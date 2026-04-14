Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βελτιώθηκε η εικόνα της λίμνης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Τα αποθέματα νερού στη λίμνη του Μόρνου τριπλασιάστηκαν από το ιστορικό χαμηλό του Νοεμβρίου 2025, φτάνοντας τα 503.662.000 κυβικά μέτρα τον Απρίλιο 2026.
  • Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, που είχε εμφανιστεί λόγω της χαμηλής στάθμης νερού, πλέον έχει καλυφθεί ξανά από το νερό.
  • Η επιφάνεια της λίμνης επεκτάθηκε από 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Οκτώβριο 2025 σε 14,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο 2026.
  • Οι βροχοπτώσεις το πρώτο τετράμηνο του 2026 είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με μετρήσεις πάνω από 500 χιλιοστά σε σταθμούς γύρω από τον Μόρνο.
  • Η αύξηση των αποθεμάτων νερού αναμένεται να συνεχιστεί, βελτιώνοντας την υδροδότηση της Αττικής και την κατάσταση της λίμνης.
Ολοένα και πολλαπλασιάζονται τα αποθέματα νερού στη λίμνη του Μόρνου, έναν από τους βασικούς ταμιευτήρας ύδρευσης της Αθήνας, για την οποία το περσμένο φθινόπωρο είχε σημάνει συναγερμός για κίνδυνο λειψυδρίας, καθώς τα αποθέματα είχαν σημειώσει ιστορικό χαμηλό.

Τον Σεπτέμβριο, η στάθμη του νερού είχε φτάσει τόσο χαμηλά που είχε αναδυθεί από το νερό το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, το οποίο, ωστόσο, πλεόν βρίσκεται και πάλι κάτω από το νερό.

Το χωριό Κάλλιο που είχε φανεί στον Μόρνο

Όπως φαίνεται και από σχετικό γράφημα της ΕΥΔΑΠ, τον Σεπτέμβριο το απόθεμα στον Μόρνο είχε μειωθεί στα 190.045.000 κυβικά μέτρα.

Το ιστορικό χαμηλό, όμως, το έφτασε τον Νοέμβριο, και συγκεκριμένα στις 11 Νοεμβρίου, όταν το απόθεμα υπολογίστηκε σε 144.603.000 κυβικά μέτρα, γεγονός που είχε θορυβήσει ιδιαίτερα τις αρχές, οι οποίες συνεδρίαζαν υπό τον κίνδυνο λειψυδρίας στην πρωτεύουσα.

Από εκεί και έπειτα, τα αποθέματα νερού άρχισαν σταδιακά να αυξάνονται, με τις καλύτερες τιμές να καταγράφονται σήμερα, Τρίτη, 14 Απριλίου, φτάνοντας τα 503.662.000 κυβικά μέτρα.

Η τιμή αυτή είναι παραπάνω από τριπλάσιο, από τη χαμηλότερη του Νοεμβρίου, με τους ειδικούς να εκτιμούν πως τα αποθέματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, προσφέροντας «ανάσα» τόσο στη λίμνη, όσο και στην Αττική.

Επεκτάθηκε η επιφάνεια της λίμνης

Ανάλογη είναι και η επέκταση της επιφάνειας της λίμνης, καθώς ενώ στις 9 Οκτωβρίου 2025 η έκτασή της είχε συρρικνωθεί στα 8,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα (μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της τελευταίας δεκαετίας), στις 7 Απριλίου 2026 η λίμνη κάλυπτε πλέον 14,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Τα στοιχεία του meteo.gr, για τις βροχοπτώσεις, πάντως, είναι ιδιαίτερα θετικά, καθώς δείχνουν ότι τα χιλιοστά βροχής τους πρώτους μήνες του 2026 είναι αρκετά πιο ψηλά, από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Στον σταθμό του Κονιάκου, στις 14 Απριλίου, τα χιλιοστά υπολογίστηκαν σε 710.0, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν κάτω από 200.

Αντίστοιχα, στον σταθμό του Φράγματος του Μόρνου, σήμερα, τα χιλιοστά υπολογίστηκαν σε 549.8, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν επίσης κάτω από 200.

Διαβάστε επίσης

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφεση της εισαγγελίας εφετών κατά της απόφασης για το βίντεο revenge porn σε βάρος της Τούνη

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Καταγγελίες για μη καταβολή του δώρου Πάσχα

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Χώρες προτρέπουν Ισραήλ και Λίβανο να «αδράξουν την ευκαιρία» των συνομιλιών - Η Ελλάδα ανάμεσά τους

18:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικό: Αυτό θα είναι το σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague τη σεζόν 2026-27

18:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πάρτι» στο Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 2,64%

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βελτιώθηκε η εικόνα της λίμνης

18:39LIFESTYLE

Πάσχα με «ευτράπελα» για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου: Ο λόγος που δεν έφαγαν αρνί

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν»

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Οκτώ παραβιάσεις από τουρκικά drones και CN-235

18:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φρουροί της Επανάστασης για τη διέλευση των Στενών: «Πληρώστε $1 ανά βαρέλι σε κρυπτονομίσματα»

18:25WHAT THE FACT

Πώς ένας περίπατος στη βροχή μπορεί να σε κάνει πιο ευτυχισμένο

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

18:03LIFESTYLE

Η Anne Hathaway σε μία από τις πιο αισθησιακές και κομψές εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Και τρίτη σύλληψη για τον θάνατο της 19χρονης

17:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος ενόψει Εφές

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Block 2: Την Τετάρτη οι υπογραφές για την ερευνητική γεώτρηση στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, με το υπερσύγχρονο Stena DrillMAX

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

17:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω - Νοικιάζω: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα - Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές του υποχωρούν κατά 5% λόγω ελπίδων για νέες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

17:27WHAT THE FACT

Πασχαλινά αυγά: 3 συνταγές για να αξιοποιήσετε όσα περίσσεψαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

14:07ΕΥ ΖΗΝ

Το κοινό ποτό που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Και τρίτη σύλληψη για τον θάνατο της 19χρονης

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθησαν γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία με σταυρό μέσα στην Αγιά Σοφιά, τη Μεγάλη Πέμπτη - Βίντεο

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κάτι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαι σοκαρισμένος από την Τζόρτζια Μελόνι - Νόμιζα ότι ήταν γενναία, αλλά έκανα λάθος»

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν» λέει στο Newsbomb συγγενής της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή στο Αργοστόλι

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του: Δεν θα απολογηθώ για επιλογές που έκανα πριν 40 χρόνια, είμαι νόμιμος

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία

18:39LIFESTYLE

Πάσχα με «ευτράπελα» για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου: Ο λόγος που δεν έφαγαν αρνί

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Άγρια επίθεση σε 12χρονο από 5 συμμαθητές του - «Κανείς δεν φοβάται πλέον, δεν υπάρχει τιμωρία», λέει η μητέρα του

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσκασαν» από φαγητό και ποτό και κατέληξαν στα επείγοντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ