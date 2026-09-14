ΥΠΕΞ: «Ο Γιάννος Κρανιδιώτης υπηρέτησε με συνέπεια και αυταπάρνηση τα εθνικά συμφέροντα»

Σήμερα συμπληρώνονται 27 χρόνια από τον θάνατό του

Εύη Απολλωνάτου

ΥΠΕΞ: «Ο Γιάννος Κρανιδιώτης υπηρέτησε με συνέπεια και αυταπάρνηση τα εθνικά συμφέροντα»
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  • Ο Γιάννος Κρανιδιώτης υπηρέτησε με συνέπεια και αυταπάρνηση τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου.
  • Συμβόλισε την κοινή πορεία του ελλαδικού και κυπριακού Ελληνισμού και υπήρξε πρωτοπόρος στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
  • Συνέβαλε σημαντικά στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Η διπλωματική του παρακαταθήκη παραμένει οδηγός για την ελληνική εξωτερική πολιτική, ειδικά ενόψει νέας προσπάθειας για την επίλυση του Κυπριακού.
  • Η Ελλάδα και η Κύπρος συνεχίζουν με αποφασιστικότητα τις προσπάθειες για δίκαιη λύση του Κυπριακού και αντιμετώπιση περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων, στηριζόμενες στις αρχές που υπερασπίστηκε ο Κρανιδιώτης.
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Στο σημαντικό έργο του διπλωμάτη Γιάννου Κρανιδιώτη, ο οποίος σκοτώθηκε στην συντριβή του πρωθυπουργικού Falcon το 1999, αναφέρεται το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 27 χρόνια από τον θάνατό του.

«Ο Γιάννος Κρανιδιώτης, οραματιστής πολιτικός και διαπρεπής διπλωμάτης, υπηρέτησε με συνέπεια και αυταπάρνηση τα εθνικά συμφέροντα και αποτέλεσε εμβληματική μορφή της κοινής πορείας του ελλαδικού και κυπριακού Ελληνισμού», ανέφερε το ΥΠΕΞ.

Και συνέχισε: «Πρωτοπόρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και υπέρμαχος των ευρωπαϊκών ιδεωδών, συνέβαλε καταλυτικά στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ευρωπαϊκή της πορεία».

«Καθώς διανοίγεται εκ νέου η προοπτική επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η διπλωματική παρακαταθήκη του Γιάννου Κρανιδιώτη εξακολουθεί να αποτελεί πολύτιμο οδηγό για την ελληνική εξωτερική πολιτική», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Καθώς Ελλάδα και Κύπρος συνεχίζουν, με σύμπνοια και αποφασιστικότητα, τις προσπάθειές τους για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, αλλά και για μια σθεναρή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων, η ακόλουθη αποστροφή του Γιάννου Κρανιδιώτη παραμένει πιο επίκαιρη παρά ποτέ:‘’Γνωρίζουμε πολύ καλά τα εθνικά μας δίκαια και τα προβάλλουμε σθεναρά. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε συνομιλώντας με οποιονδήποτε, φίλο ή αντίπαλο. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, στις ικανότητές μας και στη διαύγεια των επιχειρημάτων μας’’», κατέληξε το υπουργείο Εξωτερικών.

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