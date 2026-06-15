Δράμα: Αστυνομικός μαχαίρωσε την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Snapshot Ένας αστυνομικός στη Δράμα μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, μέσα στο σπίτι τους.

Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία για τον τραυματισμό της μητέρας του.

Η 40χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο δράστης βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του από αυτοκτονία με το υπηρεσιακό του όπλο.

Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό και δεν υπάρχουν πληροφορίες για προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Snapshot powered by AI

Μία τραγωδία σημειώθηκε στη Δράμα, όταν ένας αστυνομικός, περίπου 50 ετών, μαχαίρωσε την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός της οικείας του ζευγαριού, όπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ειδοποιήθηκαν από το ένα εκ των δύο παιδιών της οικογένειας.

Το παιδί φέρεται να ενημέρωσε τις αρχές ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη 40χρονη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Εκεί, σύμφωνα με τον Alpha, οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή, ωστόσο εκείνη υπέκυψε στα τραύματά της, τα οποία οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως προήλθαν από μαχαίρι.

Ο σύζυγός της, εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα νεκρός στο αυτοκίνητό του, από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία για νεκρό άτομο μέσα σε ΙΧ. Μόλις οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, ανακάλυψαν ότι επρόκειτο για τον δράστη του εγκλήματος. Ο ίδιος φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Η έρευνα των αρχών για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα έως τώρα στοιχεία, αναφέρουν ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

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