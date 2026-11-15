Hράκλειο: Βγήκαν μαχαίρια σε συμπλοκή – Στο νοσοκομείο 25χρονος

Στο Βενιζέλειο μεταφέρθηκε ο τραυματίας

Γιάννης Καλύβας

Hράκλειο: Βγήκαν μαχαίρια σε συμπλοκή – Στο νοσοκομείο 25χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Άρβη του Δήμου Βιάννου σημειώθηκε αιματηρή συμπλοκή μεταξύ δύο ανδρών που κατέληξε σε τραυματισμό με μαχαίρι.
  • Ένας 25χρονος άνδρας, με καταγωγή από το Πακιστάν, τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, στα πλευρά και στα χέρια.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βιάννου και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.
  • Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες της συμπλοκής, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου.
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Αιματηρή κατάληξη είχε ο καβγάς μεταξύ δύο ανδρών στην Άρβη του Δήμου Βιάννου, όταν για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι η μεταξύ τους αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και βγήκαν μαχαίρια.

Όπως αναφέρει το viannitika.gr, από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας 25χρονος, ο οποίος δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, στα πλευρά και στα χέρια.

Ο νεαρός, με καταγωγή από το Πακιστάν, παρελήφθη από ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βιάννου. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ξεκίνησε η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για περαιτέρω νοσηλεία.

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία είναι σταθερή.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου.

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