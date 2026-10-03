40 χρόνια ήχων, δίσκων και πολιτισμού στο «Τελευταίο Χειρόγραφο» του Γιάννη Αλεξίου

Snapshot Ο Γιάννης Αλεξίου συγκεντρώνει στο βιβλίο του «Το Τελευταίο Χειρόγραφο» προσωπικό αρχείο 40 ετών δημοσιογραφίας με συνεντεύξεις και ιστορίες από τη μουσική, τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό.

Το βιβλίο αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές σημαντικών καλλιτεχνών όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Μελίνα Κανά, οι Rolling Stones και ο Jim Morrison.

Περιλαμβάνονται αφηγήσεις για το ελληνικό ρεμπέτικο, τον κινηματογράφο της Φίνος Φιλμ και σπάνιο φωτογραφικό υλικό από προσωπικές εμπειρίες του συγγραφέα.

Το έργο καταγράφει επίσης τις αλλαγές στη δημοσιογραφία από το χειρόγραφο ρεπορτάζ έως την εποχή του ηλεκτρονικού Τύπου και τις δυσκολίες της έρευνας.

Ο Γιάννης Αλεξίου έχει μακρά πορεία στη μουσική δημοσιογραφία και έχει εκδώσει τρία προηγούμενα βιβλία σχετικά με τη μουσική και το ποδόσφαιρο. Snapshot powered by AI

Τέσσερις δεκαετίες δημοσιογραφίας, εκατοντάδες συνεντεύξεις, σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής και του πολιτισμού και ιστορίες που έμειναν για χρόνια στο προσωπικό του αρχείο συγκεντρώνει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιάννης Αλεξίου στο νέο βιβλίο του «Το Τελευταίο Χειρόγραφο – 40 χρόνια ήχων, δίσκων και πολιτισμού».

Από το χειρόγραφο ρεπορτάζ έως την εποχή του ηλεκτρονικού Τύπου, ο συγγραφέας ξετυλίγει μέσα από συνεντεύξεις, προσωπικές σημειώσεις, αφηγήσεις και σπάνιο φωτογραφικό υλικό μια ολόκληρη εποχή. Στις σελίδες του βιβλίου συναντώνται πρόσωπα από τη μουσική, το σινεμά και το θέατρο, αλλά και ιστορίες που φωτίζουν λιγότερο γνωστές πλευρές της δημόσιας και καλλιτεχνικής τους διαδρομής.

Ο Νίκος Παπάζογλου με τον Μίκη Θεοδωράκη Γιάννης Αλεξίου

Το βιβλίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ιστορίες γύρω από τον Στέλιο Καζαντζίδη και την προσωπική του σχέση με το ποδόσφαιρο, άγνωστες πτυχές από τη ζωή της Μελίνας Κανά, την επίσκεψη κορυφαίου Έλληνα συνθέτη στα Μάταλα και όσα αντίκρισε εκεί, καθώς και την παρουσία μέλους των Rolling Stones σε μπαρ των Ιλισίων τη δεκαετία του ’90.

Ιδιαίτερη θέση έχουν οι ιστορίες του ελληνικού ρεμπέτικου, με τον Μιχάλη Γενίτσαρη και άλλους προπολεμικούς ρεμπέτες να επιστρέφουν μέσα από τις αφηγήσεις στις παλιές γειτονιές και τα στέκια τους. Παράλληλα, ο αναγνώστης συναντά την ιστορία πίσω από τον «Άσωτο Υιό» του Νίκου Πορτοκάλογλου και το «Εντελαμαγκέν Ντε Βοτανίκ» του Σπύρου Ζαγοραίου.

Το κεφάλαιο του ελληνικού κινηματογράφου περνά μέσα από τους πρωταγωνιστές της Φίνος Φιλμ, τον Κώστα Βουτσά και τις μουσικές του προτιμήσεις, αλλά και ιστορίες από τα γυρίσματα ταινιών, όπως το απρόοπτο περιστατικό με φίδι που κατέληξε στο πλάνο μιας ερωτικής ταινίας. Παράλληλα, καταγράφονται ιστορίες από τις σχέσεις και τις συνεργασίες πρωταγωνιστών της εποχής.

Από τις σελίδες του βιβλίου δεν απουσιάζει ούτε η διεθνής μουσική σκηνή. Ο Γιάννης Αλεξίου καταγράφει περιστατικά γύρω από τους Rolling Stones, μια αποκλειστική ανταπόκριση από συναυλία τους που απορρίφθηκε από έντυπα της εποχής, αλλά και την ιστορία διάσημου κιθαρίστα διεθνούς συγκροτήματος που ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής πριν στραφεί στη μουσική. Ξεχωριστό κεφάλαιο αφορά και τον Jim Morrison και τις τελευταίες ώρες του στο Παρίσι.

Ο συγγραφέας με την Μίλβα

Το «Τελευταίο Χειρόγραφο» περιλαμβάνει ακόμη ιστορίες από την ίδια τη δημοσιογραφική δουλειά: τις δυσκολίες μιας έρευνας, συνεντεύξεις με καλλιτέχνες που είχαν ιδιαίτερους όρους, αλλά και μια διαφορετική ματιά στην πορεία της ενημέρωσης, από τον πρώτο «δημοσιογράφο» της Αρχαίας Ελλάδας έως τα μέσα ενημέρωσης της σύγχρονης εποχής.

Η διαδρομή που καταγράφεται είναι παράλληλα και η προσωπική πορεία του συγγραφέα. Ο Γιάννης Αλεξίου, γεννημένος στην Αθήνα το 1967, ξεκίνησε ως αθλητικός ρεπόρτερ και στη συνέχεια πέρασε στο ελεύθερο και οικονομικό ρεπορτάζ, πριν εξειδικευτεί στη μουσική δημοσιογραφία. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ από το 2000 και έχει συνεργαστεί με εφημερίδες και περιοδικά, μεταξύ των οποίων ο «Ελεύθερος Τύπος», η «Βραδυνή», το «Φως των Σπορ», το «Δίφωνο» και το «Ήχος & Hi-Fi», όπου από το 2020 είναι υπεύθυνος του μουσικού τμήματος. Από το 2013 αρθρογραφεί και στο Ogdoo.gr, ενώ έχει συνεργαστεί με ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η σχέση του με τη μουσική έχει υπάρξει παράλληλα ενεργή. Από το 1992 έως το 2004 ήταν μάνατζερ των blues συγκροτημάτων Blues Family και Drifting Around, ενώ το 2004-2005 παρουσίασε τη μουσική παραγωγή «Magic Bus». Συλλέκτης βινυλίου από το 1978, διετέλεσε επίσης υπεύθυνος επικοινωνίας και προβολής του Vinyl is Back και συμμετείχε στη διοργάνωση εκδηλώσεων για το βινύλιο στην Αθήνα.

Το «Τελευταίο Χειρόγραφο» είναι το τέταρτο βιβλίο του, μετά τα «Βινύλιο, τα καλύτερά μας χρόνια!» (2014), «Πρωτοπόροι του Ελληνικού Rock» (2021) και «Το Ποδόσφαιρο που Αγαπήσαμε – Στα τρία κόρνερ, πέναλτυ» (2024).

Διαβάστε επίσης