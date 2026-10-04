Αίγιο: Επιτέθηκαν σε ανήλικους με μαχαίρι και προσπάθησαν να τους παρασύρουν

Snapshot Στο Αίγιο, ένας ενήλικας και ένας ανήλικος επιτέθηκαν σε δύο ανήλικους, χρησιμοποιώντας μαχαίρι και προσπαθώντας να τους παρασύρουν με το αυτοκίνητο.

Ένας από τους ανήλικους τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι δύο θύτες κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή.

Σχηματίστηκε επίσης δικογραφία κατά των γονέων του ανήλικου δράστη για παραμέληση εποπτείας.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλη Έδρα Αιγίου. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Αίγιο το βράδυ του Σαββάτου, μεταξύ τριών ανηλίκων και ενός ενήλικα.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλαν οι δύο ανήλικοι, ενώ κινούνταν πεζοί, τους προσέγγισε ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας ενήλικας και συνοδηγός ήταν ένας ανήλικος. Ο συνοδηγός ξεκίνησε να βρίζει τα δύο παιδιά, ενώ στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητο και χτύπησε τον έναν.

Μάλιστα προσπάθησε να τον τραυματίσει και με μαχαίρι.

Στη συνέχεια, αφού επέστρεψε στο όχημα, ξεκίνησαν να οδηγούν με επικίνδυνους ελιγμούς, προσπαθώντας να τους παρασύρουν, με τον ανήλικο συνεπιβάτη να τραυματίζει ξανά ένα από τα δύο παιδιά.

Ο τραυματίας πήγε στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι προχώρησαν σε καταγγελία εις βάρος δύο δραστών.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή, κατά περίπτωση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των γονέων του ανήλικου κατηγορουμένου για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/ Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

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