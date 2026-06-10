Αίγιο: Κάμερα δεν κατέγραψε καμία κίνηση τη νύχτα του φονικού

Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν μπήκε κάποιος στο σπίτι του θύματος και άρα δεν έγινε ληστεία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αίγιο: Κάμερα δεν κατέγραψε καμία κίνηση τη νύχτα του φονικού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κάμερα απέναντι από το σπίτι των θυμάτων δεν κατέγραψε καμία κίνηση μεταξύ 4:00 π.μ. και 6:00 π.μ., γεγονός που οδηγεί τις αρχές να αποκλείουν την είσοδο τρίτου στο σπίτι και τη ληστεία.
  • Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας παραμένει βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία και αρνείται τις κατηγορίες.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο γιος σκοτώθηκε πρώτος με μαχαίρι και πιστόλι, ενώ η μητέρα αργότερα με μαχαίρι, μετά από πάλη.
  • Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.
  • Στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι κουζίνας με λάμα 20 εκατοστών και κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ με πυροδοτημένο φυσίγγιο.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, για την οποία προς το παρόν, βασικός ύποπτος είναι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας.

Ο 65χρονος κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, έχοντας ισχυριστεί πως κάποιος εισέβαλε στο σπίτι όπου διέμενε με τη σύντροφό του και προέβη στο έγκλημα.

Ωστόσο, βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA, φέρεται να καταρρίπτει τον παραπάνω ισχυρισμό, καθώς δεν έχει καταγραφεί καμία κίνηση μπροστά από το σπίτι, κατά την ώρα που διαπράχθηκε το έγκλημα.

Ειδικότερα, κάμερα από το απέναντι σπίτι, καταγράφει και πλάνα της εισόδου του σπιτιού των θυμάτων. Η κάμερα αυτή ενεργοποιείται μόνο από κάποια κίνηση.

Σύμφωνα με το βίντεο, πάνω δεξιά που φαίνονται τα φώτα δίπλα από τον τοίχο, είναι το σπίτι όπου έγινε το διπλό φονικό και όπως εντόπισαν οι αστυνομικοί, από τις 2:00 έως τις 4:00 τα ξημερώματα, υπάρχει μία κινητικότητα, γιατί έχει ενεργοποιηθεί η κάμερα.

Το εν λόγω πλάνο φαίνεται να είναι λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι πέρασε και ενεργοποίησε την κάμερα. Ωστόσο, αυτή από τις 4:00 τα ξημερώματα και έπειτα παραμένει ανενεργή, πράγμα που σημαίνει ότι το διάστημα αυτό δεν πέρασε κάποιος από μπροστά.

Αυτό έχει οδηγήσει τις αρχές να εκτιμούν ότι δεν μπήκε κάποιος στο σπίτι του θύματος και άρα δεν έγινε ληστεία. Ο ιατροδικαστής, μάλιστα, ανέφερε ότι το έγκλημα έγινε περίπου στις 6:00 το πρωί και έως τότε η κάμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί ξανά.

Την Παρασκευή η απολογία του 65χρονου Ιταλού

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της μητέρας και του γιου του στον Λόγγο Αιγίου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών, παράνομη κατοχή όπλου.

Αρνείται τα πάντα ο 65χρονος

Ο 65χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ η συνήγορός του κάνει λόγο για δικογραφία με κενά, χωρίς αποτελέσματα DNA ούτε αποτελέσματα για τα ίχνη από πυρίτιδα.

Οι Αρχές βρήκαν στο σπίτι τον φερόμενο ως δολοφόνο και τα πτώματα σε διαφορετικά δωμάτια. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, πρώτα σκότωσε τον γιο με μαχαίρι και πιστόλι, κι ακολούθως την σύντροφό του.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο (εξ επαφής) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

  • Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και
  • Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

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