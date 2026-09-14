Στέλιος Καζαντζίδης: «Υπάρχω» - Η ιστορία του δίσκου που αποτέλεσε την ταυτότητα ενός θρύλου

Σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια, στις 14 Σεπτεμβρίου 2001, σίγησε για πάντα η φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη - Η ιστορία πίσω από την δημιουργία του εμβληματικού δίσκου του

Μίλτος Τσεκούρας

Στέλιος Καζαντζίδης: «Υπάρχω» - Η ιστορία του δίσκου που αποτέλεσε την ταυτότητα ενός θρύλου
LIFESTYLE
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το άλμπουμ «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη κυκλοφόρησε το 1975 και αποτέλεσε τον τελευταίο μεγάλο δίσκο του πριν από 12 χρόνια σιωπής.
  • Η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και οι στίχοι του Πυθαγόρα συνδύασαν μια πιο σύγχρονη μελωδία με βαθιά λαϊκό περιεχόμενο, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό έργο.
  • Το ομώνυμο τραγούδι «Υπάρχω» έγινε δήλωση ταυτότητας για τον Καζαντζίδη, αποτυπώνοντας τη δημόσια εικόνα του ως τραγουδιστή που εκφράζει την ξενιτιά και τον αγώνα του ανθρώπου.
  • Παρά την επιτυχία του άλμπουμ και την τηλεοπτική του εμφάνιση το 1976, ο Καζαντζίδης σταμάτησε τις ηχογραφήσεις εκείνη τη χρονιά και επέστρεψε δισκογραφικά το 1987.
  • Ο Στέλιος Καζαντζίδης απεβίωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2001, αλλά η φωνή και η μουσική του παραμένουν ζωντανές στην ελληνική μουσική κληρονομιά.
Snapshot powered by AI

Πριν από 25 χρόνια, στις 14 Σεπτεμβρίου 2001, ο Στέλιος Καζαντζίδης έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του βαριά κληρονομιά και ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Είκοσι έξι χρόνια νωρίτερα, είχε κυκλοφορήσει το «Υπάρχω», έναν από τους σημαντικότερους δίσκους της διαδρομής του και συνολικά του ελληνικού τραγουδιού, ο οποίος αποτέλεσε τον τελευταίο μεγάλο δίσκο του πριν την 12ετή «σιωπή» του.

Πίσω από το ομώνυμο τραγούδι, όμως, υπάρχει μια ιστορία σχεδόν κινηματογραφική: μια μελωδία που προοριζόταν για τον Δημήτρη Μητροπάνο, ένας νεαρός συνθέτης, ο Χρήστος Νικολόπουλος που προσπαθούσε να πείσει τον Καζαντζίδη να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό και ένας στιχουργός, ο Πυθαγόρας, που έβαλε τελικά στη μουσική τις λέξεις που της έλειπαν.

Το 1975 ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ήδη ένας μύθος του λαϊκού τραγουδιού, αλλά η σχέση του με τη δισκογραφία έχει περάσει από πολλές εντάσεις. Ο Χρήστος Νικολόπουλος, πολύ νεότερός του, έχει ήδη αρχίσει να συνεργάζεται μαζί του και γνωρίζει ότι για να γράψει κανείς για αυτή τη φωνή πρέπει να βρει κάτι που να την υπηρετεί χωρίς να την αντιγράψει.

Κάποια στιγμή ο Νικολόπουλος τού παίζει μια μελωδία. Ο Καζαντζίδης την ακούει, αλλά δεν πείθεται εύκολα.

Δεν είναι ακριβώς ο ήχος που περιμένει κανείς από εκείνον. Έχει έναν πιο σύγχρονο χαρακτήρα.

«Καλά ρε πιτσιρίκο, τι μου λες, να τραγουδήσω σλόου-ροκ;» θα αποκαλύψει χρόνια αργότερα ο συνθέτης ότι του είπε ο τραγουδιστής

Ο Νικολόπουλος, αντί να επιμείνει μόνο στη μουσική, του προτείνει να περιμένουν τους στίχους.

Ο Πυθαγόρας απογειώνει την μελωδία

Ο Πυθαγόρας ανέλαβε να βρει τα κατάλληλα λόγια. Ο Νικολόπουλος έχει περιγράψει πως, όταν ο στιχουργός άκουσε τη μουσική, του ζήτησε λίγες ημέρες για να τη δουλέψει. Λίγο αργότερα τηλεφώνησε στον συνθέτη και του διάβασε τους στίχους που είχε γράψει.

Η αντίδραση ήταν ενθουσιώδης. Ο Νικολόπουλος ζήτησε να τους ακούσει αμέσως ο Καζαντζίδης. Την επόμενη ημέρα ο τραγουδιστής πήγε στο σπίτι του συνθέτη και, σύμφωνα με την αφήγηση του Νικολόπουλου, του είπε: «Για πάμε μικρέ, γιατί ο Μπούλης (σ.σ. ο Πυθαγόρας) φαγώθηκε με αυτόν τον στίχο». Η μελωδία είχε πλέον βρει τις λέξεις της. Και οι λέξεις είχαν βρει τον Καζαντζίδη.

Η γέννηση του «Υπάρχω»

Ο δίσκος κυκλοφόρησε στα τέλη του 1975 από τη Minos, με μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Πυθαγόρα. Το ομώνυμο τραγούδι έγινε αμέσως το κέντρο του άλμπουμ, αλλά το «Υπάρχω» δεν ήταν μια δουλειά που στηριζόταν σε ένα μόνο τραγούδι.

Στο ίδιο άλμπουμ βρίσκονται οι «Αισθηματίες», το «Κάτω απ’ το πουκάμισό μου» και άλλα τραγούδια που έδωσαν στον Καζαντζίδη ένα ρεπερτόριο το οποίο παρέμενε βαθιά λαϊκό, αλλά είχε διαφορετικές μουσικές αποχρώσεις από αρκετές προηγούμενες δουλειές του.

Στην ηχογράφηση συμμετείχαν σημαντικοί μουσικοί της εποχής, ενώ ο Γιώργος Νταλάρας έκανε δεύτερες φωνές σε τραγούδια του δίσκου. Ο Νικολόπουλος είχε πλέον περάσει από τη θέση του νεότερου συνεργάτη στη θέση του ανθρώπου που μπορούσε να οδηγήσει τον Καζαντζίδη σε έναν ήχο που δεν του ήταν αυτονόητος.

Και υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο που κάνει τον δίσκο ξεχωριστό. Πριν ακόμη αρχίσει να ακούγεται το πρώτο τραγούδι, ο ίδιος ο Καζαντζίδης μιλά στον ακροατή. Στην εισαγωγή εξηγεί γιατί ο δίσκος ονομάστηκε «Υπάρχω» και συνδέει τον τίτλο με τη σχέση του με το κοινό του: «Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος».

Είναι μια φράση που, ακούγοντάς την σήμερα, αποκτά σχεδόν προφητικό βάρος. Γιατί λίγο αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος θα απομακρυνθεί ξανά από τη δισκογραφία.

Το τραγούδι που έγινε ταυτότητα

Η δύναμη του «Υπάρχω» δεν βρίσκεται μόνο στη μουσική του Νικολόπουλου ή στους στίχους του Πυθαγόρα. Βρίσκεται και στο γεγονός ότι το τραγούδι μοιάζει να έχει γραφτεί πάνω στη δημόσια εικόνα του Καζαντζίδη.

Ένας τραγουδιστής που είχε ήδη συνδέσει τη φωνή του με την ξενιτιά, τον χωρισμό, τη φτώχεια, την αδικία και τον άνθρωπο που παλεύει να σταθεί όρθιος, τραγουδούσε τώρα έναν τίτλο που ήταν σχεδόν δήλωση παρουσίας: «Υπάρχω».

Όχι ως απλή ερωτική εξομολόγηση, αλλά ως δήλωση ταυτότητας. Και αυτός ο συμβολισμός δεν πέρασε απαρατήρητος. Ακόμη και σήμερα, το τραγούδι θεωρείται ένα από τα κορυφαία της συνεργασίας Καζαντζίδη και Νικολόπουλου.

Και ύστερα ήρθε η σιωπή Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι αυτό που συνέβη μετά.

Το «Υπάρχω» γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Ο Καζαντζίδης είχε σταματήσει να τραγουδά από τη δεκαετία του '60, ενώ τον Ιανουάριο του 1976 η ΕΡΤ κατέγραψε μια ιδιαίτερα σημαντική τηλεοπτική εμφάνισή του, με τραγούδια από τον δίσκο και συζήτηση για τη ζωή και την πορεία του. Λέγεται ότι μόλις προβλήθηκε το αφιέρωμα στο δίσκο «Υπάρχω» άδειασαν οι δρόμοι...

Όμως η σχέση του Καζαντζίδη με τη δισκογραφία οδηγήθηκε σύντομα σε νέα σύγκρουση.

Το 1976 σταματά τις νέες ηχογραφήσεις. Θα ακολουθήσει μια μακρά περίοδος απουσίας, μέχρι την επιστροφή του στις ηχογραφήσεις πολλά χρόνια αργότερα. Μέχρι τον «Δρόμο της επιστροφής» το 1987.

Ο Καζαντζίδης έφυγε τελικά στις 14 Σεπτεμβρίου 2001 έπειτα απο σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Η φωνή του, όμως, δεν έφυγε ποτέ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:30ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Συντετριμμένη έξω από τον Ιερό Ναό η αδελφή του, Βάσω

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή σε τροχαίο τα ξημερώματα μία Αγγλίδα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ίσως παραμείνουμε στο Ιράν και πάρουμε το πετρέλαιο, όπως κάναμε στη Βενεζουέλα»

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική φέρνει καταιγίδες

10:53LIFESTYLE

Στέλιος Καζαντζίδης: «Υπάρχω κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ» - Η ιστορία του δίσκου που αποτέλεσε την ταυτότητα ενός θρύλου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα τιμή για το AION V – Πόσο κοστίζει

10:46ΕΘΝΙΚΑ

Το μήνυμα του Νίκου Δένδια για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

10:46WHAT THE FACT

Eργοστάσιο λειτουργεί μόνο 70 ημέρες το χρόνο:Πουλάει προϊόν που υπάρχει σε χιλιάδες σούπερ μάρκετ

10:44NEWSBOMB

Μπιλ Κλίντον: Γιατί η CIA του έβαλε «φρένο» στο σχέδιο εξόντωσης του Μπιν Λάντεν πριν από την 11η Σεπτεμβρίου

10:43ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: «Κορυφή ενός τεράστιου παγόβουνου τα κρούσματα που βλέπουμε»

10:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο Αλκέτ Ριζάι και το βαρύ ποινικό παρελθόν: Οι δύο αποδράσεις με Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό, οι δολοφονίες και τα ισόβια

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: «Ο Γιάννος Κρανιδιώτης υπηρέτησε με συνέπεια και αυταπάρνηση τα εθνικά συμφέροντα»

10:34WHAT THE FACT

Η Κίνα ρίχνει σκυρόδεμα όσο δύο Πύργοι του Άιφελ: Ετοιμάζεται να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στην πυρηνική ενέργεια

10:30ΕΥ ΖΗΝ

Τα μικρά κίτρινα σημάδια στα μάτια που ίσως είναι ένδειξη για καρδιακά και εγκεφαλικό

10:25LIFESTYLE

Ιουλία Καραπατάκη: Τραγουδά το «Ώρες Μικρές» για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Το συγκινητικό αντίο της - Βίντεο

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Τα βίντεο με τη νέα ζωή της στη Βρετανία – Ποδήλατο, ψάρεμα και βόλτες στο δάσος 

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σελίν Ντιόν: «Υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω» - Η συγκινητική εξομολόγηση στη μεγάλη επιστροφή της

10:08ΕΛΛΑΔΑ

27 χρόνια από την τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον και τον χαμό του Γιάννου Κρανιδιώτη: «Υπουργέ, υπουργέ, πού είσαι;».

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα - νεκρή λουόμενη: «Η μόνη καθυστέρηση ήταν 5-6 λεπτά που έκανε ο γιατρός να πάει στο Κέντρο Υγείας για να φύγει με το ΕΚΑΒ» λέει ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Βαρομετρικό χαμηλό από την Αφρική φέρνει καταιγίδες

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Το πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής: Τι συνέβη στη Γροιλανδία κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Συντετριμμένη η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στην αγρυπνία του Μαζωνάκη: «Πλάσμα μου, άγγελέ μου»

08:58ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης - Λαοθάλασσα στην αγρυπνία στη Νίκαια - Τραγούδια, κλάματα στο στερνό αντίο - Εικόνες και βίντεο Newsbomb

22:27ΕΛΛΑΔΑ

AAΔΕ - Βρήκε ασυμφωνία εισοδημάτων - περιουσίας των δύο ιατρών στην οδό Καρνεάδου

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν 20 τόνοι ακατάλληλου κονσερβοποιημένου ψαριού από την Τουρκία

10:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο Αλκέτ Ριζάι και το βαρύ ποινικό παρελθόν: Οι δύο αποδράσεις με Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό, οι δολοφονίες και τα ισόβια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού – Ποιοι γιορτάζουν

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Δικηγόρος οικογένειας: «Πιθανόν εκτός φυλακής οι γιατροί αν ισχύσει το κατηγορητήριο» - Σήμερα η απολογία τους

09:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυγάς ο καταδικασμένος βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι - Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο ενώ είχε... άδεια

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και σε Κηφισίας, Αττική οδό, Μεσογείων

09:55ΚΟΣΜΟΣ

50 Ώρες στην κόλαση του Ιράν: Το χρονικό της δραματικής διάσωσης του πιλότου Bravo από το αμερικανικό F-15 που κατερρίφθη - «Είμαι πληγωμένος, κινούμαι, ο Θεός είναι καλός»

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό ξεκινάει η εβδομάδα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται Medicane στη Μεσόγειο -Τι δείχνουν τα δεδομένα για την Ελλάδα και τον κυκλώνα

19:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πώς θα εξελιχθεί μέχρι το τέλος του μήνα

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Συντετριμμένη έξω από τον Ιερό Ναό η αδελφή του, Βάσω

10:25LIFESTYLE

Ιουλία Καραπατάκη: Τραγουδά το «Ώρες Μικρές» για τον Γιώργο Μαζωνάκη - Το συγκινητικό αντίο της - Βίντεο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

27 χρόνια από την τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον και τον χαμό του Γιάννου Κρανιδιώτη: «Υπουργέ, υπουργέ, πού είσαι;».

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Άγριο ξύλο έξω από το ναό σε επιδειξία

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (13/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ