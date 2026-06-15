Αίγιο: Καταρρέει το σενάριο του Ιταλού - Βρέθηκαν «κατασκευασμένα» αποτυπώματα

Snapshot Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στη μονοκατοικία δείχνουν προσπάθεια σκηνοθεσίας της σκηνής του εγκλήματος από τον δράστη.

Η 54χρονη δεν φέρει ίχνη πυρίτιδας στα χέρια, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί αλληλοεξόντωσης μάνας και γιου.

Το μαχαίρι του εγκλήματος δεν έχει κανένα αποτύπωμα, υποδεικνύοντας ότι πιθανώς καθαρίστηκε από τον δράστη.

Τα αιματηρά αποτυπώματα της 54χρονης σε όπλο και λάπτοπ δείχνουν ότι είχε ήδη τραυματιστεί όταν τα άγγιξε.

Αναμένονται τα αποτελέσματα για λεκέ αίματος στο εσώρουχο του 65χρονου και το ξένο DNA στα νύχια της 54χρονης. Snapshot powered by AI

Καταρρέουν σιγά-σιγά οι ισχυρισμοί του 65χρονου Ιταλού, του βασικού υπόπτου για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο.

Τα αποτελέσματα από τις έρευνες στον τόπου του εγκλήματος και από τα δείγματα που ελήφθησαν από τις σορούς έχουν αρχίσει και βγαίνουν και μαζί με αυτά, τα όσα έχει υποστηρίξει ο Ιταλός, σχετικά με τη μηδαμινή εμπλοκή του στο έγκλημα, ξεκινούν να απορρίπτονται.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr, το οποίο επικαλείται αστυνομικές πηγές, στοιχεία που βρέθηκαν στη μονοκατοικία, όπου εντοπίστηκαν νεκροί η 54χρονη σύντροφος του Ιταλού και ο 26χρονος γιος της, «μαρτυρούν» την ερασιτεχνική προσπάθεια του δράστη να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος.

Κατά την εργαστηριακή ανάλυση, εντοπίστηκαν αποτυπώματα της 54χρονης τόσο στο όπλο τύπου φλόμπερ όσο και σε ένα λάπτοπ. Πρόκειται, ωστόσο, για αιματηρά αποτυπώματα, γεγονός που σημαίνει πρακτικά πως η γυναίκα θα έπρεπε να έχει πιάσει τα συγκεκριμένα αντικείμενα αφού είχε ήδη τραυματιστεί.

Δεν έφερε ίχνη πυρίτιδας η 54χρονη

Επιπλέον, η 54χρονη δεν φέρει το παραμικρό ίχνος πυρίτιδας στα χέρια της, γεγονός που απορρίπτει τον ισχυρισμό του Ιταλού περί «αλληλοεξόντωσης» μάνας και γιου. Την ίδια ώρα, ίχνη στο πάτωμα του σπιτιού, δείχνουν προσπάθεια καθαρισμού του χώρου από το αίμα της 54χρονης, χωρίς ωστόσο να έχουν βρεθεί τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές, όσα ισχυρίστηκε ο Ιταλός, ο οποίος προσπάθησε να «στήσει» το επιχείρημα ότι η 54χρονη μαχαίρωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε, αρχίζουν και καταρρέουν πλήρως, βάσει των επιστημονικών ευρημάτων.

Μέσα στην ημέρα αναμένονται και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Αστυνομίας για το εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο, αν και είχε πλυθεί, φέρει λεκέ που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος, αλλά και για το ξένο γενετικό υλικό (DNA) που εντοπίστηκε στα νύχιας της συζύγου του.

Τι βρέθηκε στο μαχαίρι του εγκλήματος

Οι αστυνομικές πηγές εξέφρασαν στο τοπικό μέσο της βεβαιότητα ότι το μαχαίρι «σκουπίστηκε». Το κουζινομάχαιρο των 20 εκατοστών, το οποίο βρέθηκε κάτω από τη σορό της άτυχης 54χρονης, δεν έφερε κανένα απολύτως αποτύπωμα.

«Το μαχαίρι μεταφέρθηκε από την κουζίνα στο υπνοδωμάτιο. Η κοινή λογική λέει πως θα έφερε τουλάχιστον το αποτύπωμα του ατόμου που το έπιασε για τελευταία φορά. Το γεγονός πως δεν βρέθηκε κανένα απολύτως εύρημα “λέει” πολλά για το πώς χειρίστηκε το μέσο τέλεσης του εγκλήματος ο δράστης», ανέφεραν χαρακτηριστικά καλά πληροφορημένες πηγές στο Patrapress.gr.

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