεις του πολέμου, εκτός από την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι αυτό εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης».

Σχόλια
