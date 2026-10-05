Εκλογές στη Βραζιλία: Προς δεύτερο γύρο Μπολσονάρου και Λούλα – Στο 49,58% ο υποψήφιος της δεξιάς

Snapshot Ο Φλάβιου Μπολσονάρου συγκεντρώνει 49,58% των ψήφων με περίπου 65% καταμετρημένο, παραμένοντας πρώτος αλλά χωρίς να φτάνει το απαιτούμενο 50% για νίκη από τον πρώτο γύρο.

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έχει συγκεντρώσει 42,25% και η διαφορά μεταξύ των δύο μειώνεται καθώς καταμετρώνται ψήφοι από τις βορειοανατολικές πολιτείες.

Η εκλογική αναμέτρηση στη Βραζιλία αναμένεται να οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου, καθώς κανείς υποψήφιος δεν φαίνεται να υπερβαίνει το 50% από τον πρώτο γύρο.

Ο Φλάβιου Μπολσονάρου σημειώνει ισχυρή επίδοση και ξεπερνά τις περισσότερες προεκλογικές δημοσκοπήσεις, ενώ διεκδικεί τη συνέχεια της επιρροής της δεξιάς παρά την πολιτική διχασμένη κατάσταση στη χώρα.

Ο 80χρονος Λούλα διεκδικεί τέταρτη θητεία στην προεδρία, με την αναμέτρηση να χαρακτηρίζεται από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ αριστεράς και δεξιού στρατοπέδου. Snapshot powered by AI

Σε δεύτερο γύρο οδηγείται, σύμφωνα με την προβολή της Datafolha, η μάχη για την προεδρία της Βραζιλίας, με τον Φλάβιου Μπολσονάρου να παραμένει πρώτος αλλά να βλέπει το αρχικό του προβάδισμα να περιορίζεται όσο προχωρά η καταμέτρηση.

Με περίπου το 65% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, ο 45χρονος γερουσιαστής συγκεντρώνει 49,58%, ενώ ο απερχόμενος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ακολουθεί με 42,25%.

Η εικόνα είναι διαφορετική από εκείνη των πρώτων ωρών της καταμέτρησης, όταν ο Μπολσονάρου βρισκόταν πάνω από το 50% και φαινόταν να έχει πιθανότητες να κλείσει την εκλογική αναμέτρηση από τον πρώτο γύρο.

Καθώς όμως ενσωματώνονται περισσότερα αποτελέσματα –μεταξύ αυτών και ψήφοι από τις βορειοανατολικές πολιτείες, όπου ο Λούλα παραδοσιακά διαθέτει ισχυρή εκλογική βάση– η διαφορά μεταξύ των δύο περιορίζεται.

Προς νέα μονομαχία στις 25 Οκτωβρίου

Για να εκλεγεί πρόεδρος από τον πρώτο γύρο ένας υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει πάνω από το 50% των έγκυρων ψήφων. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Datafolha προβλέπει ότι κανείς από τους δύο δεν θα περάσει αυτό το όριο και ότι η αναμέτρηση θα κριθεί στον δεύτερο γύρο, στις 25 Οκτωβρίου.

Το αποτέλεσμα αποτελεί ισχυρή επίδοση για τον Φλάβιου Μπολσονάρου, ο οποίος μέχρι πριν από λίγους μήνες δεν είχε το πολιτικό βάρος του πατέρα του σε εθνικό επίπεδο. Ο γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου μπήκε στην προεδρική κούρσα ως ο βασικός εκφραστής του δεξιού στρατοπέδου και εμφανίζεται μέχρι στιγμής να ξεπερνά τις περισσότερες προεκλογικές δημοσκοπήσεις.

Απέναντί του, ο 80χρονος Λούλα διεκδικεί τέταρτη θητεία στην προεδρία. Η εκλογική μάχη έχει εξελιχθεί σε ακόμη μία σκληρή αναμέτρηση ανάμεσα στην αριστερά και το πολιτικό στρατόπεδο των Μπολσονάρου, σε μια χώρα που παραμένει βαθιά διχασμένη πολιτικά.