Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Τρίτης (6/10)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3127) της Κυριακής (4/10) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 5, 21, 25, 26, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 4.

Στη δεύτερη κατηγορία δεν αναδείχθηκε επίσης νικητής.

Στην κλήρωση της Τρίτης (6/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ.