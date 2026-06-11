Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε

Πώς οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ κατάλαβαν αμέσως πως ο Ιταλός ήταν ο δράστης της διπλής δολοφονίας

Κατερίνα Ρίστα

Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκότωσε με μανία μάνα και γιο και για τουλάχιστον 4 ώρες - με τις σορούς μέσα στο σπίτι, κινούνταν στον χώρο.

Δεν σκέφτηκε να παραδοθεί, δεν σκέφτηκε να δείξει μετάνοια. Με ψυχραιμία έσβηνε ενοχοποιητικά στοιχεία.

Έπλυνε τη ματωμένη πετσέτα και ένα εσώρουχο. Και στα δύο όμως οι κηλίδες ήταν εμφανείς.

Πλύθηκε με οινόπνευμα. Η μυρωδιά «έσπασε» τη μύτη των αστυνομικών.

Μέσα στον χώρο βρέθηκαν τα όπλα του φονικού. Ένα μαχαίρι κι ένα φλόμπερ.

Κάμερα διπλανού σπιτιού έδειξε μηδενική κινητικότητα στο σπίτι. Δεν μπήκε, δεν βγήκε κανείς. Δεν έγινε διάρρηξη, δεν έγινε ληστεία.

Αρχικά πυροβόλησε τον Ολύμπιο με φλόμπερ στον κρόταφο και στη συνέχεια του κατάφερε 7 μαχαιριές σε κοιλιά, θώρακα και κεφάλι. Σκότωσε το παιδί ενώ κοιμόταν. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Τη σύντροφό του, που προσπάθησε να σώσει το παιδί της και έγινε αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, την κατακρεούργησε. 22 φορές τη μαχαίρωσε. Μεγαλύτερο το μένος για εκείνη. Έπεσε νεκρή στο υπνοδωμάτιο του γιου της.

Αμυχές στα χέρια έχει και ο κατηγορούμενος

Ο φιλήσυχος και αθόρυβος Ιταλός του Λόγγου αποδείχθηκε αδίστακτος. Μέχρι και τώρα που τα στοιχεία «μιλούν», εκείνος παραμένει σιωπηλός. Δεν λέει λέξη ή μάλλον λέει όσα πιστεύει ότι θα τον σώσουν.

«Κοιμόμουν με τη σύντροφό μου και ξύπνησα επειδή ροχάλιζε. Πήγα στον καναπέ. Ξύπνησα και δεύτερη φορά επειδή ήμουν λίγο άρρωστος και πήγα ξανά στο κρεβάτι. Την τρίτη φορά που ξύπνησα δεν την είδα δίπλα μου και πήγα να δω πού είναι. Τους βρήκα νεκρούς και τους δύο. Μπορεί να σκότωσε ο ένας τον άλλον...» είναι ο ισχυρισμός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιταλός, στην πατρίδα του, εργαζόταν σε εφημερίδες. Γνώρισε τη Μαρία πριν από περίπου 15 χρόνια, όταν ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές. Την ερωτεύτηκε και έμεινε στον Λόγγο. Ο Ολύμπιος είχε καλή σχέση μαζί του, όμως δεν τον έβλεπε συχνά, καθώς σπούδαζε στη Γερμανία, ενώ εργαζόταν και ως DJ. Λίγες μέρες πριν το έγκλημα ταξίδεψε στο Αίγιο για να δει τη μητέρα του. Ο ερχομός του μπορεί να δείχνει το κίνητρο του φονιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα αντισυνταγματάρχης για πρώτη φορά εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ

13:10LIFESTYLE

«Στα....επείγοντα» η Νίκη Σκιαδαρέση - Η ανάρτηση με την αδελφή της από το νοσοκομείο

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «5,8 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια για τις νέες κατασκηνώσεις της Ι Μ. Νέας Ιωνίας»

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FOX Sports για Πινέδα: «Δεν έχει δείξει πρόθεση να επιστρέψει στο Μεξικό» – Τα δεδομένα για Μοντερέι

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή κατά του Diddy: Κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν ανήλικο ηθοποιό το 2007

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ενοχή και για τους 4 κατηγορουμένους προτείνει η εισαγγελέας

12:49ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «Κωδικός Έπσταΐν» - Η μυστική σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τη διαχείριση του σκανδάλου - Οι θεωρίες συνωμοσίας και ο «τζέντλεμαν» Τραμπ

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για νόμο «Γαλάζιας Πατρίδας»: Δεν κάνουμε πολιτική βάσει δημοσιευμάτων, αλλά κάθε προσπάθεια δημιουργίας νέων δεδομένων, μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση

12:40WHAT THE FACT

Η μέθοδος «ουράνιο τόξο» από την Ιαπωνία: Πώς θα στεγνώσετε τα ρούχα σας άμεσα σε λίγα μόνο λεπτά

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Δασκαλάκη: Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες - Πώς «έδεσαν» την ανθρωποκτονία οι Αρχές

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Ατύχημα με αγριογούρουνο κοντά στο αεροδρόμιο

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε - Πώς έδρασε ο 65χρονος Ιταλός για να εξαφανίσει τα ίχνη του

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη Λαμία ο Δένδιας: Συνάντησε τις πρώτες γυναίκες που κατατάχθηκαν εθελοντικά στον Στρατό Ξηράς

12:16ANNOUNCEMENTS

Πρώτο βραβείο για μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Πράσινων Λύσεων

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννης: «Δάνειο-μαμούθ €75 εκατ από τον Δήμο» - Δούκας: «Αφήσατε χρέη €8 εκατ.»

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι, από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν αίλουρος» κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια, Ροδόπη και Βοιωτία

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις Ινδοί ναυτικοί από επίθεση του αμερικανικού στρατού σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

12:09ANNOUNCEMENTS

COSMOTE SD Everything: Νέα σειρά υπηρεσιών για κεντρικό έλεγχο, απλοποίηση λειτουργιών και αυξημένη ασφάλεια στη διαχείριση των ΙΤ υποδομών των επιχειρήσεων

12:07ΕΥ ΖΗΝ

Καστορέλαιο στον αφαλό για το φούσκωμα: Κόλπο ανακούφισης ή ιντερνετικός μύθος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε - Πώς έδρασε ο 65χρονος Ιταλός για να εξαφανίσει τα ίχνη του

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

11:39ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Οι 6 περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε αιφνιδίως ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

12:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: «Ήταν δολοφονία, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι, από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν αίλουρος» κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού - Από πισίνες και λοφτ μέχρι ξενοδοχεία «διευθετούσαν» οι 40 εμπλεκόμενοι

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Εργατικό ατύχημα στην Αγγλία: Εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά έξι μέτρων πάνω σε παλετοφόρο - Δείτε βίντεο

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Πώς ο Ιταλός σκότωσε μάνα και γιο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

10:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά πεδίο - Πού αναμένεται άνοδος

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οργή για τον άνδρα που γρονθοκόπησε γυναίκα μπροστά στο παιδί της - Οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο κι αφέθηκε ελεύθερος - Έχει νοσηλευτεί και στο παρελθόν

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχεται παράταση στις δηλώσεις - Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

05:17ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε βιασμένη και θανάσιμα ξυλοκοπημένη στο Μεξικό

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή κατά του Diddy: Κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν ανήλικο ηθοποιό το 2007

12:40WHAT THE FACT

Η μέθοδος «ουράνιο τόξο» από την Ιαπωνία: Πώς θα στεγνώσετε τα ρούχα σας άμεσα σε λίγα μόνο λεπτά

11:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν στα αποδυτήρια μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Πάμε στο γήπεδό τους να πάρουμε τον τίτλο»

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννης: «Δάνειο-μαμούθ €75 εκατ από τον Δήμο» - Δούκας: «Αφήσατε χρέη €8 εκατ.»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ