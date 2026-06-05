Αγία Παρασκευή: Από τη δολοφονία στην αυτοκτονία -Το χρονικό μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την Ελλάδα

Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμούς, σε δρόμο της Αγίας Παρασκευής, γίνονται έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Snapshot Ο Πολωνός καθηγητής Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025, σε ένα οργανωμένο σχέδιο που σχετιζόταν με οικογενειακές διαμάχες για την επιμέλεια των παιδιών.

Συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ αυτών η πρώην σύζυγος του θύματος ως ηθική αυτουργός και ο νυν σύντροφός της ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας.

Ο 35χρονος σύντροφος ομολόγησε την εκτέλεση, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να προστατεύσει την οικογένειά του από την πιθανή απομάκρυνση των παιδιών από την Ελλάδα.

Η πρώην σύζυγος αρνήθηκε την εμπλοκή της, αλλά υπήρχαν σημαντικά στοιχεία που τη συνέδεαν με το έγκλημα, όπως επικοινωνίες και φωτογραφίες του θύματος.

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε τραγικά με την αυτοκτονία της 40χρονης μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, αφήνοντας τα δίδυμα παιδιά ορφανά και χωρίς γονική φροντίδα. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή από τον εραστή της πρώην συζύγου της, με την οποία είχε αποκτήσει δίδυμα παιδιά, είχε συγκλονίσει τη χώρα. Σήμερα έπεσε η αυλαία της οικογενειακής τραγωδίας με την αυτοκτονία της 40χρονης που είχε κατηγορηθεί ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι.

Δεν επρόκειτο για ένα έγκλημα που «γεννήθηκε» εν μία νυκτί, αλλά για μια ποινική υπόθεση με πολλές παραμέτρους. Μια σκληρή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια παιδιών, οικονομικές αντιπαραθέσεις, προσωπικές συγκρούσεις, κι εν τέλει ένα οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης, που οδήγησε σε φυλακίσεις, αυτοκτονία και μια διαλυμένη οικογένεια.

Σήμερα, σχεδόν έναν χρόνο μετά το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο, η υπόθεση πήρε ακόμα πιο δραματική τροπή μιας και η 40χρονη γυναίκα, προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα, αφήνοντας ορφανά τα παιδιά της, από τα οποία ζήτησε συγγνώμη με το μήνυμα που άφησε στο κελί της, πριν κρεμαστεί με σεντόνι στα μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατείτο προσωρινά από τον περασμένο Ιούλιο.

Η εκτέλεση στην Αγία Παρασκευή

Το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, ο 43χρονος Πολωνός καθηγητής πανεπιστημίου, που εργαζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε έρθει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά του και να διευθετήσει δικαστικές εκκρεμότητες με την πρώην σύζυγό του, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στην οδό Ειρήνης, στην Αγία Παρασκευή.

Η δολοφονία σημειώθηκε λίγα μέτρα από το σπίτι της πρώην συζύγου του. Από τις πρώτες κιόλας ώρες, οι Αρχές στράφηκαν στο οικογενειακό περιβάλλον του θύματος, καθώς από τις πρώτες κιόλας ώρες της έρευνας, έγινε γνωστή η πολυετής και σφοδρή δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πρώην συζύγων για την επιμέλεια των δίδυμων παιδιών τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ ** Η λήψη της εικόνας έχει ληφθεί χωρίς τη ρητή άδεια των εικονιζόμενων. Η δημοσιοποίηση των χαρακτηριστικών τους γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του Μέσου που θα την χρησιμοποιήσει ** -------------------------------------------------------------------------- Απολογία στον εισαγγελέα των συλληφθέντων για τη δολοφονία του 43χρονου Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025. Πρόκειται για την 43χρονη πρώην σύζυγο του καθηγητή, τον 35χρονο νυν σύντροφό της, δύο Αλβανούς και έναν Βούλγαρο. Οι τρεις τελευταίοι κατηγορούνται για συνέργεια, φυσικός αυτουργός θεωρείται ο σύντροφος της πρώην συζύγου του καθηγητή και ηθική αυτουργός η Ελληνίδα πρώην σύζυγος. (EUROKINISSI) Eurokinissi

Η έρευνα και οι πέντε συλλήψεις

Έπειτα από πολυήμερη έρευνα, ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, υλικού από κάμερες ασφαλείας και τηλεφωνικών επικοινωνιών, το Ανθρωποκτονιών προχώρησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα: Η πρώην σύζυγος του καθηγητή, ο νυν σύντροφός της και τρεις ακόμη συνεργοί. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φυσικός αυτουργός ήταν ο 35χρονος σύντροφος της γυναίκας, ενώ εκείνη κατηγορήθηκε ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας. Οι υπόλοιποι τρεις αντιμετώπισαν κατηγορίες για συνέργεια.

Οι Αρχές υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ένα οργανωμένο σχέδιο που είχε σχεδιαστεί με λεπτομέρεια. Ο καθηγητής παρακολουθήθηκε από ομάδα ατόμων, ενώ χρησιμοποιήθηκε νοικιασμένη Porsche Cayenne για τη μεταφορά των δραστών και την παρακολούθηση του στόχου.

Η ομολογία του εκτελεστή

Ο 35χρονος σύντροφος της πρώην συζύγου παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον καθηγητή. Στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι έδρασε επειδή φοβόταν πως το θύμα θα απομάκρυνε τα παιδιά από την Ελλάδα και πως όλα όσα έκανε είχαν στόχο, όπως είπε, «να προστατεύσει την οικογένειά του».

Περιέγραψε μάλιστα με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η επιχείρηση, την αγορά του όπλου, τη μετάβασή του από το Ναύπλιο στην Αθήνα, τη χρήση του ενοικιαζόμενου οχήματος και τη στιγμή της δολοφονίας.

Σύμφωνα με την ομολογία του, περίμενε τον καθηγητή έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του. Μόλις τον είδε να πλησιάζει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τον πυροβόλησε επανειλημμένα πριν διαφύγει. Οι δύο συνεργοί που τον είχαν μεταφέρει στο σημείο εγκατέλειψαν το σχέδιο όταν αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για εκτέλεση και όχι για εκφοβισμό, όπως ισχυρίστηκαν αργότερα στις καταθέσεις τους.

Οι ενδείξεις σε βάρος της πρώην συζύγου

Η 40χρονη μετέπειτα αυτόχειρας, αρνήθηκε εξ αρχή την εμπλοκή της καθ' οιονδήποτε τρόπο στο έγκλημα. Ωστόσο, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι είχαν συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία που τη συνέδεαν με την υπόθεση κι όλοι οι... δρόμοι οδηγούσαν σ' αυτήν. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονταν ανακτημένες φωτογραφίες του θύματος που είχε τραβήξει λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία, επικοινωνίες μέσω της εφαρμογής Signal και καταθέσεις συγκατηγορούμενών της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε επικοινωνία που καταγράφηκε λίγα δευτερόλεπτα πριν από την εκτέλεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο δράστης φέρεται να έλαβε μήνυμα ότι ο καθηγητής πλησίαζε το σημείο, λίγο πριν βγει από το όχημα και ανοίξει πυρ.

Παράλληλα, οι Αρχές εξέτασαν οικονομικές διαφορές μεταξύ των πρώην συζύγων, καθώς και καταγγελίες ότι η γυναίκα είχε επιχειρήσει να εξασφαλίσει χρηματικά ποσά που συνδέονταν με τις μεταξύ τους αντιδικίες.

Το σκίτσο που προκάλεσε συζητήσεις

Κατά τη διάρκεια της έρευνας προκάλεσε αίσθηση και μια ανάρτηση της κατηγορούμενης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περίπου δύο μήνες πριν από τη δολοφονία.

Η ανάρτηση περιείχε ένα σκίτσο που απεικόνιζε δύο άνδρες και συνοδευόταν από τη φράση: «Όταν καταλαβαίνεις ότι διάλεξες τον καλύτερο μπαμπά για τα παιδιά σου».

Μετά τις εξελίξεις, η συγκεκριμένη δημοσίευση βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς αρκετοί θεώρησαν ότι αποτύπωνε τη σχέση της με τον νέο σύντροφό της και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τον ρόλο του στη ζωή των παιδιών.

Οι προφυλακίσεις και η μάχη για τα παιδιά

Στις 21 Ιουλίου 2025 και οι πέντε κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Η πρώην σύζυγος αντιμετώπιζε την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία, ενώ ο σύντροφός της είχε ήδη ομολογήσει ότι ήταν ο εκτελεστής.

Την ίδια περίοδο, η οικογένεια του δολοφονημένου καθηγητή ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την επιμέλεια των δύο παιδιών, υποστηρίζοντας ότι μετά τη δολοφονία του πατέρα τους και την προφυλάκιση της μητέρας τους έπρεπε να αναζητηθεί νέα λύση για το μέλλον τους.

Ο αδελφός του θύματος είχε δηλώσει δημόσια ότι ο Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι ήταν ένας αφοσιωμένος πατέρας και ένας διακεκριμένος ακαδημαϊκός, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι πίσω από το έγκλημα βρισκόταν η πρώην σύζυγός του.

Η τραγική κατάληξη

Σήμερα, η αυλαία της υπόθεσης έπεσε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Η γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών και κατηγορήθηκε ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας του πρώην συζύγου της αυτοκτόνησε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν από το περασμένο καλοκαίρι.

Με την πράξη αυτή κλείνει με τον πιο τραγικό τρόπο ένα ακόμη κεφάλαιο μιας ιστορίας που ξεκίνησε ως οικογενειακή διαμάχη, εξελίχθηκε σε υπόθεση οργανωμένης δολοφονίας και κατέληξε να αφήσει πίσω της δύο παιδιά χωρίς πατέρα και πλέον χωρίς μητέρα.

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