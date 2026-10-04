Μενίδι: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά οχήματος – Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς

Τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί στην οδό Βαρδουσίων. Τέσσερις κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο, ενώ η Αστυνομία ερευνά τι προηγήθηκε.

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Μενίδι: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά οχήματος – Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Άγνωστοι άνοιξαν πυρ οχήματος στηνδό Βαρδουσίων στοενίδι, με τουλάχιστον τρεις πυροβολισμούς.
  • Ένας 26χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση.
  • Στο σημείο βρέθηκαν και περισυνελέγησαν τέσσερις κάλυκες που εξετάζονται από την Αστυνομία.
  • Η Αστυνομία ερευνά τα αίτια του περιστατικού και αν σχετίζεται με προηγούμενη συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρομά.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
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Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (4/10) στο Μενίδι, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου στην οδό Βαρδουσίων.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 26χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές προς το όχημα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τέσσερις κάλυκες, οι οποίοι περισυνελέγησαν και εξετάζονται.

Η Αστυνομία προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη πριν από τους πυροβολισμούς, ποιοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο και ποιοι ήταν οι δράστες.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με προηγούμενη συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρομά, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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