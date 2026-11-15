Hράκλειο: Βγήκαν μαχαίρια σε συμπλοκή – Στο νοσοκομείο 25χρονος

Snapshot Στην Άρβη του Δήμου Βιάννου σημειώθηκε αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο ανδρών που κατέληξε σε τραυματισμό με μαχαίρι.

Ένας 25χρονος άνδρας, με καταγωγή από το Πακιστάν, τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, στα πλευρά και στα χέρια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βιάννου και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες της συμπλοκής, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου. Snapshot powered by AI

Αιματηρή κατάληξη είχε ο καβγάς μεταξύ δύο ανδρών στην Άρβη του Δήμου Βιάννου, όταν για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι η μεταξύ τους αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και βγήκαν μαχαίρια.

Όπως αναφέρει το viannitika.gr, από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας 25χρονος, ο οποίος δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, στα πλευρά και στα χέρια.

Ο νεαρός, με καταγωγή από το Πακιστάν, παρελήφθη από ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βιάννου. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ξεκίνησε η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για περαιτέρω νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία είναι σταθερή.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου.

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