Τραγωδία στην Μπανγκόκ: Τουλάχιστον 8 νεκροί από σύγκρουση εμπορικής αμαξοστοιχίας με λεωφορείο

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, μετά από σφοδρή σύγκρουση εμπορικού τρένου με αστικό λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Μπανγκόκ, κοντά σε σταθμό που συνδέει το σιδηροδρομικό δίκτυο με το αεροδρόμιο, με τις φλόγες να τυλίγουν γρήγορα το λεωφορείο και παρακείμενα οχήματα.

Το Ιατρικό Κέντρο Erawan των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της πόλης επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών, ενώ ο αρχηγός της αστυνομίας της Μπανγκόκ, Ουρουμπόρν Κουντετζσουμρίτ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 35.

Σε δηλώσεις του από τον τόπο της τραγωδίας, ο Υφυπουργός Μεταφορών, Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ, ανέφερε ότι όλες οι σοροί εντοπίστηκαν εντός του λεωφορείου, ενώ παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστος ο συνολικός αριθμός των επιβατών. Με ανακοίνωση από το γραφείο του, ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια έρευνας προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Al Jazeera το λεωφορείο φαίνεται πως εγκλωβίστηκε σε ισόπεδη διάβαση αμέσως μετά την κάθοδο των προστατευτικών μπαρών. Η εμπορική αμαξοστοιχία εμβόλισε το ακινητοποιημένο όχημα και συνέχισε την πορεία της, παρασύροντας μαζί της και αρκετά διπλανά οχήματα, προτού το λεωφορείο τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών απέφυγε να επιβεβαιώσει αν το λεωφορείο είχε σταματήσει πάνω στις γραμμές, καθώς και τις αναφορές ότι οι μπάρες ασφαλείας ενδέχεται να μην είχαν λειτουργήσει σωστά, τονίζοντας ότι το ζήτημα τελεί υπό διερεύνηση.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και διασώστες για τον απεγκλωβισμό των επιβατών και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ μοτοσικλετιστές και περαστικοί προσπαθούσαν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν δεκάδες διασώστες και πλήθος κόσμου στους γύρω δρόμους, την ώρα που πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τον κοντινό σιδηροδρομικό σταθμό.

«Απαρχαιωμένο» το σιδηροδρομικό σύστημα

Η περιοχή όπου σημειώθηκε η σύγκρουση βρίσκεται στην καρδιά της Μπανγκόκ και, σύμφωνα με τον ανταποκριτή, εκείνη την ώρα παρουσίαζε εξαιρετικά αυξημένη κίνηση από πεζούς και οχήματα.

Όπως μεταδίδει το ταϊλανδικό μέσο Khaosod English, το εμπορικό τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη νότια επαρχία Τσατσοενγκσάο προς την περιοχή Μπανγκ Σου της Μπανγκόκ, ενώ το λεωφορείο συνέδεε τα ανατολικά προάστια με το κέντρο της πόλης.

Το δυστύχημα αναμένεται να εντείνει τις ανησυχίες για το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «ιδιαίτερα απαρχαιωμένο», εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τα επίπεδα ασφάλειας στους σιδηροδρόμους της πρωτεύουσας.

Σημειώνεται ότι η τραγωδία αυτή έρχεται σε συνέχεια ενός ακόμα θανατηφόρου σιδηροδρομικού ατυχήματος τον περασμένο Ιανουάριο, όταν κατασκευαστικός γερανός κατέπεσε πάνω σε επιβατική αμαξοστοιχία βορειοανατολικά της Μπανγκόκ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 64.