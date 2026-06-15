Αίγιο: Ο Ιταλός θα ζητήσει να αποφυλακιστεί - Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σκότωσε τον γιο της

Snapshot Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος αρνείται ότι σκότωσε τη 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της και υποστηρίζει ότι η γυναίκα ήταν η δράστης.

Οι συνήγοροι του θα ζητήσουν την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και πιθανή αποφυλάκιση.

Η υπεράσπιση ζητά να εξεταστούν οι ιατρικοί φάκελοι της 54χρονης για να αποδειχθούν τα ψυχολογικά της προβλήματα που επικαλούνται ως αιτία της δολοφονίας και του αυτοτραυματισμού της.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε 20 μαχαιριές στη 54χρονη και αμυντικά τραύματα στους πήχεις της.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης κηλίδων σε αντικείμενα που βρέθηκαν στον χώρο, τα οποία μπορεί να ρίξουν φως στα γεγονότα. Snapshot powered by AI

Επιμένει στον ισχυρισμό ότι δεν σκότωσε αυτός την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους στο Αίγιο, ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος μετά την απολογία του το Σάββατο, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, οι συνήγοροι υπεράσπισης του 65χρονου πρόκειται να ζητήσουν τις επόμενες ημέρες την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων, δηλαδή της προσωρινής κράτησης, ενώ μπορεί ακόμα και να προσβάλουν την ίδια την απόφαση, δηλαδή θα ζητήσουν ο πελάτης τους να αφεθεί ελεύθερος.

Όπως είπε άλλωστε και η συνήγορός του, Μαρία Ιατροπούλου, το Σάββατο, μετά την ανακοίνωση της προφυλάκισής τους, δεν πρόκειται για μια απόφαση ενοχής, αλλά ελήφθη, λόγω ελλείψει στοιχείων.

Επιπλέον, η υπερασπιστική ομάδα του 65χρονου, έχει ζητήσει από την πρώτη ημέρα να ανοίξουν οι ιατρικοί φάκελοι των θυμάτων, προκειμένου να αποδείξουν ότι η 54χρονη αντιμετώπιζε τόσο σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ώστε να δικαιολογείται η δολοφονία του γιου της και ο αυτοτραυματισμός της με 20 μαχαιριές.

Τι ισχυρίστηκε ο 65χρονος στην απολογία του

Στο 16σέλιδο απολογητικό του υπόμνημα, ο 65χρονος υποστήριξε ότι η 54χρονη ήταν εκείνη που σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε, επικαλούμενος ψυχολογικά προβλήματα της γυναίκας και τοξικοεξάρτηση του γιου της.

«Έτσι όπως τους είδα πιστεύω ότι πρώτα η Μαρία χτύπησε τον Ολύμπιο και μετά τον εαυτό της» φέρεται να είπε στην απολογία του ο 65χρονος. Μάλιστα η δικηγόρος του έχει αναφέρει ότι ο εντολέας της «υπέθεσε έτσι όπως τους είδε ότι πρώτα χτυπήθηκε το παιδί και μετά η μητέρα. Δεν μπορεί να καταλήξει, θεωρεί όμως ότι ίσως να έγινε και από τη μητέρα».

Επιπλέον, ο 65χρονος κλήθηκε να απαντήσει πώς δεν αναζήτησε για ώρες από τη στιγμή που ξύπνησε τη σύντροφό του ή τον γιο της. «Όταν είδα ότι η Μαρία έλειπε από το κρεβάτι μας θεώρησα ότι είχε πάει να κοιμηθεί μαζί με τον Ολύμπιο στο διπλό κρεβάτι μου υπάρχει στο δωμάτιό του. Έτσι ξαναέπεσα στον καναπέ.

Σηκώθηκα ξανά στις 11 γιατί η Μαρία είχε ραντεβού στον γιατρό και θα πήγαινε με το παιδί. Χτύπησα την πόρτα του Ολύμπιου, δεν άκουσα τίποτα και όταν πήγα να ανοίξω την πόρτα δεν άνοιγε γιατί ήταν σαν φρακαρισμένη, έβαλα λίγο δύναμη και τότε είδα τη Μαρία κάτω μέσα στα αίματα σκεπασμένη με το μπουρνούζι» φέρεται να είπε στην απολογία του.

«Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δήθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με την Μαρία και είμαι ακόμη. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα την έτρεχα εγώ. Στην Ιταλία κάθισα 4 μήνες μαζί της. Αγαπώ τη γυναίκα μου και το παιδί», φέρεται να είπε.

Αυτό που αναμένεται τώρα με ενδιαφέρον είναι τα αποτελέσματα από την ανάλυση των κηλίδων τόσο στο πλυμένο εσώρουχο του κατηγορούμενου που βρέθηκε απλωμένο πάνω στον πίσω φράχτη, όσο και στην πετσέτα θαλάσσης.

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