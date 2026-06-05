Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτοκτόνησε η σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή

Η γυναίκα βρέθηκε κρεμασμένη στα κοινόχρηστα μπάνια των γυναικείων φυλακών και άφησε ιδιόχειρο σημείωμα με αποδέκτριες τις δίδυμες κόρες της, ζητώντας συγγνώμη

Κατερίνα Ρίστα

Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτοκτόνησε η σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού έβαλε τέλος στη ζωή της, όπου κρατούνταν ως ηθική αυτουργός της δολοφονίας.
  • Ο καθηγητής Πρζέμεκ Τζεζιόρσκι δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή από τον σύντροφο της πρώην συζύγου του, σε δολοφονία κατά παραγγελία με οικονομικό κίνητρο.
  • Η γυναίκα βρέθηκε κρεμασμένη στα κοινόχρηστα μπάνια των γυναικείων φυλακών και άφησε ιδιόχειρο σημείωμα με αποδέκτριες τις δίδυμες κόρες της, ζητώντας συγγνώμη.
  • Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η δολοφονία οργανώθηκε από την πρώην σύζυγο, η οποία συνελήφθη μαζί με τον φυσικό αυτουργό, τον νυν σύντροφό της.
  • Η σορός του καθηγητή μεταφέρθηκε στην Πολωνία για κηδεία και η οικογένειά του ξεκίνησε νομικές διαδικασίες για την επιμέλεια των παιδιών.
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Τέλος στη ζωή της έβαλε στις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείτο, η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή από τον νυν σύντροφό της.

Η 40χρονη γυναίκα είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία, καθώς είχε οργανώσει το σχέδιο της εξόντωσης του πρώην συζύγου της, από τον εραστή της.

Ο 43χρονος Πολωνός καθηγητής που εκτελέστηκε εν ψυχρώ τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή ονομαζόταν Πρζέμεκ Τζεζιόρσκι.

Τη βρήκαν συγκρατούμενες κρεμασμένη στα κοινά μπάνια

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr η 40χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νωρίς το πρωί από συγκρατούμενές της στα κοινόχρηστα μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού.

Η γυναίκα είχε κρεμαστεί με ένα σεντόνι μέσα στον κοινόχρηστο χώρο των λουτρών και οι συγκρατούμενες που την εντόπισαν βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες της έκαναν ΚΑΡΠΑ, όμως ήταν ήδη πολύ αργά.

Η έρευνα στο κελί και το σημείωμα στις κόρες

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr λίγα λεπτά αργότερα μετά την αποκάλυψη του τραγικού συμβάντος, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι που έκαναν έρευνα στο κελί της, εντόπισαν ένα ιδιόχειρο σημείωμα.

Το σημείωμα που είχε αφήσει η 40χρονη, είχε αποδέκτες τα δίδυμα παιδιά της, και μεταξύ άλλων τους ζητούσε «συγγνώμη» για ό,τι έκανε...

Το χρονικό

Ο καθηγητής, που εργαζόταν σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, είχε έρθει στην Ελλάδα για να επισκεφθεί τα δίδυμα παιδιά του. Δέχθηκε δολοφονική επίθεση μέρα μεσημέρι, τη στιγμή που πήγαινε να τα παραλάβει από το σπίτι της πρώην συζύγου του στην Αγία Παρασκευή.

Μετά από έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, αποδείχθηκε ότι δεν επρόκειτο για τυχαία μαφιόζικη εκτέλεση, αλλά για δολοφονία κατά παραγγελία. Οι Αρχές συνέλαβαν την πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να ήταν ο φυσικός αυτουργός. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το κίνητρο φέρεται να ήταν οικονομικής φύσεως.

Μετά τη σύλληψη των δραστών, η σορός του καθηγητή μεταφέρθηκε στην Πολωνία όπου έγινε η κηδεία του, ενώ η οικογένειά του ξεκίνησε νομικές διαδικασίες για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών τους.

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