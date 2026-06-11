Αίγιο: Εκτέλεσε τον Ολύμπιο στον ύπνο του, κατέσφαξε τη Μαρία όταν το κατάλαβε

Σκότωσε με μανία μάνα και γιο και για τουλάχιστον 4 ώρες - με τις σορούς μέσα στο σπίτι, κινούνταν στον χώρο.

Δεν σκέφτηκε να παραδοθεί, δεν σκέφτηκε να δείξει μετάνοια. Με ψυχραιμία έσβηνε ενοχοποιητικά στοιχεία.

Έπλυνε τη ματωμένη πετσέτα και ένα εσώρουχο. Και στα δύο όμως οι κηλίδες ήταν εμφανείς.

Πλύθηκε με οινόπνευμα. Η μυρωδιά «έσπασε» τη μύτη των αστυνομικών.

Μέσα στον χώρο βρέθηκαν τα όπλα του φονικού. Ένα μαχαίρι κι ένα φλόμπερ.

Κάμερα διπλανού σπιτιού έδειξε μηδενική κινητικότητα στο σπίτι. Δεν μπήκε, δεν βγήκε κανείς. Δεν έγινε διάρρηξη, δεν έγινε ληστεία.

Αρχικά πυροβόλησε τον Ολύμπιο με φλόμπερ στον κρόταφο και στη συνέχεια του κατάφερε 7 μαχαιριές σε κοιλιά, θώρακα και κεφάλι. Σκότωσε το παιδί ενώ κοιμόταν. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Τη σύντροφό του, που προσπάθησε να σώσει το παιδί της και έγινε αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, την κατακρεούργησε. 22 φορές τη μαχαίρωσε. Μεγαλύτερο το μένος για εκείνη. Έπεσε νεκρή στο υπνοδωμάτιο του γιου της.

Αμυχές στα χέρια έχει και ο κατηγορούμενος

Ο φιλήσυχος και αθόρυβος Ιταλός του Λόγγου αποδείχθηκε αδίστακτος. Μέχρι και τώρα που τα στοιχεία «μιλούν», εκείνος παραμένει σιωπηλός. Δεν λέει λέξη ή μάλλον λέει όσα πιστεύει ότι θα τον σώσουν.

«Κοιμόμουν με τη σύντροφό μου και ξύπνησα επειδή ροχάλιζε. Πήγα στον καναπέ. Ξύπνησα και δεύτερη φορά επειδή ήμουν λίγο άρρωστος και πήγα ξανά στο κρεβάτι. Την τρίτη φορά που ξύπνησα δεν την είδα δίπλα μου και πήγα να δω πού είναι. Τους βρήκα νεκρούς και τους δύο. Μπορεί να σκότωσε ο ένας τον άλλον...» είναι ο ισχυρισμός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιταλός, στην πατρίδα του, εργαζόταν σε εφημερίδες. Γνώρισε τη Μαρία πριν από περίπου 15 χρόνια, όταν ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές. Την ερωτεύτηκε και έμεινε στον Λόγγο. Ο Ολύμπιος είχε καλή σχέση μαζί του, όμως δεν τον έβλεπε συχνά, καθώς σπούδαζε στη Γερμανία, ενώ εργαζόταν και ως DJ. Λίγες μέρες πριν το έγκλημα ταξίδεψε στο Αίγιο για να δει τη μητέρα του. Ο ερχομός του μπορεί να δείχνει το κίνητρο του φονιά.

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