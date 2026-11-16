Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη γιος γνωστού συνθέτη - Είχε πάνω του αναδιπλούμενο μαχαίρι

Snapshot Συνελήφθη 18χρονος στη Νέα Ερυθραία, γιος γνωστού συνθέτη, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Η σύλληψη έγινε στην οδό Στροφυλίου κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία ένας 18χρονος, γιος γνωστού συνθέτη, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Στροφυλίου, όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον νεαρό για έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

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