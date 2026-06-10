Αίγιο: Συγκλονίζει ο άνθρωπος που βρέθηκε πρώτος στον τόπο του εγκλήματος - «Πήγα να βοηθήσω»

Snapshot Γείτονας που βρέθηκε πρώτος στον τόπο του εγκλήματος κάλεσε την αστυνομία και το ασθενοφόρο μετά από τηλεφώνημα του Ιταλού συντρόφου της μητέρας.

Η αδερφή της 54χρονης γυναίκας ζητά ισόβια για τον Ιταλό σύντροφο, κατηγορώντας τον για τη δολοφονία της αδερφής και του ανιψιού της.

Μάνα και γιος ήταν πάντα ενωμένοι και ζούσαν αρμονικά, χωρίς εντάσεις και οικονομικά προβλήματα, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων και φίλων.

Ο 26χρονος γιος είχε πρόσφατα επιστρέψει από τη Γερμανία για να φροντίσει τη μητέρα του λόγω προβλημάτων υγείας.

Η τοπική κοινωνία του Αιγίου βρίσκεται σε σοκ και αναμένει τις επίσημες απαντήσεις για τα αίτια και τον δράστη της διπλής δολοφονίας. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας μάνας και γιου στο Αίγιο, έγκλημα για το οποίο κατηγορείται ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA, γείτονας της οικογένειας, ο οποίος βρέθηκε πρώτος στον τόπο του εγκλήματος, καθώς τον κάλεσε στο τηλέφωνο ο Ιταλός, αναφέρει: «Δεν ήμουνα εγώ μέσα στο σπίτι. Εγώ ήμουν στη δουλειά μου. Με πήρε τηλέφωνο, γιατί είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Μου ζήτησε τη βοήθειά μου. Αυτός ξένος ήτανε, δεν ήξερα κι εγώ τι έχει συμβεί. Εγώ έλειπα, ήμουν στο Αίγιο, σε προσωπική δουλειά δική μου. Με πήρε τηλέφωνο, πήγα εκεί να βοηθήσω την κατάσταση. Τώρα, το τι είδα… Ήταν σε τρέμουλο, σε κλάψιμο».

Και προσθέτει: «Δύο άνθρωποι φανταστικοί. Αυτό μας ενδιαφέρει, να βρεθεί ο δολοφόνος. Εγώ πήγα το πρωί, 11:00 ήμουν στη δουλειά μου και πήγα εκεί να βοηθήσω την κατάσταση. Δεν είδα κανέναν να πίνει. Εγώ μπήκα, αυτός έκλαιγε. Μπήκα μέσα να δω τι συμβαίνει και είδα τι συμβαίνει. Κάλεσα αμέσως την Αστυνομία και το ασθενοφόρο».

Στη συνέχεια, ο ίδιος άνδρας αποκαλύπτει: «Εγώ, όταν είδα αυτό, έπαθα το σοκ. Αλλά τον ρώτησα… αυτός πού ήτανε, μου απάντησε ένα δυο δικά του πράγματα, τα οποία εγώ αυτά τα μετέφερα στην Αστυνομία. Είδα το θέαμα, βγήκα έξω, είπα δύο κουβέντες με αυτόν. ‘Εσύ πού ήσουνα που έγινε αυτό;’, μου είπε ότι ‘κοιμόμουνα’. Μου είπε ‘κοιμόμουν, δεν άκουσα’. Από πού μπήκαν μέσα; Και ποιος μπήκε; Εδώ, ορισμένα πράγματα του σπιτιού. Ήρθε ο άλλος να πάρει το όπλο, το αεροβόλο να σκοτώσει; Από πού μπήκε μέσα; Ρωτάω εγώ τώρα. Προφανώς, αν πήγε στο παιδί, προφανώς, έτσι; Πήγε γιατί ήτανε πιο δυνατός. Αν έβαλε σκοπό ή είχε κάτι να κάνει θα έπρεπε να χτυπήσει το παιδί πρώτα. Γιατί το παιδί, απ’ ό,τι έμαθα κι εγώ, το χτύπησε όταν κοιμότανε. Δεν μπορώ να πω ότι τον είχα αντιληφθεί να πίνει. Όχι. Δεν ήτανε, εγώ δεν ξέρω προσωπικά. Ούτε στα καφενεία που έβγαινε μία βόλτα, έναν καφέ έπινε. Και στο σπίτι πολλές φορές που έχω πάει, δεν έπινε αλκοόλ. Δεν έπινε».

Η κατάθεση του γείτονα αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη από τις αρχές, καθώς ήταν ο πρώτος άνθρωπος που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος μετά τη στυγερή δολοφονία.

«Φρίκαρα»

Στη μαρτυρία του στην ίδια εκομπή, συμπληρώνει: «Για εμένα ό,τι έγινε, έγινε αυτές τις 2 – 3 ημέρες που ήρθε και το παιδί εδώ. Δεν ξέρω τι ειπώθηκε, τι κουβεντιάσανε, τι κάνανε, τι συνέβη. Η υπόλοιπη ζωή τους και τέτοια, εντάξει. Όλοι τσακωνόμαστε. Δεν υπήρχε ξύλο, δεν υπήρχαν ξυλοδαρμοί. Τα οικονομικά δεν ήταν θέμα. Αυτός καλά ήταν οικονομικά. Είχε τη σύνταξή του γιατί ήταν συνταξιούχος. Από ό,τι ήξερα είχαν δώσει και ένα σπίτι που είχαν οι γονείς του όταν πέθαναν στην Ιταλία. Είχαν πάρει από ένα μερίδιο από την πώληση του σπιτιού. Όλα καλά. Κάτι δούλευε, σε περιοδικό εκεί, ή σε εφημερίδα. Δεν έχω κοιμηθεί, κοιμήθηκα 2 ώρες. Δεν είναι πράγματα αυτά που έχουν γίνει, είναι σκληρά. Εγώ, ήταν οικογένειά μου. Ήξερα την οικογένεια της συγχωρεμένης, τη μητέρα της, τα αδέρφια της, είχε τον πόνο της η κοπέλα, είχε χάσει τον άντρα της, είχε χίλια δυο. Είμαι χάλια τώρα».

Και καταλήγει: «Φρίκαρα. Άνοιξα την πόρτα, είδα ένα θέαμα εκεί. Έφυγα έξω. Φώναζα εκεί ορισμένα πράγματα. Φώναξα τα ονόματά τους μην τυχόν και είναι κάποιος και δω μία κίνηση ότι ζει, δυνατά μήπως… Δεν ήξερα τι έχει συμβεί. Μίλησα με αυτόν που ήταν μέσα στο σπίτι, μου είπε ότι ‘είναι πεθαμένοι’, μου λέει ‘είναι αυτό’. Καπάκι μόλις μου είπε έτσι, βγήκα έξω. Δεν μπορούσα να μπω μέσα στο δωμάτιο να ακουμπήσω πράγματα. Από την στιγμή που μου λέει αυτός που είναι μέσα στο σπίτι ‘είναι νεκροί’, βγήκα έξω. Του λέω ‘εγώ παίρνω το ασθενοφόρο, παίρνω και την Αστυνομία’. Δεν μου αντιμίλησε».

«Θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει»

Στο Live News μίλησε και η αδερφή της 54χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε, εμφανώς συγκλονισμένη, σημειώνοντας: «Έχασα αδελφή και ανιψιό από έναν άνθρωπο που δεν περίμενα, που δεν περίμενα να κάνει τέτοιο πράγμα. Ακόμα και πριν από 10 λεπτά είχα έστω και 10% αμφιβολία ότι ήταν αυτός. Άπαξ και είναι αυτός, εύχομαι τα ισόβια να ισχύσουνε ακριβώς ισόβια. Να μην βγει ποτέ. Και θα χαρώ πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου και το λέω για όλα τα θύματα που έχουν υποφέρει, όλες οι οικογένειες, που έχουν τέτοια δραματικά γεγονότα, να τον δω κρεμασμένο. Και δεν θα το λυπηθώ. Εγώ θα υποστηρίξω την κατηγορία και θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Θα του πιω το αίμα».

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ. Δεν είχε δώσει κανένα δείγμα, πραγματικά πιστέψτε με. Δεν είχε δώσει κανένα δείγμα. Ήταν ευγενικός, ήταν καλός, μας μαγείρευε. Την αγαπούσε, την αγαπούσε πολύ. Το έκανε από την πολλή της αγάπη; Μήπως η Μαρία ήθελε να φύγει; Kαι την κατάλαβε; Και αυτός έστρεψε… Γιατί έχω ακούσει ότι αυτός φώναζε ‘Μαρία’. Φώναζε ‘Μαρία’. Δεν φώναζε ‘Ολύμπιο’. Οπότε δεν τον ενδιέφερε το παιδί», κατέληξε.

Ήταν πάντα ενωμένοι

Στην ίδια εκπομπή, μίλησαν και άνθρωποι που γνώριζαν τόσο την 54χρονη μητέρα όσο και τον γιο της, τονίζοντας ότι οι δυο τους ήταν πάντα ενωμένοι.

Ο 26χρονος γιος, που είχε πάθος με την τέκνο μουσική, έπαιζε σε μπαρ την περίοδο που σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη και είχε ζήσει για 1,5 χρόνο στη Γερμανία όταν αποφοίτησε, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

«Ο Ολύμπιος σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη, πριν ενάμιση μήνα πήρε το πτυχίο του και τον τελευταίο χρόνο μένει στη Γερμανία. Άρχισε από τα λεφτά που έβγαζε να παίρνει μια κονσόλα, ένα λάπτοπ, ένα πάρτι τη φορά. Και σιγά σιγά έφτιαξε το δικό του, άρχισε να παίζει. Όταν έφυγε για τη Γερμανία, έφυγε για να δουλέψει σε εστίαση πάλι και αυτά. Εκεί πέρα σιγά σιγά γνώρισε φίλους και τα σχετικά. Τον βάλανε στο κομμάτι της μουσικής και έπαιζε και σε μερικά μαγαζιά», ανέφερε ο φίλος του θύματος στο Live Νews.

Σύμφωνα με γείτονες και συγγενείς, μάνα και γιος ήταν πάντα ενωμένοι και αυτό τους βοήθησε να προχωρήσουν μπροστά. Η άφιξη του γιου της από τη Γερμανία, ίσως σχετίζεται όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, με το πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει η μητέρα του.

«Τον τελευταίο χρόνο είχε φύγει για έξω και η μαμά του είχε ένα θέμα υγείας και ουσιαστικά γι’ αυτό γύρισε. Είχαμε μιλήσει πριν κάποιες μέρες, κατέβηκε να τη δει και πιστεύω θα ξαναέφευγε. Έχει κάνει ένα χειρουργείο στο εξωτερικό και γι’ αυτό είχε έρθει, να τη δει, γιατί δεν πήγαινε καλά νομίζω», δήλωσε φίλος του θύματος. Η μάνα με τον σύντροφό της και τον γιο της έδειχναν να ζουν αρμονικά σε αυτό το σπίτι. Κανείς δεν είχε ακούσει τσακωμούς. Κανείς δεν γνώριζε για κρίσεις και εντάσεις.

«Ήταν αγαπημένοι.. γιατί το σπίτι που μένανε δεν ήταν έτσι και το φτιάχνανε σιγά-σιγά, υπήρχε δηλαδή κατανόηση.. Και γι’ αυτό εξεπλάγην γι’ αυτό το πράγμα […]Τους θυμάμαι που είχανε βγει μαζί, τρώγανε, γελάγανε. Δεν φαινόταν… φαινόντουσαν αγαπημένοι. Καλά ήτανε. Ήταν αγαπημένοι δηλαδή, φαίνονταν», τονίζει στη μαρτυρία του ο φίλος του 26χρονου.

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