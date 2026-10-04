Η Λαμπαδηδρομία των Παναθηναίων: Από την Ακαδημία Πλάτωνος στην Ακρόπολη με τη δάδα στο χέρι

Μια πομπή γεμάτη συμβολισμούς, με ιέρειες, λαμπαδηδρόμους και πολίτες, αναβίωσε για 7η χρονιά τη λαμπαδηδρομία των Παναθηναίων 

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Η Λαμπαδηδρομία των Παναθηναίων: Από την Ακαδημία Πλάτωνος στην Ακρόπολη με τη δάδα στο χέρι
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Με τη φλόγα της δάδας να περνά από χέρι σε χέρι και την ιστορία της αρχαίας Αθήνας να ζωντανεύει στους δρόμους της σύγχρονης πόλης, πραγματοποιήθηκε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ο «Δρόμος της Λαμπαδηδρομίας».

Η πομπή ξεκίνησε από το Άλσος της Ακαδημίας Πλάτωνος και κατευθύνθηκε προς την Ακρόπολη, σε μια συμβολική διαδρομή που συνδέει δύο εμβληματικά σημεία της αθηναϊκής ιστορίας.

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Μπροστά από την πομπή βρίσκονταν γυναίκες ντυμένες ως ιέρειες. Ακολουθούσαν οι λαμπαδηδρόμοι και δεκάδες πολίτες που συμμετείχαν στη δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου «Ηεκαδέμεια» και τη συμμετοχή έξι πολιτιστικών συλλόγων.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και έχει ως στόχο την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη σύνδεση του σύγχρονου Έλληνα με την ιστορική και πολιτιστική παράδοση.

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Η φλόγα περνά από την ιέρεια στον λαμπαδηδρόμο

Η έναρξη της λαμπαδηδρομίας έγινε με ένα ιδιαίτερο συμβολικό δρώμενο. Μια ιέρεια παρέδωσε τη δάδα στον πρώτο λαμπαδηδρόμο, σηματοδοτώντας την έναρξη της πορείας.

Τα δρώμενα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν εμπνευσμένα από την αρχαία Αθήνα και την παράδοση των Παναθηναίων.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η αναπαράσταση της παράδοσης του πέπλου της Αθηνάς, που συνδέεται με την αρχαία παράδοση των Παναθηναίων και την προσφορά του στην Αθηνά, την προστάτιδα της πόλης.

Στο πρόγραμμα εντάχθηκε και ένα ακόμη συμβολικό δρώμενο, αφιερωμένο στην επιστροφή της Καρυάτιδας, στέλνοντας ένα μήνυμα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

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«Θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση»

Η πρόεδρος του Συλλόγου «Προναία Αθηνά», Σοφία Μιχαλοπούλου, είχε την έμπνευση για τη δημιουργία της ομάδας των ιερειών και μιλά για μια δράση που βασίζεται στη συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων.

«Η προσπάθεια αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολιτιστικών συλλόγων. Θέλουμε να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να κρατήσουμε ζωντανή τη σύνδεση με την ιστορία και τον πολιτισμό μας».

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Από την Ακαδημία Πλάτωνος στην Ακρόπολη

Η επιλογή της διαδρομής δεν είναι τυχαία. Η Ακαδημία Πλάτωνος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και φιλοσοφικούς χώρους της Αθήνας, συνδεδεμένο με τον Πλάτωνα και την αρχαία ελληνική φιλοσοφική σκέψη.

Από εκεί, η πομπή κατευθύνθηκε προς την Ακρόπολη, δημιουργώντας έναν συμβολικό άξονα ανάμεσα στη γνώση, τη φιλοσοφία, την ιστορία και τον πολιτισμό.

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Το μήνυμα, όπως υπογραμμίζουν οι διοργανωτές, είναι ξεκάθαρο: η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί μόνο ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά παρακαταθήκη για το μέλλον.

Μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών και τη συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων, η «Λαμπαδηδρομία» επιχειρεί να μεταφέρει από γενιά σε γενιά το πνεύμα του ελληνικού πολιτισμού.

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Οι πολιτιστικοί σύλλογοι που συμμετείχαν:

1." ΠΡΟΝΑΙΑ ΑΘΗΝΑ" με πρόεδρο την Σοφία Μιχαλοπούλου

2. " Εν Χορώ και Τέχνη" με πρόεδρο τον Κώστα Κατσαρό

3. " Στα χρώματα της παράδοσης" με πρόεδρο την Αριστέα Χρονοπούλου και δάσκαλο τον Στέλιο Χρονόπουλο

4. " Αδελφότητα Τερόβου" με πρόεδρο τον Ματθαίο Μανθόπουλο

5. " Ο.Δ.Ε.Υ.Ω." με πρόεδρο τον Σπυρίδων Κούλη

6. " Π.Ο.Θ.Ο.Σ." με πρόεδρο τον Γιώργο Βραΐλα

7. " Εργαστήρι Κεραμικής" με πρόεδρο τον Βασίλη Γκούμα

8. " Πρόταση για την επανίδρυση της Ακαδημίας Πλάτωνος" με πρόεδρο τον δρ. Ιωάννη Λύρα

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