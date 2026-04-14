Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βελτιώθηκε η εικόνα της λίμνης

Snapshot Τα αποθέματα νερού στη λίμνη του Μόρνου τριπλασιάστηκαν από το ιστορικό χαμηλό του Νοεμβρίου 2025, φτάνοντας τα 503.662.000 κυβικά μέτρα τον Απρίλιο 2026.

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, που είχε εμφανιστεί λόγω της χαμηλής στάθμης νερού, πλέον έχει καλυφθεί ξανά από το νερό.

Η επιφάνεια της λίμνης επεκτάθηκε από 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Οκτώβριο 2025 σε 14,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο 2026.

Οι βροχοπτώσεις το πρώτο τετράμηνο του 2026 είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με μετρήσεις πάνω από 500 χιλιοστά σε σταθμούς γύρω από τον Μόρνο.

Η αύξηση των αποθεμάτων νερού αναμένεται να συνεχιστεί, βελτιώνοντας την υδροδότηση της Αττικής και την κατάσταση της λίμνης.

Ολοένα και πολλαπλασιάζονται τα αποθέματα νερού στη λίμνη του Μόρνου, έναν από τους βασικούς ταμιευτήρας ύδρευσης της Αθήνας, για την οποία το περσμένο φθινόπωρο είχε σημάνει συναγερμός για κίνδυνο λειψυδρίας, καθώς τα αποθέματα είχαν σημειώσει ιστορικό χαμηλό.

Τον Σεπτέμβριο, η στάθμη του νερού είχε φτάσει τόσο χαμηλά που είχε αναδυθεί από το νερό το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, το οποίο, ωστόσο, πλεόν βρίσκεται και πάλι κάτω από το νερό.

Το χωριό Κάλλιο που είχε φανεί στον Μόρνο

Όπως φαίνεται και από σχετικό γράφημα της ΕΥΔΑΠ, τον Σεπτέμβριο το απόθεμα στον Μόρνο είχε μειωθεί στα 190.045.000 κυβικά μέτρα.

Το ιστορικό χαμηλό, όμως, το έφτασε τον Νοέμβριο, και συγκεκριμένα στις 11 Νοεμβρίου, όταν το απόθεμα υπολογίστηκε σε 144.603.000 κυβικά μέτρα, γεγονός που είχε θορυβήσει ιδιαίτερα τις αρχές, οι οποίες συνεδρίαζαν υπό τον κίνδυνο λειψυδρίας στην πρωτεύουσα.

Από εκεί και έπειτα, τα αποθέματα νερού άρχισαν σταδιακά να αυξάνονται, με τις καλύτερες τιμές να καταγράφονται σήμερα, Τρίτη, 14 Απριλίου, φτάνοντας τα 503.662.000 κυβικά μέτρα.

Η τιμή αυτή είναι παραπάνω από τριπλάσιο, από τη χαμηλότερη του Νοεμβρίου, με τους ειδικούς να εκτιμούν πως τα αποθέματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, προσφέροντας «ανάσα» τόσο στη λίμνη, όσο και στην Αττική.

Επεκτάθηκε η επιφάνεια της λίμνης

Ανάλογη είναι και η επέκταση της επιφάνειας της λίμνης, καθώς ενώ στις 9 Οκτωβρίου 2025 η έκτασή της είχε συρρικνωθεί στα 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα (μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της τελευταίας δεκαετίας), στις 7 Απριλίου 2026 η λίμνη κάλυπτε πλέον 14,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Τα στοιχεία του meteo.gr, για τις βροχοπτώσεις, πάντως, είναι ιδιαίτερα θετικά, καθώς δείχνουν ότι τα χιλιοστά βροχής τους πρώτους μήνες του 2026 είναι αρκετά πιο ψηλά, από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Στον σταθμό του Κονιάκου, στις 14 Απριλίου, τα χιλιοστά υπολογίστηκαν σε 710.0, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν κάτω από 200.

Αντίστοιχα, στον σταθμό του Φράγματος του Μόρνου, σήμερα, τα χιλιοστά υπολογίστηκαν σε 549.8, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν επίσης κάτω από 200.

