Αίγιο: Το θύμα είχε διώξει τον Ιταλό από το σπίτι κι εκείνος δεν έφευγε - Τι δείχνουν τα ευρήματα

Snapshot Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται αθωότητα και υποστηρίζει ότι μητέρα και γιος αλληλομαχαιρώθηκαν, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα.

Η μητέρα φέρει αμυντικά τραύματα ενώ ο γιος όχι, γεγονός που απορρίπτει την εκδοχή της πάλης μεταξύ τους.

Ο Ιταλός είχε διωχθεί από το σπίτι από τη μητέρα, η οποία είχε καλέσει τον γιο της να επιστρέψει επειγόντως, με σκοπό να την προστατεύσει.

Τα χρήματα που είχε δώσει ο Ιταλός για χειρουργείο και ανακαίνιση θεωρούνται αφορμή για το έγκλημα, ενώ η αιτία σχετίζεται με τον χωρισμό.

Υπάρχει κενό έξι ωρών μεταξύ του εγκλήματος και της ειδοποίησης των αρχών, κατά το οποίο ο κατηγορούμενος πιθανώς επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του. Snapshot powered by AI

Σε λίγες ώρες ο κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο Αίγιο θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Θα απολογηθεί με υπόμνημα και θα απαντήσει στις ερωτήσεις της δικαιοσύνης για όσα κενά και ερωτήματα έχουν προκύψει. Ο ίδιος επιμένει να λέει ότι είναι αθώος και ότι δεν αποκλείεται μητέρα και γιος να αλληλομαχαιρώθηκαν.

To μαχαίρι του φονικού στο Αίγιο είναι καθαρό από αποτυπώματα ενώ στο laptop του Ολύμπιου έχει βρεθεί ένα ματωμένο αποτύπωμα της μητέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb:

-Το λάπτοπ του γιου χρησιμοποιήθηκε ως ασπίδα από τη μητέρα για να σωθεί από τις μαχαιριές του Ιταλού, γι’ αυτό έχει ματωμένο αποτύπωμά της.

-Η μητέρα έχει αμυντικά τραύματα, ο γιος όμως όχι. Άρα, δεν μπορεί να πάλεψαν μεταξύ τους, όπως υποστηρίζει ο κατηγορούμενος.

-Κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτηρίου δεν δείχνει καμία κίνηση στο σπίτι του φονικού τις κρίσιμες ώρες. Άρα ο δολοφόνος ήταν ήδη μέσα στο σπίτι.

-Στο υπνοδωμάτιο του γιου έγινε το μακελειό, έσπασε η καρέκλα, έπεσε το λάπτοπ στο πάτωμα κι ακολούθησε ένας πυροβολισμός .Δεν άκουσε τίποτα ο Ιταλός;

Ο Ιταλός είχε αναλάβει όλα τα έξοδα για ένα χειρουργείο της Μαρίας στην Ιταλία. Είχε δώσει χρήματα και για την ανακαίνιση του σπιτιού στο Αίγιο.

Ίσως ανταποδοτικά περίμενε να πάρει μερίδιο από την πώληση του οικοπέδου. Τα χρήματα όμως πήγαν στον γιο.

Γι’ αυτό ο Ολύμπιος ήταν ο βασικός στόχος.

Όμως για την ασφάλεια τα χρήματα ήταν η αφορμή, όχι η αιτία.

Σύμφωνα με συγγενείς της άτυχης γυναίκας, η ίδια ήθελε να τον χωρίσει. Μάλιστα, τον είχε διώξει από το σπίτι, όμως εκείνος δεν έφευγε, γι’ αυτό η Μαρία πήρε τηλέφωνο το γιο της να επιστρέψει εσπευσμένα στο Αίγιο από τη Γερμανία με σκοπό να την πάρει μαζί του και να απομακρυνθεί από τον Ιταλό.



Το δεδομένο είναι ότι υπήρξε πάλη .

Άρα, το στοιχείο που θα ενισχύσει τη στήριξη της κατηγορίας είναι ο εντοπισμός DNA του Ιταλού στα νύχια της άτυχης Μαρίας και το αντίστροφο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που περιμένει η ασφάλεια τις επόμενες ώρες.

Ένα δεύτερο δεδομένο είναι το κενό των 6 ωρών από την ώρα που έγινε το έγκλημα μέχρι τη στιγμή που ειδοποιήθηκαν οι αρχές .

Επομένως ο κατηγορούμενος έχει όλο το χρόνο:

-να πετάξει ματωμένα ρούχα -τα οποία δεν έχουν βρεθεί ακόμα,

-να πλύνει το εσώρουχο - το οποίο όμως είχε εμφανείς κηλίδες,

-να σκουπίσει το μαχαίρι, στο οποίο δεν έχουν βρεθεί αποτυπώματά του.

Επίσης, στο σπίτι, αν και ήταν συγυρισμένο, δεν βρήκαν οι αστυνομικοί πουθενά κουβά και σφουγγαρίστρα.

Διαβάστε επίσης