Αλόννησος: Συνελήφθη ο 58χρονος σύζυγος της γυναίκας που παρασύρθηκε από φορτηγό

Snapshot Στην Αλόννησο, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από το φορτηγό που οδηγούσε ο σύζυγός της κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής ξύλων.

Ο 58χρονος σύζυγος επιχείρησε οπισθοπορεία χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία της γυναίκας πίσω από το όχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της στο κεφάλι.

Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά, τα οποία τώρα καλούνται να αντιμετωπίσουν την απώλεια της μητέρας τους.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου και αναμένεται να παραπεμφθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Αλόννησο, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγό που οδηγούσε ο σύζυγός της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) και ενώ το ζευγάρι πραγματοποιούσε εργασίες κοπής ξύλων. Ο 58χρονος άνδρας επιχείρησε να κάνει οπισθοπορεία χωρίς να αντιληφθεί ότι η σύζυγό του βρισκόταν πίσω από το όχημα με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Η άτυχη γυναίκα έπεσε στο έδαφος και υπέστη θανάσιμο τραυματισμό στο κεφάλι.

Θλίψη στο νησί για τη μητέρα δύο παιδιών

Η γυναίκα καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Αλόννησο, τόπο καταγωγής του συζύγου της.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά, τα οποία καλούνται πλέον να διαχειριστούν την τραγική απώλεια της μητέρας τους.

Η είδηση του θανάτου της έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα αγαπητή γυναίκα, που είχε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τους κατοίκους του νησιού.

Στο Αστυνομικό Τμήμα ο 58χρονος σύζυγος

Μετά το δυστύχημα, ο 58χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα παράσυρση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή στη γυναίκα και βύθισε στο πένθος την οικογένειά της.

Με πληροφορίες από skaithoslife.gr

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