Snapshot Το ζευγάρι ηλικιωμένων που απεγκλωβίστηκε ζούσε σε συνθήκες τρώγλης σε ισόγειο πολυκατοικίας στη συνοικία Νεράιδας της Λάρισας.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς τον χώρο διαμονής τους και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας διενεργεί προανάκριση.

Οι ηλικιωμένοι νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς εγκαύματα.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες θα εξετάσουν τις συνθήκες διαβίωσης του ζευγαριού μετά το συμβάν. Snapshot powered by AI

Για συνθήκες τρώγλης κάνουν λόγο οι πληροφορίες του onlarissa.gr, αναφορικά με τον ισόγειο χώρο πολυκατοικίας στον οποίο διέμενε το ζευγάρι ηλικιωμένων, όπου ξέσπασε φωτιά χθες το πρωί της Δευτέρας.

Το οίκημα βρίσκεται στη συνοικία της Νεράιδας όπου έσπευσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έκαναν την κατάσβεση, με τους ηλικιωμένους να μεταφέρονται στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες.

Ο χώρος όπου διέμεναν οι ηλικιωμένοι κάηκε ολοσχερώς ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες με τη σειρά τους αναμένεται να αναλάβουν να ελέγξουν τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διέμενε το ζευγάρι, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη θλιβερή πραγματικότητα.

Όσο για τον 80χρονο άνδρα και την 75χρονη γυναίκα νοσηλεύονται στο ΓΝΛ χωρίς εγκαύματα, αλλά με αναπνευστικά προβλήματα αμφότεροι.

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