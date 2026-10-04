Λούλα ή Φλάβιο Μπολσονάρου; Σε εξέλιξη η εκλογική μάχη στη Βραζιλία

Από τα απομακρυσμένα χωριά του Αμαζονίου μέχρι τις αγροτικές περιοχές του νότου και τις φαβέλες των μεγάλων πόλεων, περίπου 160 εκατομμύρια ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Λούλα ή Φλάβιο Μπολσονάρου; Σε εξέλιξη η εκλογική μάχη στη Βραζιλία
ΚΟΣΜΟΣ
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Η εκλογική μάχη προμηνύεται αμφίρροπη και ο Ντόναλντ Τραμπ την παρακολουθεί "πολύ στενά": Οι Βραζιλιάνοι ψηφίζουν ήδη από σήμερα το μεσημέρι για να επιλέξουν μεταξύ του αριστερού προέδρου Λούλα και του συντηρητικού αντιπάλου του Ζαΐχ Μπολσονάρου, μια επιλογή της κοινωνίας σε μια πολωμένη χώρα.

Έχοντας ενθαρρυνθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο, η δεξιά κατήγαγε πρόσφατα νίκες στη Λατινική Αμερική. Μια αλλαγή στη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της περιοχής θα προκαλούσε κλιδωνισμούς.

Από τα απομακρυσμένα χωριά του Αμαζονίου μέχρι τις αγροτικές περιοχές του νότου και τις φαβέλες των μεγάλων πόλεων, περίπου 160 εκατομμύρια ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες.

Κάποιοι ψηφίζουν χωρίς ενθουσιασμό. "Τίποτα δεν αλλάζει ποτέ, δίνουν μόνο υποσχέσεις", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ζαναΐνα Ολιβέιρα, μια 45χρονη διοικητική υπάλληλος που ζει στο Ρίο ντε Τζανέιρο. "Ψηφίζεις για το μικρότερο κακό", πρόσθεσε επιλέγοντας τον Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα που σύντομα θα γίνει 81 ετών, διεκδικεί μια τέταρτη και τελευταία -- μη συνεχή-- θητεία, και δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

Ο αντίπαλός του, ο 45χρονος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, είναι γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου που καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος.

"Ο λαός θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην ενίσχυση του δημοκρατικού συστήματος και στη βαρβαρότητα", δήλωσε ο απερχόμενος πρόεδρος αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στην πολιτεία του Σάο Πάολο, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Φορώντας το χαρακτηριστικό του καπέλο "Παναμά", ύψωσε τη σημαία της Βραζιλίας μπροστά στους δημοσιογράφους.

Βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο στο Ρίο, ο νεότερος Μπολσονάρου δεσμεύτηκε να "απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό".

"Η Βραζιλία χρειάζεται αλλαγή, η Βραζιλία δεν αντέχει άλλο τόσα δεινά, τόσο υψηλούς φόρους, τόσες δολοφονίες γυναικών και τόσες πολιτικές διώξεις", τόνισε.

Ελάχιστα γνωστός μέχρι πρότινος, ο Μπολσονάρου προωθήθηκε από τον πατέρα του όταν ο τελευταίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών γιατί ήθελε να παραμείνει στην εξουσία παρά την ήττα του το 2022 από τον Λούλα.

Ανησυχίες και απογοητεύσεις

Τα δύο φαβορί θέλουν να πιστεύουν ότι θα κερδίσουν σήμερα, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι και οι δύο υποψήφιοι απέχουν αρκετά από το να εξασφαλίσουν το 50%.

Τα αποτελέσματα αναμένονται λίγες ώρες μετά το κλείσιμο των εκλογικών κέντρων στις 5 το απόγευμα (ώρα Μπραζίλιας), 11.00 το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Η επόμενη κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει το υψηλό δημόσιο χρέος και τις αδύναμες προοπτικές ανάπτυξης

Σκάνδαλα διαφθοράς, η οικονομία και η εγκληματικότητα κυριαρχούν στις ανησυχίες των ψηφοφόρων.

Μια νίκη του γερουσιαστή θα διεύρυνε το κύμα επιτυχιών στη Λατινική Αμερική δεξιών υποψηφίων ου ευθυγραμμίζονται με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η επανεκλογή του Λούλα θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκέφαλο στην Ουάσινγκτον, η οποία έχει έρθει σε σύγκρουση με την κυβέρνησή του σε θέματα εμπορίου και ασφάλειας.

Ο παράγοντας Τραμπ

Παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τα δημοσιονομικά και τον υποτονικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της Βραζιλίας, η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίστηκε από περισσότερα σκάνδαλα και ύπουλα κόλπα παρά από μια συζήτηση για τα πολιτικά προγράμματα. Και οι δύο βασικοί υποψήφιοι απέφυγαν τις μεγάλες τηλεοπτικές αναμετρήσεις.

Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν επίσης για απάτες και υπεξαιρέσεις.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου ερευνάται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος σχετικά με τη χρηματοδότηση μιας ταινίας που υμνεί τον Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Λούλα πέρασε την περίοδο 2018-2019 περισσότερους από 18 μήνες στη φυλακή για διαφθορά, προτού η καταδίκη του ακυρωθεί για διαδικαστικούς λόγους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υποστήριξε τον Φλάβιο Μπολσονάρου αλλά η επιρροή του είχε βαρύτητα στην προεκλογική εκστρατεία. Επέβαλε δασμούς και κυρώσεις κατά της Βραζιλίας αντιδρώντας στη δίκη και καταδίκη του συμμάχου του Ζαΐχ Μπολσονάρου το 2025.

Καθώς στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της δεξιάς κυμάτιζαν αμερικανικές σημαίες, ο Λούλα κάλεσε τον ενοϊκό του Λευκού Οίκου να μην "έχει ανάμιξη" στις εκλογές.

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