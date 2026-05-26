Viral βίντεο με τον Robert F. Kennedy Jr. να απομακρύνει με γυμνά χέρια δύο επικίνδυνα φίδια

Viral έγινε βίντεο που καταγράφει τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ Robert F. Kennedy Jr. να πιάνει με γυμνά χέρια και να απομακρύνει δύο φίδια από το παραθαλάσσιο σπίτι του συνεργάτη του, Mehmet Oz στην Φλόριντα.

«Η Cheryl μου ζητά να απομακρύνω δύο φίδια Black Racers», έγραψε ο Kennedy, αναφερόμενος προφανώς στη σύζυγό του, την ηθοποιό Cheryl Hines.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

Σύμφωνα με την National Park Service, τα Black Racers είναι «μη δηλητηριώδη και ακίνδυνα για τους ανθρώπους φίδια, αρκεί να μην τα ενοχλεί κανείς».

Στο βίντεο, που δημοσίευσε ο Kennedy την Τρίτη, ακούγεται μία γυναίκα να λέει: «Bobby, σε παρακαλώ».

https://www.instagram.com/reel/DY0IUJhitFb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ σηκώνει τα φίδια μπροστά στην κάμερα χαμογελώντας, παρότι φαίνεται πως εκείνα τον δαγκώνουν.

Η «Florida Fish and Wildlife Conservation Commission» προειδοποίησε πρόσφατα τους πολίτες να αποφεύγουν τα φίδια, καθώς είναι πιο «δραστήρια» την άνοιξη.

«Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από τα φίδια και θαυμάστε τα από μακριά. Αντισταθείτε στην παρόρμηση να τα πιάσετε — ακόμη και τα μη δηλητηριώδη φίδια μπορούν να προκαλέσουν δυνατό δάγκωμα», ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτηση στο Facebook.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο επεισόδιο στις… ιδιαίτερα άμεσες επαφές του RFK Jr. με το ζωικό βασίλειο.

Τον Απρίλιο, στο δέχθηκε ερωτήσεις στο Κογκρέσο των ΗΠΑ σχετικά με αναφορές ότι είχε κόψει τα γεννητικά όργανα ενός νεκρού ρακούν που είχε χτυπηθεί από αυτοκίνητο.

Ο Kennedy είχε επίσης δεχθεί επικρίσεις πριν από δύο χρόνια από περιβαλλοντικές οργανώσεις για ισχυρισμό ότι κάποτε αποκεφάλισε με αλυσοπρίονο μια νεκρή φάλαινα που είχε ξεβραστεί στην ακτή, ώστε να τη μεταφέρει στην οροφή του οχήματός του.

Διαβάστε επίσης