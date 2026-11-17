Άνω Λιόσια: Οδηγός έπαιζει μουσική με 20 ηχεία και 3 ενισχυτές τα ξημερώματα
Ο 25χρονος συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ο 25χρονος οδηγός στα Άνω Λιόσια συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας λόγω δυνατής μουσικής τα ξημερώματα.
- Το όχημα είχε μετατραπεί σε κινητή ντίσκο με 20 ηχεία και 3 ενισχυτές.
- Ο οδηγός είχε αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας από τον προηγούμενο Οκτώβριο.
- Η δυνατή μουσική προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.
- Η σύλληψη έγινε μετά από ειδοποίηση των κατοίκων και έλεγχο της αστυνομίας.
Οδηγός αυτοκινήτου που είχε μετατρέψει το όχημά του σε κινητή ντίσκο συνελήφθη τα ξημερώματα Δευτέρας στα Άνω Λιόσια, για διατάραξη κοινής ησυχίας.
Ο 25χρονος οδηγός εντοπίστηκε από περιπολία της Αστυνομίας να κινείται στους δρόμους της περιοχής, έχοντας πολύ δυνατά τη μουσική.
Μάλιστα, κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκε ότι είχε εγκαταστήσει 20 ηχεία και τρεις ενισχυτές. Ο οδηγός διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άδεια κυκλοφορίας, αφού του είχε αφαιρεθεί τον περασμένο Οκτώβριο.
Το ηχοσύστημα που έπεσε στη διαπασών προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη του οδηγού.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:25 ∙ WHAT THE FACT
Από ξύλινες παλέτες σε καλύβα: YouTuber εξηγεί βήμα-βήμα πως έφτιαξε αυτόνομο σπίτι
09:21 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πέθανε ο πυγμάχος Λι Ριβς, σε ηλικία 31 ετών
07:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τα άγνωστα θύματα του Πολυτεχνείου: Οι 1.100 τραυματίες
08:14 ∙ LIFESTYLE