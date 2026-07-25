Ο Χάαλαντ έγινε… Βίκινγκ στον γάμο του Ντοναρούμα κι έδωσε τον ρυθμό για κωπηλατικό πανηγυρισμό

Ο Νορβηγός «γίγαντας» μετέφερε το περίφημο Viking Row από τα γήπεδα στον γάμο του συμπαίκτη του, Τζανλουίτζι Ντοναρούμα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ο Χάαλαντ έγινε… Βίκινγκ στον γάμο του Ντοναρούμα κι έδωσε τον ρυθμό για κωπηλατικό πανηγυρισμό
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η Νορβηγία εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις στο εφετινό Μουντιάλ, ενώ παράλληλα χάρισε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες εικόνες της διοργάνωσης. Το περίφημο Viking Row έγινε το απόλυτο σύμβολο της νορβηγικής ψυχής: Δύναμη, πάθος και ομαδικότητα σε έναν πανηγυρισμό που έγινε αμέσως viral.

Μία κίνηση που ξεκίνησε ως ένας ιδιαίτερος τρόπος έκφρασης των Νορβηγών εξελίχθηκε σε σήμα κατατεθέν, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στις μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές. Τώρα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ φροντίζει να τη μεταφέρει παντού.

Ακόμη και εκτός γηπέδων, ο Νορβηγός «αστέρας» αποδεικνύει πως το Viking Row ενώνει ανθρώπους και μετατρέπει κάθε περίσταση σε… έπος Βίκινγκ.

Στον γάμο του συμπαίκτη του, Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι ανέλαβε δράση και μέσα σε μερικά λεπτά μετέτρεψε τη γιορτή σε ένα αυθεντικό σκηνικό βγαλμένο από τις σκανδιναβικές παραδόσεις.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, έβαλε τους καλεσμένους, τους φίλους και τους ποδοσφαιριστές να καθίσουν στο πάτωμα και να συμμετέχουν σε μία εντυπωσιακή «κωπηλασία Βίκινγκ», δημιουργώντας μία πολύ όμορφη στιγμή.

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