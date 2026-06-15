Δράμα: Το ζευγάρι των αστυνομικών και το χρονικό της τραγωδίας - Τη μαχαίρωσε και μετά αυτοκτόνησε

Αριστερά ο 50χρονος και δεξιά ο 50χρονος μαζί με την 40χρονη συζυγό του

Snapshot Ένας 50χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο όχημά του στον Κορύλοβο Δράμας.

Η 40χρονη σύζυγός του, επίσης αστυνομικός, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη από μαχαίρι στο σπίτι και τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

Υπάρχει υπόνοια ότι ο σύζυγος επιτέθηκε στη γυναίκα πριν αυτοκτονήσει, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρχές.

Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά, με τον ανήλικο γιο να ειδοποιεί την Άμεση Δράση για τον τραυματισμό της μητέρας.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία. Snapshot powered by AI

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/06) στον Κορύλοβο Δράμας, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός ηλικίας 50 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, έχοντας χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο. Λίγο νωρίτερα, η σύζυγός του ηλικίας 40 ετών, η οποία επίσης υπηρετούσε στην ΕΛ.ΑΣ., είχε βρεθεί σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της οικογένειας και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Η αστυνομικός έφερε τραύματα από μαχαίρι, καθώς είχε προηγηθεί επίθεση από τον σύζυγό της. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το ζευγάρι των αστυνομικών

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά, μια κόρη που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη και έναν ανήλικο γιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γιος της οικογένειας ήταν εκείνος που επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Λίγο αργότερα, πολίτης ειδοποίησε τις αρχές αναφέροντας ότι ένας άνδρας βρισκόταν πυροβολημένος μέσα σε αυτοκίνητο.

To σημείο που εντοπίστηκε το όχημα του 50χρονου proinos-typos

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

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