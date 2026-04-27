Αίγυπτος: Τουρίστας πέθανε από δάγκωμα φιδιού - Μπήκε μέσα στο παντελόνι του
Ο άνδρας παρουσίασε έντονα συμπτώματα δηλητηρίασης και του έγινε ανάνηψη
Ο θάνατος ενός Γερμανού τουρίστα, κατά τη διάρκεια εμφάνισης ενός λεγόμενου «γοητευτή φιδιών» σε ξενοδοχείο στην Αίγυπτο, απασχολεί πλέον και τις γερμανικές αρχές.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής αστυνομίας, ένα φίδι δάγκωσε τον 57χρονο άνδρα από την περιοχή Unterallgäu στο πόδι. Ο άνδρας παρουσίασε έντονα συμπτώματα δηλητηρίασης και του έγινε ανάνηψη, ωστόσο λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο.
Η αστυνομία στο Κέμπτεν διερευνά την ασυνήθιστη αυτή υπόθεση, καθώς το θύμα ήταν Γερμανός πολίτης. «Συνεργαζόμαστε με τις αιγυπτιακές αρχές», ανέφερε ο εκπρόσωπος.
Το φίδι μπήκε μέσα στο παντελόνι του
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, στις αρχές Απριλίου ο 57χρονος παρακολουθούσε μαζί με την οικογένειά του μια επίδειξη σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής Hurghada. Κατά τη διάρκεια του σόου, ο «γοητευτής φιδιών» τοποθετούσε δύο φίδια, πιθανότατα κόμπρες, γύρω από τον λαιμό των θεατών.
Όπως αναφέρεται, ένα από τα φίδια το άφησε να μπει μέσα στο παντελόνι του Βαυαρού τουρίστα, όπου φέρεται να τον δάγκωσε.
Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου δεν στρέφονται προς το παρόν συγκεκριμένα κατά του «γοητευτή φιδιών», αλλά διεξάγονται γενικά. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.