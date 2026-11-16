Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού συνθέτη - Είχε πάνω του αναδιπλούμενο μαχαίρι
Oι αστυνομικοί σταμάτησαν τον νεαρό για έλεγχο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Συνελήφθη 18χρονος στη Νέα Ερυθραία, γιος γνωστού συνθέτη, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
- Η σύλληψη έγινε στην οδό Στροφυλίου κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.
- Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.
Συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία ένας 18χρονος, γιος γνωστού συνθέτη, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Στροφυλίου, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον νεαρό για έλεγχο.
Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ