Τραγωδία στην Γρανάδα: Μεσίτρια σκοτώθηκε πέφτοντας από σοφίτα κατοικίας που έδειχνε σε αγοραστές

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Γρανάδα της Ισπανίας, το πρωί της Παρασκευής (15/5), όταν μεσίτρια έπεσε από σοφίτα κατοικίας που έδειχνε σε υποψήφιους αγοραστές, με αποτέλεσμα να πεθάνει.

Η 55χρονη Danielle Gouwens, ολλανδικής καταγωγής, παρουσίαζε το σπίτι σε ενδιαφερόμενους αγοραστές όταν ξαφνικά έπεσε από άνοιγμα σοφίτας ύψους περίπου 1,8 μέτρων, σύμφωνα με το «The Spanish Eye».

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων και ιατρικό ελικόπτερο, έσπευσαν στο σημείο περίπου στις 11 το πρωί, έπειτα από αναφορές ότι μία γυναίκα είχε τραυματιστεί σοβαρά.

‘Well-loved’ Dutch estate agent dies after tragic accident at a house viewing in Granada expat haven https://t.co/O7wY0bikWL @thespanisheye pic.twitter.com/mhraOaOnVa

Η 55χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Νευροτραυματολογίας του νοσοκομειακού συγκροτήματος «Virgen de las Nieves Hospital» στη Γρανάδα, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές πώς ακριβώς έπεσε μέσα από τη σοφίτα.

Η γυναίκα, η οποία ζούσε εδώ και αρκετά χρόνια στην περιοχή και εργαζόταν στον τομέα αγοραπωλησίας ακινήτων κυρίως με ξένους πελάτες, περιγράφεται από όσους τη γνώριζαν ως «ιδιαίτερα αγαπητή».

