Γάζα: Tο Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς είναι νεκρός

Λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός έπληξε το βράδυ της Τρίτης κτήριο στην Πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον νέο ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, αξιωματούχος των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Keshet 12 ότι πιθανολογείται πως ο Μοχάμεντ Όντα είναι νεκρός.

«Επιτεθήκαμε στον Μοχάμεντ Όντα στη Γάζα – τον ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θα φθάσουμε σε όλους τους», ανέφερε το βράδυ της Τρίτης ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Όντα είχε διαδεχθεί στην ηγεσία των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ τον Ιζ αντ Ντιν αλ Χαντάντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 15 Μαΐου.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους μια γυναίκα, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στη συνοικία Ριμάλ της Πόλης της Γάζας.