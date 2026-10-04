Αίγιο: Άγρια επίθεση σε βάρος δύο 15χρονων από επιβάτες αυτοκινήτου

Σωτήρια αποδείχθηκε η επέμβαση περαστικού που μετέφερε τα θύματα στην Αστυνομία, ενώ ο οδηγός επιχείρησε να τους παρασύρει

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Αίγιο: Άγρια επίθεση σε βάρος δύο 15χρονων από επιβάτες αυτοκινήτου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο 15χρονοι επιτέθηκαν απρόκλητα και βίαια από επιβάτες αυτοκινήτου κοντά στο νοσοκομείο Αιγίου.
  • Ένας περαστικός επενέβη και μετέφερε τα θύματα στην Αστυνομία, αποτρέποντας σοβαρότερα τραύματα.
  • Ένας από τους ανήλικους τραυματίστηκε από σουγιά και νοσηλεύτηκε με ελαφρά τραύματα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας.
  • Ο οδηγός του οχήματος προσπάθησε να παρασύρει τα παιδιά και οι δράστες απείλησαν τα θύματα πριν διαφύγουν.
  • Η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους δράστες, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα με παρελθόν σε παρόμοια περιστατικά.
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Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι, μέρα μεσημέρι στο Αίγιο, όταν δέχθηκαν απρόκλητη και βίαιη επίθεση από επιβάτες εν κινήσει αυτοκινήτου. Τα παιδιά παραμένουν σε κατάσταση σοκ από τον τραυματισμό και την αγριότητα που αντιμετώπισαν ενώ περπατούσαν αμέριμνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου Αιγίου, όπου ο 15χρονος Μάριος και ο συνομήλικος φίλος του Βασίλης έκαναν τη βόλτα τους. Ξαφνικά, ένα όχημα σταμάτησε δίπλα τους και ο συνοδηγός, απευθυνόμενος σε ένα από τα παιδιά, το ρώτησε επιθετικά «Γιατί με κοιτάς ρε φίλε;». Η αρνητική απάντηση του ανηλίκου πυροδότησε την οργή του, με αποτέλεσμα να κατέβει από το αυτοκίνητο έτοιμος για καβγά και να επιτεθεί στους δύο νέους, στην ίδια περίπου ηλικία με τον δράστη.

«Παραλίγο να σκοτώσουν τα παιδιά μας. Είναι επικίνδυνοι αυτοί οι τύποι», ανέφερε γεμάτη αγωνία στενή συγγενής ενός εκ των θυμάτων στο tempo24. Όπως περιέγραψε, η σωτηρία των παιδιών ήρθε χάρη στην άμεση κινητοποίηση ενός περαστικού, ο οποίος παρενέβη, σταμάτησε την επίθεση και τα μετέφερε στο Αστυνομικό Τμήμα. Οι δύο νέοι δέχθηκαν χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ ο ένας εξ αυτών τραυματίστηκε από σουγιά και διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες προτού αποχωρήσει με επιπόλαια τραύματα.

Η κατάσταση παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, καθώς, σύμφωνα με τη συγγενή του Μάριου, ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να παρασύρει τα παιδιά με το ΙΧ. Πριν τραπούν σε φυγή, οι δράστες εκτόξευσαν απειλές λέγοντας «θα σας αποτελειώσουμε», αφήνοντας τους γονείς σοκαρισμένους και να αναρωτιούνται αν θα φοβούνται πλέον να βγουν από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες, οι οποίοι είναι ένας ανήλικος και ένας ενήλικας, και φαίνεται πως έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες επιθέσεις στην περιοχή.

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