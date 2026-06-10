Αυτός είναι ο Ιταλός που σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της - Διώκεται για ανθρωποκτονία

Snapshot Συνελήφθη 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, όπου δολοφόνησε τη 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι πρώτα σκότωσε τον γιο με μαχαίρι και πιστόλι και στη συνέχεια τη σύντροφό του με μαχαίρι.

Στο σπίτι βρέθηκαν μαχαίρι κουζίνας και κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ με πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο κατηγορούμενος αρνείται την πράξη και δηλώνει σοκαρισμένος από το θέαμα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, και ο δράστης θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Αχαΐας. Snapshot powered by AI

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες εξιχνιάστηκε το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου, καθώς τα στοιχεία κατά του 65χρονου Ιταλού ήταν αδιάσειστα και τον ενοχοποιούσαν από την πρώτη στιγμή, αναφορικά με τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

Οι Αρχές βρήκαν στο σπίτι τον φερόμενο ως δολοφόνο και τα πτώματα σε διαφορετικά δωμάτια. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, πρώτα σκότωσε τον γιο με μαχαίρι και πιστόλι, κι ακολούθως την σύντροφό του.

Μέχρι κι αυτή την ώρα αρνείται ότι έχει τελέσει το έγκλημα και δηλώνει σοκαρισμένος από το θέαμα που αντίκρισε.

Σύμφωνα με τις Αρχές, που εξέδωσαν σχετική ενημέρωση, συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Τραύματα από μαχαίρι έπειτα από πάλη

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

«Μίλησαν» τα πλυμένα ρούχα με τις κηλίδες αίματος και η κάμερα του γείτονα

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο (εξ επαφής) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σωροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους -20- εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

Διαβάστε επίσης