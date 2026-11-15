Κτηνωδία στην Εύβοια: 86χρονος σκότωσε σκύλο με τσεκούρι επειδή του χάλασε τον ύπνο

Snapshot Ένας 86χρονος στην Εύβοια σκότωσε με τσεκούρι έναν σκύλο επειδή τον ενοχλούσε στον ύπνο του.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Αφρατίου Χαλκίδας.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη μετά από μήνυση φιλοζωικού σωματείου.

Ο δράστης κατάγεται από τον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων και κατηγορείται για θανάτωση ζώου συντροφιάς. Snapshot powered by AI

Φρίκη στην Εύβοια, καθώς ένας άνδρας ηλικίας 86 ετών σκότωσε με τσεκούρι σκύλο επειδή τον ενοχλούσε και δεν τον άφηνε κοιμηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, ο 86χρονος που σκότωσε με άγριο τρόπο τον σκύλο στην Εύβοια συνελήφθη.

Το φρικτό περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Αφρατίου Χαλκίδας και αποκαλύφθηκε έπειτα από μήνυση φιλοζωικού σωματείου.

Ο ηλικιωμένος δράστης κατάγεται από τον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων και αντιμετωπίζει κατηγορία για θανάτωση ζώου συντροφιάς.