Αίγιο: Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο σε μητέρα και γιο που δολοφονήθηκαν

Snapshot Η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της έχασ τη ζωή τους σε διπλό φονικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία του Λόγγου Αιγίου.

Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης στο Αίγιο.

Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται σε εργαστηριακά ευρήματα DNA και ίχνη πυρίτιδας που σχετίζονται με το έγκλημα.

Ο 26χρονος φέρει τραύματα από αεροβόλο όπλο, ενώ εξετάζεται το γενετικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης για αποδεικτικά στοιχεία πάλης.

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί το laptop στο σπίτι, όπου βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της 54χρονης, χωρίς ενδείξεις συμμετοχής τρίτου προσώπου ή διάρρηξης. Snapshot powered by AI

Μέσα σε βαρύ πένθος και έντονη συγκινησιακή φόρτιση συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του Λόγγου Αιγίου αποχαιρετούν σήμερα τη 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό διπλό έγκλημα που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το thebest, η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λόγγου, όπου πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να αποτίσει φόρο τιμής στα δύο θύματα. Η μικρή κοινωνία του χωριού παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία, με τους κατοίκους να αδυνατούν να πιστέψουν όσα συνέβησαν.

Σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης ο 65χρονος κατηγορούμενος

Την ίδια ώρα, ενώ το χωριό βυθίζεται στο πένθος, ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Αίγιο.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αξιωματικούς να αναμένουν κρίσιμα εργαστηριακά ευρήματα που ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το διπλό φονικό.

Κρίσιμα τα αποτελέσματα από DNA και πυρίτιδα

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναμένουν να διαπιστωθεί εάν έχουν εντοπιστεί ίχνη πυρίτιδας στο σώμα του 65χρονου κατηγορουμένου, στοιχείο που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη δικογραφία.

Παράλληλα, εξετάζεται γενετικό υλικό που συλλέχθηκε από τα νύχια της 54χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προηγήθηκε πάλη με τον κατηγορούμενο πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Όσον αφορά τον 26χρονο, φέρει τραύματα που αποδίδονται σε αεροβόλο όπλο, ενώ οι ειδικοί αναμένουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων που θα ρίξουν περισσότερο φως στα ευρήματα.

Σημαντικό στοιχείο για την έρευνα θεωρείται και ένας φορητός υπολογιστής που βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω στο laptop εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της 54χρονης, εύρημα που εξετάζεται προσεκτικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία ενισχύουν τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος του 65χρονου, ενώ δεν φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις για συμμετοχή τρίτου προσώπου ή για παραβίαση της κατοικίας από διαρρήκτη.