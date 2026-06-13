Αίγιο: Το θύμα είχε διώξει τον Ιταλό από το σπίτι κι εκείνος δεν έφευγε - Τι δείχνουν τα ευρήματα

Ο χωρισμός η αιτία και τα χρήματα η αφορμή

Κατερίνα Ρίστα

Αίγιο: Το θύμα είχε διώξει τον Ιταλό από το σπίτι κι εκείνος δεν έφευγε - Τι δείχνουν τα ευρήματα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται αθωότητα και υποστηρίζει ότι μητέρα και γιος αλληλομαχαιρώθηκαν, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα.
  • Η μητέρα φέρει αμυντικά τραύματα ενώ ο γιος όχι, γεγονός που απορρίπτει την εκδοχή της πάλης μεταξύ τους.
  • Ο Ιταλός είχε διωχθεί από το σπίτι από τη μητέρα, η οποία είχε καλέσει τον γιο της να επιστρέψει επειγόντως, με σκοπό να την προστατεύσει.
  • Τα χρήματα που είχε δώσει ο Ιταλός για χειρουργείο και ανακαίνιση θεωρούνται αφορμή για το έγκλημα, ενώ η αιτία σχετίζεται με τον χωρισμό.
  • Υπάρχει κενό έξι ωρών μεταξύ του εγκλήματος και της ειδοποίησης των αρχών, κατά το οποίο ο κατηγορούμενος πιθανώς επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του.
Snapshot powered by AI

Σε λίγες ώρες ο κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στο Αίγιο θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Θα απολογηθεί με υπόμνημα και θα απαντήσει στις ερωτήσεις της δικαιοσύνης για όσα κενά και ερωτήματα έχουν προκύψει. Ο ίδιος επιμένει να λέει ότι είναι αθώος και ότι δεν αποκλείεται μητέρα και γιος να αλληλομαχαιρώθηκαν.

To μαχαίρι του φονικού στο Αίγιο είναι καθαρό από αποτυπώματα ενώ στο laptop του Ολύμπιου έχει βρεθεί ένα ματωμένο αποτύπωμα της μητέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb:

-Το λάπτοπ του γιου χρησιμοποιήθηκε ως ασπίδα από τη μητέρα για να σωθεί από τις μαχαιριές του Ιταλού, γι’ αυτό έχει ματωμένο αποτύπωμά της.

-Η μητέρα έχει αμυντικά τραύματα, ο γιος όμως όχι. Άρα, δεν μπορεί να πάλεψαν μεταξύ τους, όπως υποστηρίζει ο κατηγορούμενος.

-Κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτηρίου δεν δείχνει καμία κίνηση στο σπίτι του φονικού τις κρίσιμες ώρες. Άρα ο δολοφόνος ήταν ήδη μέσα στο σπίτι.

-Στο υπνοδωμάτιο του γιου έγινε το μακελειό, έσπασε η καρέκλα, έπεσε το λάπτοπ στο πάτωμα κι ακολούθησε ένας πυροβολισμός .Δεν άκουσε τίποτα ο Ιταλός;

Ο Ιταλός είχε αναλάβει όλα τα έξοδα για ένα χειρουργείο της Μαρίας στην Ιταλία. Είχε δώσει χρήματα και για την ανακαίνιση του σπιτιού στο Αίγιο.

Ίσως ανταποδοτικά περίμενε να πάρει μερίδιο από την πώληση του οικοπέδου. Τα χρήματα όμως πήγαν στον γιο.

Γι’ αυτό ο Ολύμπιος ήταν ο βασικός στόχος.

Όμως για την ασφάλεια τα χρήματα ήταν η αφορμή, όχι η αιτία.

Σύμφωνα με συγγενείς της άτυχης γυναίκας, η ίδια ήθελε να τον χωρίσει. Μάλιστα, τον είχε διώξει από το σπίτι, όμως εκείνος δεν έφευγε, γι’ αυτό η Μαρία πήρε τηλέφωνο το γιο της να επιστρέψει εσπευσμένα στο Αίγιο από τη Γερμανία με σκοπό να την πάρει μαζί του και να απομακρυνθεί από τον Ιταλό.


Το δεδομένο είναι ότι υπήρξε πάλη .

Άρα, το στοιχείο που θα ενισχύσει τη στήριξη της κατηγορίας είναι ο εντοπισμός DNA του Ιταλού στα νύχια της άτυχης Μαρίας και το αντίστροφο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που περιμένει η ασφάλεια τις επόμενες ώρες.

Ένα δεύτερο δεδομένο είναι το κενό των 6 ωρών από την ώρα που έγινε το έγκλημα μέχρι τη στιγμή που ειδοποιήθηκαν οι αρχές .

Επομένως ο κατηγορούμενος έχει όλο το χρόνο:

-να πετάξει ματωμένα ρούχα -τα οποία δεν έχουν βρεθεί ακόμα,

-να πλύνει το εσώρουχο - το οποίο όμως είχε εμφανείς κηλίδες,

-να σκουπίσει το μαχαίρι, στο οποίο δεν έχουν βρεθεί αποτυπώματά του.

Επίσης, στο σπίτι, αν και ήταν συγυρισμένο, δεν βρήκαν οι αστυνομικοί πουθενά κουβά και σφουγγαρίστρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο μαραθώνιος Μητσοτάκη μέχρι τις κάλπες – Πρώτος σταθμός η Ρόδος – Τα φυλλάδια που μοίρασε ο πρωθυπουργός στους υπουργούς του

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για υπογραφές ακόμη και το Σαββατοκύριακο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Το θύμα είχε διώξει τον Ιταλό από το σπίτι κι εκείνος δεν έφευγε - Τι δείχνουν τα ευρήματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιουνίου

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις στο Μπριάνσκ

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Με διαταγή του εξοντώθηκε ο αρχηγός του Καρτελ «Tren de Aragua» στη Βενεζουέλα - Video

05:13ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones - Είχαν στόχους στα Στενά του Ορμούζ

04:48ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Επίσημη διαμαρτυρία στις ΗΠΑ για τις επιθέσεις εναντίον τάνκερ με Ινδούς ναυτικούς

04:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών την επόμενη εβδομάδα (2)

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σφαγή στη Νιγηρία: Επίθεση τζιχαντιστών αφήνει πίσω της 17 νεκρούς

03:23ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Καταδίκασε την πώληση πυραύλων από τις ΗΠΑ στην Σεούλ

02:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απέλασαν στην κεντροαφρικανική δημοκρατία Ιρανούς, Αφγανούς, Τούρκους και Γεωργιανούς

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Ζάκυνθος: Στο επίκεντρο ο εκσυγχρονισμός της Δικαιοσύνης κατά την επίσκεψη του Υφ. Δικαιοσύνης

02:23ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αφαιρεί το καθεστώς προστατευόμενης γλώσσας από τα ρωσικά

01:57ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Εννέα μέλη καρτέλ ναρκωτικών νεκρά σε στρατιωτική επιχείρηση

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Λαύριο: Απέπλευσε το Blue Star 2 μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων - Δεν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός

00:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με κέρδη για το χρηματιστήριο

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βλέπει ως λύση την αραίωση των αποθεμάτων ουρανίου εντός της επικρατειάς του

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καναδάς – Βοσνία 1-1: Καλύτεροι οι διοργανωτές, έσωσαν τον βαθμό προς το τέλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Με διαταγή του εξοντώθηκε ο αρχηγός του Καρτελ «Tren de Aragua» στη Βενεζουέλα - Video

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Το θύμα είχε διώξει τον Ιταλό από το σπίτι κι εκείνος δεν έφευγε - Τι δείχνουν τα ευρήματα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καταγγελία που «έδωσε» τον πρώην ποδοσφαιριστή και τους αστυνομικούς - 900 ευρώ για είσοδο χωρίς εισιτήριο στη Euroleague ζητούσε ο ειδικός φρουρός

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Hφαίστειο «εκτοξεύει» χρυσό κάθε μέρα – Η ανακάλυψη που συναρπάζει τους επιστήμονες

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στον αέρα: Αεροσκάφος με 267 επιβάτες προσέκρουσε σε πύργο ραντάρ - Τρεις τραυματίες - Βίντεο

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που η μοναδική ροζ Ferrari της Βρετανίας συγκρούεται με ΙΧ

18:56LIFESTYLE

Η Ζιζέλ ποζάρει τόπλες στα 45 της και εξηγεί γιατί έγινε το πρόσωπο μιας «υγιούς γενιάς» top models

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια προάστια: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό νεαρών από μέλη της συμμορίας με τους ανήλικους που διακινούσαν ναρκωτικά

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική - Πότε θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 30 μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά - Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής, εμπλεκόμενοι 2 αστυνομικοί

22:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 12/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 45.000.000 ευρώ

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιουνίου

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: «Έκανα μάθημα αγγλικών σε παιδιά» - Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

18:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Συναγερμός για 4 περιοχές

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονη για ενδοοικογενειακή βία – Γρονθοκόπησε τον σύντροφό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ