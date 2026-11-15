Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο νεαροί που επιδίδονταν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας με 160 χλμ

Snapshot Τα οχήματά τους καταγράφηκαν να κινούνται με 160 και 161 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 90 χλμ./ώρα.

Οι οδηγοί εκτελούσαν επικίνδυνους ελιγμούς προσπαθώντας να επικρατήσουν ο ένας έναντι του άλλου.

Η συμπεριφορά τους παρουσίαζε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια άλλων οδηγών.

Η Τροχαία ακινητοποίησε τα οχήματα και συνέλαβε τους δύο άνδρες, τερματίζοντας τους αυτοσχέδιους αγώνες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 33 και 23 ετών, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (15/11) αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε αυτοσχέδιες κόντρες με τα οχήματά τους στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Οι δύο οδηγοί εντοπίστηκαν στο 13ο χιλιόμετρο της συγκεκριμένης οδικής αρτηρίας, όταν οι συσκευές μέτρησης ταχύτητας της Τροχαίας κατέγραψαν τα αυτοκίνητά τους να κινούνται με 161 και 160 χιλιόμετρα την ώρα, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι μόλις 90 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δύο άνδρες δεν περιορίζονταν μόνο στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, αλλά πραγματοποιούσαν και συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς, προσπαθώντας να επικρατήσουν ο ένας έναντι του άλλου. Η συμπεριφορά τους δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών που κινούνταν στο οδικό δίκτυο.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας επενέβησαν άμεσα, ακινητοποίησαν τα δύο οχήματα και συνέλαβαν τους οδηγούς, θέτοντας τέλος στην επικίνδυνη οδηγική τους συμπεριφορά.