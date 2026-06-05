Δημητρακόπουλος: «Τραγωδία - Τα ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς»

Snapshot Η σύζυγος του Πολωνού δολοφονηθέντα, κατηγορούμενη για ηθική αυτουργία, αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδάλλου.

Τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους.

Ο αδελφός του δολοφονηθέντα έρχεται στην Ελλάδα για να στηρίξει τα ανίψια του.

Τα παιδιά βρίσκονται σε δομή φιλοξενίας λόγω καθυστέρησης στην απόφαση για τον τόπο διαμονής και τον ορισμό επιτρόπου.

Η καθυστέρηση στην απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών επηρεάζει την τελική φροντίδα των παιδιών. Snapshot powered by AI

«Θλιβερή» χαρακτήρισε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος την αυτοκτονία της συζύγου και ηθικής αυτουργού της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή.

Η γυναίκα, αυτοκτόνησε όπως έγινε γνωστό το πρωί της Παρασκευής, στις φυλακές Κορυδάλλου, με τον δικηγόρο της οικογένειας του Πολωνού δολοφονηθέντα να τονίζει ότι «πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μία τραγωδία».

Υπενθυμίζεται ότι, η 40χρονη γυναίκα είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, καθώς είχε οργανώσει το σχέδιο της εξόντωσης του πρώην συζύγου της Πρζέμεκ Τζεζιόρσκι, από τον εραστή της.

Αναλυτικά, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, στη δήλωσή του αναφέρει: «Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της είναι θλιβερή. Πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς, είναι μια τραγωδία. Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος έρχεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στα ανίψια του. Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών, που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο».

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