Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει με το ΙΧ του ιερόδουλες

Snapshot Το περιστατικό συνέβη μετά από διαπληκτισμό της συντρόφου του με άλλες γυναίκες στην οδό Γιαννιτσών.

Ο 44χρονος φέρεται να προσπάθησε να τραυματίσει τις γυναίκες με το αυτοκίνητό του.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν και προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει τις νομικές συνέπειες της πράξης του. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 44χρονου υπηκόου Βουλγαρίας προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του ομάδα γυναικών, μετά από έντονη αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί ανάμεσα σε εκείνες και τη σύντροφό του.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (14/11), στην οδό Γιαννιτσών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, όλα ξεκίνησαν όταν η 26χρονη φίλη του 44χρονου ενεπλάκη σε διαπληκτισμό με άλλες γυναίκες που βρίσκονταν στο σημείο.

Η ένταση φαίνεται πως κλιμακώθηκε, με τον 44χρονο να φέρεται ότι μπήκε στο αυτοκίνητό του και επιχείρησε να κινηθεί εναντίον των γυναικών, με σκοπό να τις παρασύρει και να τις τραυματίσει.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, με άνδρες του Τμήματος Λευκού Πύργου να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον 44χρονο, ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες.