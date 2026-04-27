Αίγυπτος: Τουρίστας πέθανε από δάγκωμα φιδιού - Μπήκε μέσα στο παντελόνι του

Ο θάνατος ενός Γερμανού τουρίστα, κατά τη διάρκεια εμφάνισης ενός λεγόμενου «γοητευτή φιδιών» σε ξενοδοχείο στην Αίγυπτο, απασχολεί πλέον και τις γερμανικές αρχές.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής αστυνομίας, ένα φίδι δάγκωσε τον 57χρονο άνδρα από την περιοχή Unterallgäu στο πόδι. Ο άνδρας παρουσίασε έντονα συμπτώματα δηλητηρίασης και του έγινε ανάνηψη, ωστόσο λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία στο Κέμπτεν διερευνά την ασυνήθιστη αυτή υπόθεση, καθώς το θύμα ήταν Γερμανός πολίτης. «Συνεργαζόμαστε με τις αιγυπτιακές αρχές», ανέφερε ο εκπρόσωπος.