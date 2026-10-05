Ελλάδα - Γερμανία: Τα στιγμιότυπα από την «χρυσή» ισοπαλία στην Τούμπα
Οι καλύτερες στιγμές από την ισοπαλία της «γαλανόλευκης» με τα «πάντσερ».
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Εθνική πήρε μεγάλο βαθμό με τη Γερμανία μετά το 0-0, συνέχισε αήττητη και «σφράγισε» την 3η θέση και πλέον κοιτάει την πρώτη δυάδα του ομίλου που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League!
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα - Γερμανία: Τα στιγμιότυπα από την «χρυσή» ισοπαλία στην Τούμπα
23:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
21:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα - Γερμανία: Η φοβερή επέμβαση του Ούρμπιγκ στην κεφαλιά του Μασούρα
21:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο στα Σπάτα: Τροχονόμος παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ
08:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ