Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

Snapshot Ο 65χρονος Ιταλός κρίθηκε προφυλακιστέος για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, παρά την έλλειψη ισχυρών στοιχείων ενοχής.

Η δικηγόρος του κατηγορουμένου υποστηρίζει ότι δεν έχει βρεθεί κίνητρο για το έγκλημα και ότι τα ιατρικά στοιχεία θα δείξουν την αθωότητά του.

Ο κατηγορούμενος δηλώνει αθώος, ισχυριζόμενος ότι κοιμόταν τη νύχτα της δολοφονίας και δεν άκουσε τίποτα.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε εγκληματολογικές εξετάσεις, όπως ίχνη πυρίτιδας, γενετικό υλικό από τα νύχια της 54χρονης και δακτυλικά αποτυπώματα με αίμα σε φορητό υπολογιστή.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε βαρύ πένθος μετά την κηδεία των θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λόγγου. Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του κατηγορουμένου και συντρόφου της 54χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε, η προφυλάκισή του βασίστηκε στην έλλειψη στοιχείων για την υπόθεση και όχι στην ενοχή του.

Η δικηγόρος του 65χρονου, Μαρία Ιατροπούλου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα ιατρικά στοιχεία και αποτελέσματα θα αποδείξουν την αθωότητα του πελάτη της, ενώ ισχυρίστηκε πως προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάποιο κίνητρο για τη διάπραξη του εγκλήματος.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο Ιταλός επιμένει ότι είναι αθώος και ότι το βράδυ της δολοφονίας βρισκόταν στο σπίτι και δεν άκουσε τίποτα, γιατί κοιμόταν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία που να ενοχοποιούν τον εντολέα της.

Όταν μίλησε δε, για τον 26χρονο Ολύμπιο που βρέθηκε και αυτός νεκρός στη μονοκατοικία στον Λόγγο, η κ. Ιατροπούλου ανέφερε πως ο Ιταλός ήταν καταρακωμένος, καθώς μπορεί να μην ήταν ο βιολογικός του πατέρας, ήταν όμως ζευγάρι με την 54χρονη Μαρία για πολλά χρόνια, μεγαλώνοντας και αυτός επί της ουσίας τον γιο της, μαζί με εκείνη.

Παράλληλα, φέρεται να δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές για κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 65χρονος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της, καθώς τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα έδειξαν πως κανείς δεν είχε μπει στο σπίτι τις επίμαχες ώρες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας σε γειτονικό σπίτι.

Βαρύ πένθος στην κηδεία των δύο θυμάτων

Την ίδια ώρα, μέσα σε βαρύ πένθος και έντονη συγκινησιακή φόρτιση συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του Λόγγου Αιγίου αποχαιρέτισαν σήμερα τη 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λόγγου, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στα δύο θύματα. Η μικρή κοινωνία του χωριού παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία, με τους κατοίκους να αδυνατούν να πιστέψουν όσα συνέβησαν.

Κρίσιμα τα αποτελέσματα από DNA και πυρίτιδα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναμένουν να διαπιστωθεί εάν έχουν εντοπιστεί ίχνη πυρίτιδας στο σώμα του 65χρονου κατηγορουμένου, στοιχείο που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη δικογραφία.

Παράλληλα, εξετάζεται γενετικό υλικό που συλλέχθηκε από τα νύχια της 54χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προηγήθηκε πάλη με τον κατηγορούμενο πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Όσον αφορά τον 26χρονο, φέρει τραύματα που αποδίδονται σε αεροβόλο όπλο, ενώ οι ειδικοί αναμένουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων που θα ρίξουν περισσότερο φως στα ευρήματα.

Σημαντικό στοιχείο για την έρευνα θεωρείται και ένας φορητός υπολογιστής που βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω στο laptop εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της 54χρονης, εύρημα που εξετάζεται προσεκτικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

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