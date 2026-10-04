Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (6/10)
Οι τυχεροί αριθμοί που μοίρασε η κλήρωση της Κυριακής
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Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3127) της Κυριακής (4/10) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 5, 21, 25, 26, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 4.
Στη δεύτερη κατηγορία δεν αναδείχθηκε επίσης νικητής.
Στην κλήρωση της Τρίτης (6/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ.
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