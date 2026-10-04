Συρία: Επαναλειτουργεί, 14 χρόνια μετά, το παλαιοχριστιανικό συγκρότημα του Αγίου Συμεών στο Χαλέπι

Snapshot Το παλαιοχριστιανικό μνημείο του Αγίου Συμεών στο Χαλέπι άνοιξε ξανά μετά από 14 χρόνια, μετά από εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού από τα κατάλοιπα του πολέμου.

Οι εργασίες αποκατάστασης περιελάμβαναν απομάκρυνση ναρκών, στατική ενίσχυση και επισκευή των κατεστραμμένων κτιρίων και υποδομών.

Το συγκρότημα χτίστηκε τον 5ο αιώνα για να τιμήσει τον Άγιο Συμεών τον Στυλίτη, ο οποίος έζησε πάνω σε έναν κίονα επί 37 χρόνια μέχρι το 459 μ.Χ.

Το μνημείο υπέστη σοβαρές ζημιές από τον εμφύλιο πόλεμο και τον σεισμό του 2023, ενώ αποτελεί τμήμα των Αρχαίων Χωριών της Βόρειας Συρίας, αναγνωρισμένων ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η επαναλειτουργία του μνημείου εντάσσεται στον σχεδιασμό της συριακής κυβέρνησης για την αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς και την τόνωση του διεθνούς τουρισμού. Snapshot powered by AI

Ένα σημαντικό παλαιοχριστιανικό μνημείο του 5ου αιώνα στο Χαλέπι της Συρίας άνοιξε ξανά τις πύλες του για το κοινό, έπειτα από ολοκληρωμένες εργασίες αποκατάστασης, αναστήλωσης και καθαρισμού της περιοχής από τα κατάλοιπα του πολέμου. Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Συρίας εγκαινίασε επίσημα το συγκρότημα του Αγίου Συμεών στις 2 Οκτωβρίου, υποδεχόμενου επισκέπτες έπειτα από 14 χρόνια κλεισίματος.

Οι εργασίες στο βυζαντινό μνημείο περιελάμβαναν την απομάκρυνση ναρκών, τη στατική ενίσχυση και την επισκευή των κατεστραμμένων κτηρίων και υποδομών. Η επαναλειτουργία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της πλούσιας ιστορικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της χώρας, με στόχο την τόνωση του διεθνούς τουρισμού από τη Δαμασκό μέχρι την Παλμύρα.

Το μνημείο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού βομβαρδισμού το 2016, ενώ υπέστη πρόσθετες φθορές από τον καταστροφικό σεισμό του 2023. Το συγκρότημα χτίστηκε αρχικά προς τιμήν του Αγίου Συμεών του Στυλίτη, ο οποίος αναζήτησε την πνευματική απομόνωση ζώντας πάνω σε έναν ψηλό κίονα επί 37 χρόνια μέχρι τον θάνατό του το 459 μ.Χ., πιστεύοντας ότι έτσι ερχόταν πιο κοντά στον Θεό, ενώ οι ακόλουθοί του του έφερναν τροφή και νερό με μια σκάλα.

Μετά τον θάνατό του, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ζήνων παρήγγειλε την κατασκευή ενός ογκώδους ιερού μεταξύ 476 και 490 μ.Χ., για να εξυπηρετήσει τους χιλιάδες προσκυνητές που συνέρρεαν από όλο τον χριστιανικό κόσμο. Στο κέντρο της οκταγωνικής ροτόντας βρίσκεται μέχρι σήμερα η βάση του αρχικού κίονα, ο οποίος με τους αιώνες αποψιλώθηκε από πιστούς που αφαιρούσαν κομμάτια ως κειμήλια, συρρικνώνοντας το ύψος του από τα 15 μέτρα σε ένα υπόλειμμα τριών μέτρων. Στο πλαίσιο των ανακαινίσεων δημιουργήθηκαν επίσης νέες διαδρομές προσκυνήματος που οδηγούν στο ορεινό συγκρότημα.

Ως τμήμα των Αρχαίων Χωριών της Βόρειας Συρίας που είναι αναγνωρισμένα ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το συγκρότημα αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους σωζόμενους ναούς, το μέγεθος του οποίου ξεπεράστηκε μόνο με την ολοκλήρωση της Αγίας Σοφίας το 537 μ.Χ. Ο Άγιος Συμεών, επιδιώκοντας να αποφύγει τους περισπασμούς από τα πλήθη που τον επισκέπτονταν, είχε ανεβάσει το ύψος του κίονα έως και τα 18 μέτρα, από όπου κήρυττε δύο φορές την ημέρα, ενώ η σκάλα χρησιμοποιούνταν επίσης για τη διακίνηση γραπτών μηνυμάτων με τους ακολούθους του.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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