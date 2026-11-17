Snapshot Ο 25χρονος οδηγός στα Άνω Λιόσια συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας λόγω δυνατής μουσικής τα ξημερώματα.

Το όχημα είχε μετατραπεί σε κινητή ντίσκο με 20 ηχεία και 3 ενισχυτές.

Ο οδηγός είχε αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας από τον προηγούμενο Οκτώβριο.

Η δυνατή μουσική προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Η σύλληψη έγινε μετά από ειδοποίηση των κατοίκων και έλεγχο της αστυνομίας. Snapshot powered by AI

Οδηγός αυτοκινήτου που είχε μετατρέψει το όχημά του σε κινητή ντίσκο συνελήφθη τα ξημερώματα Δευτέρας στα Άνω Λιόσια, για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ο 25χρονος οδηγός εντοπίστηκε από περιπολία της Αστυνομίας να κινείται στους δρόμους της περιοχής, έχοντας πολύ δυνατά τη μουσική.

Μάλιστα, κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκε ότι είχε εγκαταστήσει 20 ηχεία και τρεις ενισχυτές. Ο οδηγός διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άδεια κυκλοφορίας, αφού του είχε αφαιρεθεί τον περασμένο Οκτώβριο.

Το ηχοσύστημα που έπεσε στη διαπασών προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη του οδηγού.

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