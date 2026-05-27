Wall Street: Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Με μεικτές τάσεις έκλεισε την Τρίτη (26/5) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, καθώς η αισιοδοξία σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αντιστάθμισε την ανησυχία σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 118,02 μονάδων (–0,23%), στις 50.461,68 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 312,21 μονάδων (+1,19%), στις 26.656,18 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 45,65 μονάδων (+0,61%), στις 7.519,12 μονάδες.