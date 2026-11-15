Φωκίδα: Αισιόδοξη η εικόνα από τη λίμνη Μόρνου - Αυξήθηκε η έκταση κατά περίπου 6%

Snapshot Η λίμνη Μόρνου στη Φωκίδα έχει αυξηθεί σε έκταση, φτάνοντας περίπου τα 13 km² τον Νοέμβριο του 2026, πλησιάζοντας τα επίπεδα πριν από το 2015.

Η ανάκαμψη της λίμνης οφείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις του 2026, με καταγεγραμμένο αθροιστικό ύψος βροχής 888 mm έως σήμερα, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 2015-2024.

Παρά τη βελτίωση, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός, καθώς μπορεί να ακολουθήσουν περίοδοι ανομβρίας.

Τονίζεται η ανάγκη βελτίωσης των υποδομών διανομής νερού και μέτρων περιορισμού σπατάλης, καθώς και αποκατάστασης της δασικής βλάστησης για καλύτερη συγκράτηση νερού στη λεκάνη απορροής. Snapshot powered by AI

Θετικά είναι τα νέα για τα επίπεδα της λίμνης Μόρνου, η οποία αποτελεί τον βασικό ταμιευτήρα υδροδότησης της Αττικής.

Σύμφωνα με τα τελευταία δορυφορικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν από το METEΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις και τα χιόνια της περασμένης χρονιάς, η λίμνη της Φωκίδας έχει φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση δορυφορικές εικόνες του Sentinel-2, η έκταση της λίμνης ανέρχεται σε περίπου 13 km² στις 8 Νοεμβρίου 2026, παρουσιάζοντας αρνητική απόκλιση κατά 11% σε σχέση με τον μέσο όρο του μήνα για την περίοδο 2016-2024, ο οποίος φτάνει τα 14.7 km².

Ένα χρόνο πριν η έκταση της λίμνης είχε περιοριστεί περίπου στο μισό της μέσης έκτασης, θέτοντας την κατάσταση σε συναγερμό.

Η ανάκαμψη της υδάτινης έκτασης της λίμνης οφείλεται κατά κύριο λόγο στις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις του 2026. Χαρακτηριστικά, ο σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο φράγμα της λίμνης έχει καταγράψει αθροιστικό ύψος βροχής ίσο με 888 mm από την αρχή του 2026 έως σήμερα.

Η τιμή αυτή είναι σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της περιόδου 2015-2024, ενώ συγκαταλέγεται στις υψηλότερες τιμές αθροιστικής βροχόπτωσης που έχουν καταγραφεί στον ίδιο σταθμό από το 2015.

Από την ομάδα του ΜΕΤΕΟ σημειώνεται ότι η ανάκαμψη της υδάτινης έκτασης της λίμνης δεν πρέπει να προκαλέσει εφησυχασμό, καθώς μία καλή υδρολογική χρονιά δεν αποτελεί κανόνα και περίοδοι ανομβρίας ενδέχεται να υπάρξουν ξανά. Χρειάζονται έργα που θα βελτιώσουν τις υποδομές των δικτύων διανομής και θα περιορίσουν τις σημαντικές σπατάλες του νερού, καθώς και παρεμβάσεις αποκατάστασης της δασικής βλάστησης που έχει χαθεί λόγω πυρκαγιών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της συγκράτησης του νερού στη λεκάνη απορροής.

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