Κρήτη: Η οικογενειακή συζήτηση κατέληξε σε ξύλο

Τρεις άνδρες ήρθαν στα χέρια

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Κρήτη: Η οικογενειακή συζήτηση κατέληξε σε ξύλο
ΕΛΛΑΔΑ
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Άσχημη τροπή πήρε η κουβέντα γύρω από οικογενειακά ζητήματα στην Κρήτη, καθώς τρεις άνδρες ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επέμβει η αστυνομία.

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