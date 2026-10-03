Flydubai: «Σκοτώστε με» φώναζε ο συγκυβερνήτης - Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την εφιαλτική πτήση

Snapshot Ο συγκυβερνήτης της πτήσης FZ1073 της Flydubai επιτέθηκε στον κυβερνήτη και προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους, προκαλώντας αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Τρεις Ισραηλινοί επιβάτες ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη με δεματικά καλώδια και ζήτησαν να παραμείνει ζωντανός για να ανακριθεί από τις αρχές.

Το αεροσκάφος παρουσίασε απότομη απώλεια ύψους άνω των 16.000 ποδιών σε μισό λεπτό, ενώ ενεργοποιήθηκαν σήματα κινδύνου και παράνομης παρέμβασης.

Μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, δημιουργήθηκε ένταση με μέλη του πληρώματος που ζήτησαν να τον αφήσουν ελεύθερο, αλλά οι επιβάτες επέμειναν στην ασφάλεια του πιλοτηρίου.

Η Flydubai συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό περιστατικό στην πτήση FZ1073 της Flydubai, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, όταν ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη και να επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, επικαλούμενο πηγές και μαρτυρίες επιβατών, τρεις Ισραηλινοί επιβάτες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται να είχε επιτεθεί στον κυβερνήτη και να είχε επιχειρήσει να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αρχικά χρησιμοποίησαν δεματικά καλώδια (zip ties) για να δέσουν τα χέρια του πίσω από την πλάτη και στη συνέχεια καλώδια από ακουστικά που συγκέντρωσαν από άλλους επιβάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το Boeing 737 MAX μετέφερε περισσότερους από 170 επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το αεροσκάφος παρουσίασε απότομη απώλεια ύψους, με την πιο σοβαρή κάθοδο να ξεπερνά τα 16.000 πόδια μέσα σε περίπου μισό λεπτό. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν σήματα κινδύνου και παράνομης παρέμβασης.

Ο ένας από τους επιβάτες, ο οποίος αναφέρεται ως Hayoun, υποστήριξε ότι άκουσε τον συγκυβερνήτη να φωνάζει «σκοτώστε με», κάτι που, σύμφωνα με την εκτίμηση των επιβατών, ενδεχομένως συνδεόταν με την αποτυχία της ενέργειάς του. Η εκδοχή αυτή αποτελεί μαρτυρία επιβάτη και δεν έχει παρουσιαστεί ως επίσημο συμπέρασμα των ερευνητικών αρχών.

Η διαφωνία με το πλήρωμα

Μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, σημειώθηκε νέα ένταση. Μέλη του πληρώματος φέρεται να ζήτησαν να αφεθεί ελεύθερος, προκαλώντας αντιπαράθεση με τους τρεις επιβάτες.

«Δεν θέλαμε να τον σκοτώσουμε, θέλαμε απλώς να μην μπορεί να μας σκοτώσει», ανέφερε ο Manes, ένας από τους επιβάτες που μίλησαν στη New York Post.

Οι τρεις άνδρες υποστηρίζουν ότι δεν άφησαν τον τραυματισμένο συγκυβερνήτη ελεύθερο και, αντίθετα, του τοποθέτησαν ακόμη και μάσκα οξυγόνου. Όπως ανέφερε ο Schlichter, στόχος τους ήταν να παραμείνει ζωντανός ώστε να ανακριθεί από τις αρχές.

🚨 BREAKING: Flydubai flight makes emergency landing in Tabuk after pilots reportedly fought in the cockpit mid-air. The plane briefly transmitted squawk 7500 before reverting to 7700; all passengers are safe. #Flydubai #ولي__العهد #Dubai #プロセカ6周年 https://t.co/PNSITxfiN7 — Eyes on the Globe (@eyes_globe) September 30, 2026

Η κατάσταση εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο του χώρου μπροστά από το πιλοτήριο. Οι επιβάτες, όπως περιγράφουν, φοβήθηκαν ότι ενδεχομένως υπήρχε εμπλοκή και άλλων μελών του πληρώματος και τους ζήτησαν να απομακρυνθούν από την περιοχή του πιλοτηρίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Schlichter, μια ομάδα επιβατών συνόδευσε μέλη του πληρώματος προς τις πίσω σειρές και τους ζήτησε να παραμείνουν στις θέσεις τους. Οι ίδιοι ανέθεσαν σε έναν μεγαλόσωμο επιβάτη να φρουρεί την είσοδο του πιλοτηρίου.

Την ίδια στιγμή, δύο εφεδρικοί πιλότοι που βρίσκονταν στο πίσω μέρος του αεροσκάφους είχαν ήδη μεταβεί στο πιλοτήριο και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Η Flydubai απέφυγε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες, επικαλούμενη την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εταιρεία δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές.

Ο Ινδός πιλότος Σμιτ Ματσάρ, κυβερνήτης της πτήσης FZ 1073 της flydubai

«Ακούγαμε ήχους σαν από ταινία»

Οι επιβάτες περιγράφουν τις στιγμές της επίθεσης ως χαοτικές. Ο Manes ανέφερε ότι η συμπλοκή ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με γροθιές και κλωτσιές, ενώ οι επιβάτες δεν γνώριζαν εάν ο συγκυβερνήτης εξακολουθούσε να έχει στην κατοχή του το μαχαίρι που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει.

«Κανείς μας δεν ήταν μαχητής ή ήρωας. Ήμασταν απλοί άνθρωποι που θέλαμε να σώσουμε τις οικογένειές μας», ανέφερε

Ο ίδιος, διευθύνων σύμβουλος επενδυτικής εταιρείας στο Ισραήλ, δήλωσε ότι έχει μώλωπες σε όλο του το σώμα από τη συμπλοκή και τις απότομες κινήσεις του αεροσκάφους.

Ο Schlichter, 59 ετών, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του επιστρέφοντας από διακοπές στην Ιαπωνία, περιέγραψε ως «τη μεγαλύτερη σε διάρκεια στιγμή της ζωής του» την απότομη κάθοδο του αεροσκάφους. Όπως είπε, εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε την 11η Σεπτεμβρίου και την οικογένειά του.

Ο Manes ανέφερε ότι η δική του αντίδραση ξεκίνησε όταν άκουσε τις κόρες του να φωνάζουν ότι δεν ήθελαν να πεθάνουν. «Δεν σκεφτόμουν τίποτα, ήταν απλώς fight or flight», ανέφερε στη New York Post.

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Οι στιγμές μετά την προσγείωση

Μετά την ασφαλή προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, η ένταση άρχισε να υποχωρεί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αρκετοί επιβάτες υπέστησαν κρίσεις πανικού, ενώ άλλοι ξέσπασαν σε κλάματα.

Ορισμένοι, σύμφωνα με τον Manes, δεν ήθελαν να επιστρέψουν στο Ισραήλ με άλλη πτήση της Flydubai, ζητώντας πρώτα διαβεβαιώσεις ότι τα πληρώματα είχαν ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Οι δύο επιβάτες περιέγραψαν επίσης την αίσθηση ότι η επιβίωση όλων όσοι βρίσκονταν στο αεροσκάφος εξαρτήθηκε από μια σειρά γεγονότων που εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

«Ήταν πράγματα που έπρεπε να πάνε όλα σωστά», ανέφερε ο Schlichter, περιγράφοντας την αλληλουχία των γεγονότων που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε στην ασφαλή προσγείωση.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, τα κίνητρα του συγκυβερνήτη και το εάν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή άλλων προσώπων παραμένουν αντικείμενο της επίσημης έρευνας. Οι μαρτυρίες των επιβατών προσθέτουν νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν μέσα στο αεροσκάφος, χωρίς ωστόσο να αποτελούν από μόνες τους το τελικό πόρισμα για το περιστατικό.

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