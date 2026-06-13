Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

Η προφυλάκισή του βασίστηκε στην έλλειψη στοιχείων για την υπόθεση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

Ο Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 65χρονος Ιταλός κρίθηκε προφυλακιστέος για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, παρά την έλλειψη ισχυρών στοιχείων ενοχής.
  • Η δικηγόρος του κατηγορουμένου υποστηρίζει ότι δεν έχει βρεθεί κίνητρο για το έγκλημα και ότι τα ιατρικά στοιχεία θα δείξουν την αθωότητά του.
  • Ο κατηγορούμενος δηλώνει αθώος, ισχυριζόμενος ότι κοιμόταν τη νύχτα της δολοφονίας και δεν άκουσε τίποτα.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται σε εγκληματολογικές εξετάσεις, όπως ίχνη πυρίτιδας, γενετικό υλικό από τα νύχια της 54χρονης και δακτυλικά αποτυπώματα με αίμα σε φορητό υπολογιστή.
  • Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε βαρύ πένθος μετά την κηδεία των θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λόγγου.
Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του κατηγορουμένου και συντρόφου της 54χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε, η προφυλάκισή του βασίστηκε στην έλλειψη στοιχείων για την υπόθεση και όχι στην ενοχή του.

Η δικηγόρος του 65χρονου, Μαρία Ιατροπούλου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα ιατρικά στοιχεία και αποτελέσματα θα αποδείξουν την αθωότητα του πελάτη της, ενώ ισχυρίστηκε πως προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάποιο κίνητρο για τη διάπραξη του εγκλήματος.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο Ιταλός επιμένει ότι είναι αθώος και ότι το βράδυ της δολοφονίας βρισκόταν στο σπίτι και δεν άκουσε τίποτα, γιατί κοιμόταν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία που να ενοχοποιούν τον εντολέα της.

Όταν μίλησε δε, για τον 26χρονο Ολύμπιο που βρέθηκε και αυτός νεκρός στη μονοκατοικία στον Λόγγο, η κ. Ιατροπούλου ανέφερε πως ο Ιταλός ήταν καταρακωμένος, καθώς μπορεί να μην ήταν ο βιολογικός του πατέρας, ήταν όμως ζευγάρι με την 54χρονη Μαρία για πολλά χρόνια, μεγαλώνοντας και αυτός επί της ουσίας τον γιο της, μαζί με εκείνη.

Παράλληλα, φέρεται να δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές για κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 65χρονος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της, καθώς τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα έδειξαν πως κανείς δεν είχε μπει στο σπίτι τις επίμαχες ώρες, κάτι που επιβεβαιώνεται και από κάμερες ασφαλείας σε γειτονικό σπίτι.

Βαρύ πένθος στην κηδεία των δύο θυμάτων

Την ίδια ώρα, μέσα σε βαρύ πένθος και έντονη συγκινησιακή φόρτιση συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του Λόγγου Αιγίου αποχαιρέτισαν σήμερα τη 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της.

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ 54ΧΡΟΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 26ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΓΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λόγγου, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποτίσει φόρο τιμής στα δύο θύματα. Η μικρή κοινωνία του χωριού παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία, με τους κατοίκους να αδυνατούν να πιστέψουν όσα συνέβησαν.

ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ 54ΧΡΟΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 26ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΛΟΓΓΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Κρίσιμα τα αποτελέσματα από DNA και πυρίτιδα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναμένουν να διαπιστωθεί εάν έχουν εντοπιστεί ίχνη πυρίτιδας στο σώμα του 65χρονου κατηγορουμένου, στοιχείο που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη δικογραφία.

Παράλληλα, εξετάζεται γενετικό υλικό που συλλέχθηκε από τα νύχια της 54χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προηγήθηκε πάλη με τον κατηγορούμενο πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Όσον αφορά τον 26χρονο, φέρει τραύματα που αποδίδονται σε αεροβόλο όπλο, ενώ οι ειδικοί αναμένουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων που θα ρίξουν περισσότερο φως στα ευρήματα.

Σημαντικό στοιχείο για την έρευνα θεωρείται και ένας φορητός υπολογιστής που βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω στο laptop εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της 54χρονης, εύρημα που εξετάζεται προσεκτικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε «πέφτουν» όσες απομένουν

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τέλη Ιουνίου θα καταβληθούν τα 150 ευρώ - Οι δικαιούχοι

17:01ΜΠΑΣΚΕΤ

«Παράνοια» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold out το T-Center για τον τελικό των τελικών

17:01ΕΛΛΑΔΑ

«Αρχελών»: Πώς η χελώνα καρέτα – καρέτα αναδεικνύει ένα νέο πρόσωπο του τουρισμού στην Κρήτη

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Γουρούνες: Από τουριστική «ατραξιόν» των νησιών σε διαρκή κίνδυνο – «Το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος»

16:55TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τις πρώτες βουτιές του Ιουνίου

16:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στην Περβόλα, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου: «Για 75 χρόνια ήταν ουσιαστικά κλειστός»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

16:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Οι αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Android και iOS

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

16:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις - Πού αναμένεται άνοδος

16:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύο αγωνιστικές στον Παναθηναϊκό AKTOR, ένα χρόνο στη σύντροφο Ναν

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Τέξας: Νεκρός έπεσε πρωτοετής φοιτητής από πυρά αστυνομικού στην αυλή του σπιτιού του

16:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Εξάντλησαν την αυστηρότητά τους: Νέα ποινή για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο λίγο πριν το Game 5

16:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ δεν θα υπογραφεί την Κυριακή

16:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου: Πότε πληρώνονται - Οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Οι πιο υγιεινές μέθοδοι να μαγειρέψετε το κοτόπουλο: Τι προτείνουν οι διαιτολόγοι

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Συνελήφθη ο δήμαρχος έπειτα από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εξέλιξη: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο «χαμένος» Μπεν

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καρπούζι: Φεύγει απ' το χωράφι στα €0,10 και πωλείται €1,40 σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ - «Δεν βγαίνει η χρονιά», λένε οι αγρότες στο Newsbomb

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Συνελήφθη ο δήμαρχος έπειτα από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή

15:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Έβαλαν την Τσαρούχα στο Game 5

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρό 18 μηνών βρέφος - Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 48 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή - Συνελήφθη ο παππούς

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αποθέωση των «πράσινων» πριν από την αναχώρηση για το ΣΕΦ - 3000 κόσμος στο ξενοδοχείο

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Κοριτσάκι με σουηδικά χαρακτηριστικά και γονείς Κινέζους - Το DNA σφράγισε ότι είναι δικό τους

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Το θύμα είχε διώξει τον Ιταλό από το σπίτι κι εκείνος δεν έφευγε - Τι δείχνουν τα ευρήματα

16:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύο αγωνιστικές στον Παναθηναϊκό AKTOR, ένα χρόνο στη σύντροφο Ναν

17:01ΜΠΑΣΚΕΤ

«Παράνοια» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold out το T-Center για τον τελικό των τελικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ