Το γατάκι – σωσίας του Έρλινγκ Χάαλαντ που «έκλεψε» την παράσταση στα κοινωνικά δίκτυα

Μικρό γατάκι κατάφερε να «κλέψει» λίγη από τη λάμψη του Έρλινγκ Χάαλαντ, όχι με κάποιο γκολ ή μία εντυπωσιακή εμφάνιση, αλλά χάρη στην εκπληκτική του ομοιότητα με τον άσο της Μάντσεστερ Σίτι που έκανε το διαδίκτυο να χαμογελάσει.

Όλα άρχισαν όταν μία φωτογραφία μίας ανοιχτόχρωμης γάτας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο. Παρ’ ότι η εικόνα είχε υποστεί μερική επεξεργασία μέσω τεχνητής νοημοσύνης, οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων εντόπισαν ομοιότητες ανάμεσα στην εμφάνιση του ζώου και τα χαρακτηριστικά του άσου της Μάντσεστερ Σίτι.

Η γάτα απέκτησε γρήγορα το παρατσούκλι Erling Meowland, ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του ποδοσφαιριστή και η διαδικτυακή τάση κορυφώθηκε όταν ο Χάαλαντ αντιλήφθηκε τη σύγκριση.

Αντί να αγνοήσει το viral φαινόμενο, ο Νορβηγός φορ αποφάσισε να συμμετάσχει στο χιούμορ και σχολίασε στην ανάρτηση: Looking good, @erling (σ.σ. «Φαίνεσαι ωραίος»).

Η αντίδρασή του προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, οι οποίοι επαίνεσαν το χιούμορ και τη διάθεση να αλληλεπιδράσει με τους φίλους του. Χρήστης σχολίασε αστειευόμενος: «Η ζωή σου έχει γίνει meme», ενώ, άλλος έγραψε ότι: «Ο Χάαλαντ είναι παντού».

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