Αγία Παρασκευή: Κηδεύτηκε ο Πολωνός καθηγητής - «Nα περάσει όλη της τη ζωή στη φυλακή»

Ο Πολωνός καθηγητής που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή και η πρώην σύζυγός του που κατηγορείται για ηθική αυτουργία

Το Σάββατο (9/8), παίχτηκε η τελευταία πράξη του δράματος στην υπόθεση δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στην Αγία Παρασκευή από τον σύντροφο της πρώην συζύγου του.

Σαράντα μέρες μετά την δολοφονία του Πολωνού καθηγητή πραγματοποιήθηκε η κηδεία του στο στρατιωτικό νεκροταφείο του ναυτικού στην Gdinia στην Πολωνία, όπου τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς του 43χρονου Πσέμεκ.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς και ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή, οι οποίοι, ζήτησαν από τους παρευρισκόμενους αντί στεφάνων να συνδράμουν προκειμένου να βοηθηθεί η οικογένεια και κυρίως τα παιδιά του 43χρονου, τα οποία θα ταξιδέψουν στην γενέτειρα του πατέρα τους και θα ζήσουν εκεί.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια του Πολωνού καθηγητή, έχει ήδη υποβάλλει αίτημα για να πάρει την επιμέλεια των δυο 11χρονων δίδυμων παιδιών που απέκτησε ο 43χρονος με την πρώην σύζυγό του. Μέχρι στιγμής τα δύο παιδάκια, παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων υπό εισαγγελική παρέμβαση.

Ο αδερφός του θύματος, ανέφερε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του, είναι καλά προετοιμασμένοι για να υποδεχτούν τα παιδιά του Πσέμεκ στην Gdinia, και να τους παρέχουν ό,τι χρειάζονται προκειμένου να ζήσουν μακριά από τη φρίκη γύρω από τη δολοφονία του πατέρα τους.

Από την πλευρά της η 43χρονη πρώην σύζχυγος του καθηγητή που έχει κριθεί προφυλακιστέα ως ο ηθικός αυτογργός της δολοφονίας του καθηγητή έχει υποβάλλει αίτημα αποφυλάκισης και διεκδικεί επίσης την επιμέλεια των παιδιών της. Η ίδια έχει καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά της, ενώ μέχρι την εκδίκαση του αιτήματός της έχει ζητήσει να ανατεθεί η επιμέλεια των 11χρονων στη μητέρα της.

Η πλευρά του Πολωνού καθηγητή, όμως το αρνείται.

Διαβάστε επίσης