Flydubai: Ο συγκυβερνήτης θα έριχνε το αεροπλάνο στο  Μπεν Γκουριόν - «Το ονειρευόμουν»

Σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με την απόπειρα κατάληψης αεροσκάφους της Flydubai, που εκτελούσε πτήση προς το Ισραήλ, έρχονται στο φως, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές που επικαλείται η The Jerusalem Post.

Ο συγκυβερνήτης Χαμάμ αλ-Χαμάμι φέρεται να δήλωσε κατά την ανάκρισή του ότι είχε προηγουμένως ερευνήσει ποιες αεροπορικές εταιρείες πραγματοποιούν δρομολόγια προς το Τελ Αβίβ και στη συνέχεια επέλεξε τη Flydubai.

«Προσπάθησα να προσληφθώ σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Είχα σχεδιάσει την επιχείρηση ακόμη και πριν γίνω δεκτός στην εταιρεία», φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Χαμάμι φέρεται να πρόσθεσε: «Το όνειρο ήταν να πέσω στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν».

Είχε επισκεφθεί το Ισραήλ πριν από την επίθεση

Τους προηγούμενους μήνες, ο Χαμάμι φέρεται να είχε βρεθεί αρκετές φορές στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, στο πλαίσιο της εργασίας του ως πιλότος.

Μία από τις τελευταίες επισκέψεις του στο Ισραήλ φέρεται να πραγματοποιήθηκε περίπου τον Ιούλιο, όταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγκέντρωνε στοιχεία και προετοίμαζε την επίθεση.

Λίγες ημέρες αργότερα, φέρεται να πέταξε αεροσκάφος προς το Ισραήλ, έχοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι ισραηλινές αρχές, πρόθεση να το συντρίψει εντός της ισραηλινής επικράτειας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η στενή σχέση που είχε αναπτύξει με ένα από τα μέλη του πληρώματος προκάλεσε στον ίδιο «σοβαρή κρίση συνείδησης», με αποτέλεσμα να αναβάλει το σχέδιό του για τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Φέρεται να σχεδίαζε επίθεση και στους ουρανοξύστες του Τελ Αβίβ

Νέα στοιχεία που επικαλείται η ιταλική Corriere della Sera, με αναφορά σε ισραηλινές πηγές πληροφοριών, κάνουν λόγο για σχέδιο συντριβής του αεροσκάφους σε ουρανοξύστες του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Χαμάμι φέρεται να σχεδίαζε αρχικά να σκοτώσει τον κυβερνήτη του αεροσκάφους, Σμιτ Ματσάρ, χωρίς να προκαλέσει υποψίες. Στη συνέχεια, θα συνέχιζε την πτήση προς το Τελ Αβίβ και θα επιχειρούσε να συντρίψει το αεροσκάφος σε κτίρια της πόλης.

Το σχέδιο φέρεται να είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να ολοκληρωθεί μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μην προλάβουν να επέμβουν ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη.

Η επίθεση στον κυβερνήτη και η αποτροπή της τραγωδίας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Χαμάμι επιτέθηκε στον κυβερνήτη χρησιμοποιώντας τσεκούρι έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του.

Στη συνέχεια, φέρεται να προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους, αρχικά χειραγωγώντας το χειριστήριο και ακολούθως θέτοντας εκτός λειτουργίας και τους δύο κινητήρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αναφορές, ο κυβερνήτης κατάφερε να συνδράμει τους επιβάτες ώστε να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξέλιξη της επίθεσης.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έδρασε μόνος

Οι ισραηλινές αρχές φέρεται να εξετάζουν ως βασικό σενάριο το ενδεχόμενο ο Χαμάμι να έδρασε ως «μοναχικός λύκος», χωρίς εντολές ή καθοδήγηση από κάποια τρομοκρατική οργάνωση.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα και το εύρος της προετοιμασίας που φέρεται να είχε προηγηθεί.

Είχε απολυθεί από την Oman Air λόγω ακραίων απόψεων

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο Χαμάμι είχε εργαστεί στο παρελθόν στην Oman Air, από την οποία φέρεται να απολύθηκε εξαιτίας απόψεων που χαρακτηρίστηκαν υπερβολικά κοντά στον ισλαμικό εξτρεμισμό.

Περίπου οκτώ μήνες αργότερα προσλήφθηκε στη Flydubai.

Στο μικροσκόπιο των αυστραλιανών αρχών βρίσκεται πλέον και το διάστημα κατά το οποίο ο Χαμάμι βρισκόταν στην Αυστραλία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εκεί υπήρξε διαδικασία ριζοσπαστικοποίησής του.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι η κοινή αντιτρομοκρατική ομάδα της Βικτώριας, στην οποία συμμετέχουν η AFP, η Αστυνομία της Βικτώριας και η ASIO, ερευνά τους δεσμούς του Χαμάμι με τη χώρα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους Financial Times, ο συγκυβερνήτης φέρεται να είχε επισκεφθεί ριζοσπαστικά τεμένη και ιστοσελίδες εξτρεμιστικού περιεχομένου κατά την παραμονή του στην Αυστραλία. Οι πληροφορίες αυτές αποδίδονται σε δύο πρόσωπα που γνωρίζουν την έρευνα.

Οι έρευνες σε Ισραήλ, Αυστραλία και άλλες χώρες συνεχίζονται, με τις αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν το κίνητρο, την έκταση της προετοιμασίας και το κατά πόσο ο συγκυβερνήτης είχε συνεργούς ή έδρασε αποκλειστικά μόνος του.

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