Στο κυνήγι του λύκου της Πάρνηθας: «Τον κάναμε να φοβάται μια περιοχή, αλλά όχι τον άνθρωπο»

Σε επιχείρηση εντοπισμού και απομάκρυνσης του λύκου που προσεγγίζει κατοικημένες περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής προχωρούν οι αρμόδιες αρχές, μετά τα δύο περιστατικά επιθέσεων σε Κρυονέρι και Ολυμπιακό Χωριό, τα οποία αποκάλυψε το Newsbomb.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συγκεκριμένου λύκου. Η επιχείρηση προβλέπει τον εντοπισμό του ζώου με αξιοποίηση του δορυφορικού κολάρου που φέρει, τη χρήση ειδικών παγίδων ή αναισθητικού όπλου από εξειδικευμένο προσωπικό και, στη συνέχεια, τη μεταφορά του σε ελεγχόμενη δομή φιλοξενίας. Η παρέμβαση αφορά αποκλειστικά τον λύκο που εμφανίζει επαναλαμβανόμενη εξοικείωση και επικίνδυνες προσεγγίσεις προς ανθρώπους, όχι τον συνολικό πληθυσμό των λύκων της Πάρνηθας.

Πρόκειται για έναν συγκεκριμένο αρσενικό λύκο της Πάρνηθας, ο οποίος βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τον περασμένο Ιούλιο, όταν αναισθητοποιήθηκε και τοποθετήθηκε σε αυτόν δορυφορικό κολάρο. Η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» είχε προχωρήσει τότε σε ενεργητική απώθηση, προκειμένου το ζώο να αποφεύγει τις περιοχές όπου κινείται άνθρωπος.

Ωστόσο, όπως εξηγεί στο Newsbomb ο υπεύθυνος Επικοινωνίας της «Καλλιστώ», Ιάσων Μπάντιος, η παρέμβαση δεν άλλαξε καθοριστικά τη συμπεριφορά του λύκου απέναντι στους ανθρώπους.

«Φοβήθηκε την περιοχή, όχι τον άνθρωπο. Από τη Βαρυμπόμπη πήγε στο Ολυμπιακό Χωριό, όπου και εκεί είχαμε προβλήματα και προσεγγίσεις σε ανθρώπους», αναφέρει.

Γνωστός στις Αρχές από τις αρχές του 2026

Σύμφωνα με τον κ. Μπάντιο, η παρουσία του συγκεκριμένου αρσενικού λύκου και η ασυνήθιστη εξοικείωσή του με τον άνθρωπο ήταν γνωστή από τις αρχές του 2026.

«Από τις αρχές του 2026 γνωρίζουμε για έναν αρσενικό λύκο που επιδεικνύει εξοικείωση με τον άνθρωπο. Τότε είχαμε και επίθεση σε έναν δρομέα και ενημερωθήκαμε για το περιστατικό», σημειώνει.

Κατά τους θερινούς μήνες, ο λύκος άρχισε να εισέρχεται στη Βαρυμπόμπη, όπου, όπως εκτιμά η οργάνωση, εντόπισε εύκολες πηγές τροφής. Η πρόσβαση σε απορρίμματα και σε τροφή που βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές αποτελεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, βασικό παράγοντα που ενθαρρύνει την προσέγγιση άγριων ζώων στον αστικό ιστό. Όπως επίσης, και τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά.

Τον Ιούλιο, η ομάδα της «Καλλιστώ» προχώρησε στην αναισθητοποίηση του ζώου, τοποθέτησε το δορυφορικό κολάρο και εφάρμοσε ενεργητική απώθηση, με στόχο να αποτρέψει την επιστροφή του στην περιοχή.

«Τον Ιούλιο τού βάλαμε κολάρο, τον αναισθητοποιήσαμε και εφαρμόσαμε ενεργητική απώθηση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Στόχος ήταν να φοβηθεί την περιοχή και να μην επιστρέψει», εξηγεί.

Όπως επισημαίνει ωστόσο ο κ. Μπάντιος, η επιστημονική ομάδα εκτιμά ότι η συμπεριφορά του συγκεκριμένου λύκου δεν τροποποιήθηκε επαρκώς και ότι πλέον οι προσεγγίσεις του προς τον άνθρωπο είναι επικίνδυνες. «Είχαμε καταλάβει ότι δεν είχε τροποποιηθεί η συμπεριφορά του. Η επιστημονική ομάδα θεωρεί ότι προσεγγίζει επικίνδυνα τον άνθρωπο», υπογραμμίζει. «Εμείς λέμε σύλληψη και μεταφορά σε αιχμαλωσία», τονίζει ο κ. Μπάντιος.

Αντίστοιχη διαχείριση είχε εφαρμοστεί τον Αύγουστο στη Φλώρινα, όταν λύκαινα συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Προστασίας Λύκου του «Αρκτούρου».

Η επιχείρηση εντοπισμού του λύκου βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρότι φέρει GPS κολάρο, ο εντοπισμός του δεν είναι εύκολος, καθώς κινείται κυρίως νυχτερινές ώρες και διανύει μεγάλες αποστάσεις.

«Ο λύκος κατεβαίνει κυρίως τις βραδινές ώρες και κάνει μεγάλες αποστάσεις. Δεν είναι εύκολος ο εντοπισμός του, παρά το GPS, αλλά είμαστε σε αυτή τη διαδικασία», αναφέρει. Η σύλληψη αναμένεται να γίνει είτε με ειδικές παγίδες είτε με τη χρήση αναισθητικού όπλου από εξειδικευμένο προσωπικό.

«Δεν ζητάμε να φύγουν οι λύκοι»

Ο υπεύθυνος Επικοινωνίας της «Καλλιστώ» διευκρινίζει ότι η επιχείρηση δεν αφορά τον συνολικό πληθυσμό λύκων της Πάρνηθας, αλλά αποκλειστικά το ζώο που έχει εμφανίσει προβληματική συμπεριφορά.

«Μιλάμε για έναν συγκεκριμένο λύκο, όχι για όλους τους λύκους. Δεν θέλουμε τη μεταφορά όλων των λύκων και δεν ζητάμε να απομακρυνθούν από την Πάρνηθα», ξεκαθαρίζει.

Παράλληλα, σύμφωνα με την «Καλλιστώ», βρίσκονται σε εξέλιξη δύο έρευνες πεδίου για να αποτυπωθεί η επίδραση της επανεμφάνισης του λύκου στην Πάρνηθα στον πληθυσμό των κόκκινων ελαφιών. Η Δασική Υπηρεσία έχει καταθέσει ακόμη και πρόταση για τη δημιουργία καταφυγίου για το κόκκινο ελάφι, ενώ εξετάζονται και οι διάδρομοι μετακίνησης των λύκων, ακόμη και το ενδεχόμενο να ακολουθούν τη λεία τους από περιοχές της Βοιωτίας προς την Πάρνηθα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαχείριση των απορριμμάτων και των εύκολων πηγών τροφής στις παρυφές των οικισμών, ώστε να μειωθεί το κίνητρο προσέγγισης άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές.

Αγελή στη Χασιά – Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Την ίδια ώρα, η «Καλλιστώ» αναφέρει ότι στην περιοχή της Χασιάς υπάρχει αγέλη λύκων η οποία τρέφεται με αδέσποτους σκύλους και γάτες. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οργάνωση προτείνει να εφαρμοστεί ενεργητική απώθηση, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

«Στη Χασιά υπάρχει αγέλη λύκων που τρέφεται με αδέσποτα σκυλιά και γάτες. Εκεί θα χρειαστεί ενεργητική απώθηση και έχουμε προτείνει στους φορείς να συμμετέχουμε, μαζί με τη Δασική Υπηρεσία και τον ΟΦΥΠΕΚΑ», αναφέρει ο κ. Μπάντιος.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση εντοπισμού, οι πολίτες που κινούνται στις περιοχές Κρυονερίου, Ολυμπιακού Χωριού, Βαρυμπόμπης, Χασιάς και στις παρυφές της Πάρνηθας καλούνται να δείχνουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα τη νύχτα.

Η οδηγία των ειδικών είναι να ενημερώνονται αμέσως οι αρμόδιες αρχές σε περίπτωση θέασης ή προσέγγισης λύκου, να μην επιχειρείται η επαφή ή το τάισμα του ζώου και να τηρούνται ασφαλείς αποστάσεις.

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