Ελλάδα - Γερμανία: Τα στιγμιότυπα από την «χρυσή» ισοπαλία στην Τούμπα

Η Εθνική πήρε μεγάλο βαθμό με τη Γερμανία μετά το 0-0, συνέχισε αήττητη και «σφράγισε» την 3η θέση και πλέον κοιτάει την πρώτη δυάδα του ομίλου που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League!

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